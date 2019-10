Alicia Villareal podría lanzar su propia marca de ropa y un nuevo disco

La cantautora estuvo presente en Expo Compositores 2019 y negó que su hija haya sufrido abuso como se difundió

Claudia Arellano

Radiante y con la sonrisa que le caracteriza Alicia Villareal ofreció una rueda de prensa en el marco de la celebración de Expo Compositores 2019, que se celebró en El Gran Hotel de la Ciudad de México, donde por cierto se reunió un grupo de seguidores de la regiomontana que detalló algunos de los proyectos que tiene en mente para terminar el 2019 y donde desmintió las versiones que apuntaban que su hija Melanie sufrió un intento de abuso.

Asimismo y luego de que Arturo Carmona revelara que su hija Melanie fue víctima de intento abuso sexual, Villarreal descartó esa versión y aseguró que el padre de su hija no expuso bien lo sucedido en la ciudad del norte del país y afirmo durante el evento que más que un ataque directo a su hija, se trató de una confusión a la cual se le dio una dimensión no apropiada y hasta cierto punto peligrosa.

“Ella bajó de su coche y oía que un tipo venía corriendo y gritando como no era su nombre, ella seguía avanzando para ir a la escuela, y el tipo la agarró del brazo y le dice: ‘Abigail, no sé qué cosas (sic)’, ella le dice ‘no soy Abigail’, él se asusta y se va. Melanie entró a la escuela, hizo el día normal, y solo fue que un tipo se confundió de muchacha, mi hija está bien, yo estoy con ella, así que sé cómo estuvo la situación”, relató la cantante de “El príncipe”.

En otro tenor Villareal al ser cuestionada si era cierto que pondría su propia marca de ropa, descartó la idea por ahora, aunque no del todo y aseguró que podría ser algo referente a ropa vaquera, como jeans, sombreros, botas o cinturones que tengan que ver con su carrera de manera directa, pero dijo tendría que ser un proyecto muy bien detallado y que requiere tiempo.

Por otro lado Villareal dijo que aunque hay cosas que llegó a extrañar en su maternidad, eran efímeras y todo lo ha llenado con el amor que le dan sus hijos y el que ella les da, aseguro que cada etapa para ella ha sido importante y ha crecido siempre como persona.

“Una regla era o no tener un compañero o no tener hijos, hasta a mí me llegaron a decir si tienes hijos te va a cambiar la voz ya no vas a cantar igual y aparte te vas hacer más sensible, vas a llorar y vas a querer estar en la casa con tus hijos, la verdad sí me daba miedo, pero eran solo dichos la verdad es que ser mamá es una de las mejores cosas que me han pasado y no he dejado de componer y de hacer lo que me gusta”, concluyó la bella mujer quien al final de la rueda de prensa se preparó para desfilar por la alfombra rosa del evento que en esa noche homenajeo por trayectoria al cantante Leo Dan.

Bajo la representación de Apodaca Group, empresa con la que regresa a pesar de que en algún momento juró no volver, pero en la que hoy se ha reencontrado con Oscar Flores Elizondo, su manager.