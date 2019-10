“Las Locuras de Chuponcito” llegan a Telehit

Todos los jueves

El tierno y talentoso payaso quiere que todos se vuelvan a sentir niños a través de su programa

Arturo Arellano

Chuponcito es un talentoso payaso y comediante mexicano con una trayectoria de más de 40 años, no obstante luego de pasar por varios programas como invitado especial, ahora tiene la oportunidad de conducir el suyo bajo el nombre de “Las Locuras de Chuponcito” y con el respaldo de Telehit, donde se transmite todos los jueves y a través del que pretende que todos se vuelvan a sentir niños una vez más.

Para detallar sobre su programa y nuevas ambiciones, el simpático personaje concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “Es una bendición después de tantos programas a los que fui como invitado, después de tantas visitas en internet que haya llegado este proyecto, porque aunque sea de poco tiempo, para mi es algo muy grande y que voy a aprovechar. Ya estrenamos el programa pero lo importante ahora es que la gente se enteré y lo vean”. Define su programa como “Un formato casi amarillo, porque no es ni blanco ni rojo, me gustaría que siguiéramos una línea familiar, que el público fuera desde los más pequeños hasta los viejitos. Quiero demostrar que si se puede hacer reír sin decir groserías”.

Exlica que “Vamos a tener invitados de todos los tipos, desde deportistas, artistas, estrellas, comediantes, hasta escritores, ¿por qué no?. Porque si a usted le gusta un escritor y lo llevo, puede que a lo mejor veas mi programa y te vas a reír, el chiste es que todos se hagan niños una vez más, hacer cosas que los lleven a la infancia a esa inocencia. Yo tengo que buscar la manera de llamar la atención de todos”. Lo anterior dice “Porque en medio de estos tiempos hace falta sonreir y nosostros con comedia queremos cooperar a que la gente se olvide de sus problemas, que sean felices”.

A su estreno dice “Me ha gustado el cariño de la gente, cuando nosotros empezamos a platicarlo era un sueño, tú sabes que estos no se realizan hasta que no los tocas. Para mi fue muy importante escuchar y leer los comentarios positivos, que hemos podido empezar con eso que queremos reflejar en cada programa, que la gente se divierta. Incluso los malos comentarios nos ayudan para poder mejorar”.

Por otra parte nos cuenta que “Hicimos un disco con 10 temas, pero lo hice para regalarlo, no hicimos venta, lo hice para que la gente lo escuche y tenga algo de lo que hago en sus casitas. Voy a eventos y lo regalo, no quiero hacer negocio, con eso quiero que escuchen al personaje. Lo que si estamos preparando es un video bien prodicido, muy bien hecho en el qu voy a tocar un tema fuerte que es el aborto. No me meto en el tema de si lo aceptan o node manera legal, yo plasmaré que estoy vivo porque mi madre así lo quiso. A mi sentir es bueno es pára la gente, yo doy mi testimonio y ellos decidirán si lo toman o no”.

Finalmente nos comparte su nuevo sueño “El sueño de cada payaso es tener un programa propio, yo ya lo tengo gracias a Dios, pero tenerlo en un canal abierto sería fantástico, para llevar un producto sano para los niños. El personaje dice sus tonterías pero en TV abierta chuponcito no ha cruzado esa línea. El bulling ha existido toda la vida yo lo he sufrido casi hasta la fecha, de modo que me haría muy feliz estar en TV abierta y decirles a los niños que no esta bien. Quiero transmitirles cosas importantes para la familia, porque se están perdiendo los valores” concluyó.