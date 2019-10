Romero Deschamps, éxtasis y agonía

Informaciones periodísticas, concretamente de El Universal, refieren a fuentes de la Fiscalía General de la República sobre la solicitud que hizo para buscar y localizar al exlider de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps.

En Milenio, se publicó ayer que el dirigente no estaba fuera del país y que estaba en su casa ya que lo habían operado de una ingle. Para ello, lo demostró con una fotografía que muestra el periódico de la edición del sábado.

Las fuentes de El Universal, no estipulan los delitos por lo que podría ser perseguido y llevado a juicio. Sin embargo, se estima qué hay una larga lista de acusaciones que llevan al otrora poderoso político, a enfrentar la cárcel.

Independientemente de la información periodística, nos lleva a la reflexión la enorme e injustificable riqueza de dirigentes sindicales, como los petroleros.

De ser llevado a los tribunales, Romero Deschamps, tiene gran importancia política, por los mensajes que envía a la oposición el actual gobierno federal.

Romero, priista desde sus inicios como empleado de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y posteriormente como funcionario del sindicato con Sebastián Guzmán Cabrera, logró amasar una gran fortuna derribada de los recursos que el sindicato Petrolero tenía gracias al acercamiento y chantajes a los presidentes en turno.

Como paréntesis al margen, desde el gobierno de Miguel Alemán, las estructuras sindicales estaban materialmente controladas mediante dinero, venta de plazas, favores políticos y movilizaciones de trabajadores como virtuales priistas, para apoyar a candidatos a la Presidencia, gubernaturas y alcaldías.

La maquinaria del reloj político, estaba aceitada y el dinero fluía generosamente. Llegaron, incluso, a darle al sindicato hasta el 5% de las obras para que las desarrollaran empresas de ellos o, en su defecto, las empresas les tenían que participar de sus utilidades.

Aunado a todo ello, el manejo de los beneficios sindicales como las ayudas para vivienda, compra de automóviles o cualquier otra, repartían a sus incondicionales. así paso a través de las décadas.

Sin embargo, con Romero Deschamps, todo se potencializó. Las riquezas sindicales como ranchos, edificios, inversiones, cuentas en México y el extranjero fueron saqueadas y depositadas en cuentas personales de los dirigentes afines.

Algunas estimaciones refieren a que esa fortuna es superior a los 20 mil millones de dólares.

Por ello, no es de extrañar que Romero fuera visto con helicópteros y aviones de su propiedad, así como inmuebles que hacen palidecer a los jeques árabes en Estados Unidos y varias partes del planeta.

El petróleo deja mucho dinero a naciones enteras, pero un solo hombre amasó tal fortuna, en un país con enormes carencias, que sólo causa indignación.

Pero, lo peor de nuestro país, es que no sólo es Romero el más rico de los líderes indícales, sino que en el sindicato petrolero podrían sumar a otros 50 dirigentes intensamente ricos. En Ferrocarriles, también hay grandes fortunas con Víctor Flores y otras organizaciones gremiales que necesitan una profunda investigación.

Si la Cuarta Transformación habla de acabar con la corrupción, todavía en este sexenio la corrupción en sindicatos es lacerante y ofende a la sociedad en general.

PODEROSOS CABALLEROS: En la gira de López Obrador por Sonora, en la que una camioneta en la que viajaban reporteros que cubrían las actividades presidenciales volcó y dejó a 10 de nuestros compañeros heridos, nos lleva a la reflexión, luego de otros percances similares: estos ocurren por imprudencia, por que simplemente son accidentes, por falta de logística y experiencia, negligencia o por desprecio a la prensa. Si se realizan, como debe ser, peritajes del accidente se aprecia que estaban las llantas lisas y que las condiciones de los vehículos en los que viajaban mis compañeros reporteros, estaban deplorables. La nota es la nota y aún en esos vehículos hay que viajar. Sin embargo, dónde esta la logística de Presidencia de la República. Los medios de comunicación pagan sus gastos, por que así lo marcan los ahorros de la Cuarta Transformación de Morena. Pero, ¿a costa de la vida de quienes tienen la responsabilidad social de comunicar las actividades presidenciales? Las constantes denostaciones del gobierno morenista a los medios de comunicación, especialmente a los que son críticos a las políticas del Gobierno Federal, ha generado un clima adverso contra los periodistas. Aunado a ello, se observa el maltrato de este gremio en las calles e incluso en actos públicos donde asiste el Presidente. Por ello, nos preguntamos el accidente se debió a ahorros, inexperiencia, falta de logística, o un hecho más de desprecio a quienes ejercen el derecho a la información, amparada y protegida por nuestra Constitución. *** El Poder Judicial no sale de una, cuando lo meten en otra bronca. Al aceptar un juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentado por un laboratorio extranjero, quien busca ganar en los tribunales lo que no ganó con las políticas de ahorro del gobierno de la 4T, se rompen los esquemas de protección del empleo para mexicanos. Además, lo grave de este conflicto legal, es que afectará a las pacientes afectadas con cáncer de mama y que son atendidas con el medicamento TRASTUZMAB. Un tribunal colegiado le concedió un amparo a ese laboratorio extranjero, para que laboratorios mexicanos no puedan fabricar, ni comercializar este medicamento, a pesar de contar con los permisos sanitarios de COFEPRIS, que dirige José Alonso Novelo. Preocupa que esto desate un desabasto del medicamento y vivir un nuevo capítulo, como el trago amargo que de los niños con cáncer. *** Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje que confundió a muchos de los miembros de Morena. Dijo en Sonora que el mundo de las drogas que reflejan las serles de televisión con “muchachos y muchachas guapos y guapas” es muy distinto a la realidad, dado que en un año un joven puede perder la vida si es adicto al crystal. Tiene razón el Líder del Ejecutivo. Las imágenes que se dan en las series de televisión y que se convierten en aspiracionales para cuyos jóvenes muy pobres, son falsas. La vida de quienes están en el mundo de las drogas es breve y terminan en hospitales o en la tumba. México no da cabida a las adicciones dijo AMLO al tiempo que refirió que su doctrina es el cristianismo y humanismo, porque defiende a los más humildes y a los que sufren. Las drogas ya son u problema grave en México y el consumo es motivado desde la televisión. Series como las que convirtieron en millonario a Epigmenio Ibarra, fiel a la 4T, muestran una ficción de nuestro país. Su denostación a México, para colocarlo como un país decadente con fuertes raíces en las drogas, nos convierte en el ámbito mundial como un país criminalizado. *** Los superdelegados, invención de la 4T, se convirtieron en un auténtico dolor de estómago. Se consideran todopoderosos y tienen recursos que reparten a su antojo a simpatizantes de Morena. Cientos y quizá miles de millones de pesos, los distribuyen y al ser llamados a cuentas con la sociedad, simplemente se niegan a entregar cuentas. Por el momento son 10 de esos delegados los que son investigados por la Secretaría de la función Pública, al mando de Eréndira Sandoval, pero lo saludable es revisar las cuentas de todos y cada uno de los funcionarios que pueden utilizar recursos multimillonarios discrecionales. Cuentas transparentes, votos recurrentes. Por cierto, los superdelegados que son investigados, coincidentemente son protegidos de la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky. Todo hace indicar que se le caerá la dirigencia morenista que tanto ansía para controlar el proceso electoral del 2021.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La estadounidense Ecolab, dirigida por Tony Sarraf en México, celebró la 2da edición de su Foro sobre Sustentabilidad y Ahorro del Agua 2019, a la cual esta empresa dictada a servicios y productos de agua, invitó a Grupo Modelo, Hoteles Xcaret, Heineken, Accountability Lab, Ectágono, Project Wet, The Nature Conservancy y Azul Viviente; las cuales tienen como objetivo mostrar las iniciativas en las que están trabajando para crear un solo frente que les permita generar ideas en torno al cuidado y ahorro del agua.

