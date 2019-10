The Faim presenta su álbum “State Of Mind” en México

Con este disco, la banda australiana debuta en la industria musical a través de de BMG

Asael Grande

El cuarteto australiano emergente The Faim, lanzó su tan esperado álbum debut, State of Mind a través de BMG. En entrevista con DIARIO IMAGEN, Sam Tye / Guitarra; Josh Raven / Vocalista; Linden Marissen / Batería y percusiones ; y Stephen Beerkens / Bajo, Teclado, platicaron sobre su visita en México, y sobre su primer material discográfico, del que se desprenden los sencillos “Baeutiful drama”, y “Humans”: “nos sentimos muy emocionados de estar en México, ‘los amamos, México’, es una hermosa ciudad, bella su gente, nos recibieron muy bien, sabemos que les ha gustado nuestra música, lo pudimos ver en el concierto que tuvimos, fue como un sueño”, dijo Josh.

The Faim son jóvenes, que han conquistado las listas de popularidad, se trata de un cuarteto de Perth, Australia, y que llegan a nuestro país para conquistar con su música rock y pop, cuyo talento ha llegado a festivales como el Download Festival en Inglaterra y también han acompañando a bandas como Sum 41, Lower Than Atlantis o Sleeping With Sirens: “creo que México es increíble, me gusta su comida, sus bebidas, sus tacos, soy fan de México, tienen una cultura interesante, su historia, no conocemos muchas bandas de México, nos gusta Zoé, son una gran banda, mucha gente nos han recomendado escuchar rock mexicano, nos han dicho que son fans del buen rocanrol”, agregó Sam.

Creado en el transcurso de dos años con numerosos compositores y productores, el disco State of Mind, incluye una colección de canciones que muestran una amplia gama de estilos y tonos. Himnos optimistas como “Humans”, “Summer is a curse”, y “Beautiful drama”, revelan la habilidad del grupo para crear éxitos de pop-rock resonantes, mientras temas como “Tongue Tied”, “Buying Time”, y “Amelie”, están saturados de ardientes riffs de rock: “grabar este álbum ha sido gran travesía para la banda, lo grabamos en un mes y medio, lo planeamos desde hace tres años, es un disco en el que trabajamos con diferentes productores y compositores, quienes le dieron so toque sonoro a cada canción, fue realmente divertido grabar este disco, ya estamos planeando el siguiente disco”.

“Humans”, el segundo sencillo de The Faim, es una canción emotiva y honesta sobre la aceptación de nuestros rasgos de personalidad, nuestras fortalezas y debilidades, y cuán conectados estamos con ellas entre nosotros. “Where the river runs” y “State of mind” destacan la habilidad del cuarteto para la composición auténtica y cruda: “es un disco que nos representa como agrupación, es un disco honesto, son temas que hablan de historias que la gente puede tomar como experiencias, cada canción es una historia, canciones genuinas que unen a las personas para crear una comunidad, es importante que la gente se identifique con nuestra música”, explicó Josh.

The Faim se embarcará en una gira masiva con la que cerrará el año; desde el año pasado The Faim ha acumulado un gran número de seguidores en todo el mundo, por decir lo menos. Hasta la fecha, el grupo ha presentado 183 espectáculos en 16 países, además de actuar en los principales eventos de festivales europeos, incluidos Reading & Leeds, Lollapalooza Berlin, Download y Slam Dunk. También han vendido espectáculos en Londres, Sídney, Ámsterdam y Hamburgo, han viajado por todo el mundo con PVRIS, Andy Black y Sleeping With Sirens, y han colaborado con artistas como John Feldmann, Pete Wentz, Mark Hoppus, Josh Dun, Ashton Irwin y más: “esperamos regresar pronto a México, estamos emocionados con el tour de este año, pasando la Navidad escribiremos más canciones, estamos emocionados de tener material nuevo, les damos gracias a México por su recibimiento, son un gran país, esperamos tener una buena relación musical con ustedes”, finalizó Tye.