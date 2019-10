Fonatur advierte sobre el riesgo de desborde de aguas negras en la ZH

José Luis Montañez

Plantas de tratamiento de aguas residuales ya se encuentran en su límite

Las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Hotelera de Cancún se encuentran a su máxima capacidad, según informaron autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), lo cual ha despertado preocupación entre hoteleros, restauranteros, habitantes de residenciales y autoridades, ya que se ha mencionado incluso que las plantas están a nada del colapso y se deben tomar medidas inmediatas antes de que se desborden.

El director de Fonatur, Rogelio Jiménez, reconoció que las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona hotelera de Cancún ya se encuentran en su límite, dado que en la temporada de Semana Santa, verano e invierno, se saturan y argumenta que ya poco les falta para colapsar ante la densidad inmobiliaria existente en la zona hotelera “No han llegado a colapsar las plantas por sobrecarga, pero sí están al límite. Y están al límite por una cosa que fue muy mala, que se autorizaron muchos incrementos de densidad en la zona hotelera por parte de administraciones anteriores” comentó.

Se sabe que las tres plantas en ZH generan en solo un año: ocho millones 569 mil 911 metros cúbicos de agua tratada de hoteles, restaurantes y residenciales que no están conectados al drenaje. La planta de tratamiento de Pok Ta Pok recibe 245 litros de aguas negras por segundo, en tanto que la de El Rey, 100 litros por segundo.

Infraestructura turística aumenta sin incremento de servicios

El problema se encuentra en que la infraestructura turística ha aumentado y lo ha hecho sin un incremento en los servicios. Para hacer frente a esta problemática, el titular de Fonatur, aseguró que se reforzará la capacidad de las plantas de tratamiento, en un proyecto a tres años para el que se busca la inversión necesaria.

Indicó además que le preocupa que hoteles y restaurantes que no están conectados al drenaje, no traten sus aguas residuales en destinos de Quintana Roo. Inicialmente, Fonatur fue creado para apoyar 25 kilómetros de litoral. Y sobre ello recalcó que es una urgencia solucionar también la problemática de Solidaridad y Tulum. Finalmente detalló que en la zona hotelera ya no queda mucho espacio para seguir construyendo infraestructura turística.

“Yo creo que en la zona hotelera ya hay muy pocos lotes, estamos hablando de menos del 10%”, destacando que el problema es que en lotes planeados para determinado número de habitaciones se incrementa la capacidad de ocupación sin modificar la estructura de servicios concluyó.

Hallan muerta a jovencita desaparecida en Tulum

Luego de una ardua búsqueda de poco más de cuatro meses, fue hallada la joven desaparecida el pasado 15 de junio del año en curso, lastimosamente fue encontrada sin vida y la noticia la dio a conocer su madre a través de su cuenta de Facebook.

Érika Sánchez Basaldúa, era una joven de 25 años, había desaparecido luego de haber concluido su jornada laboral en el Hotel Azulik Tulum y cuando se disponía a viajar a Bacalar. Desde entonces familia y amigos reportaron su desaparición y pusieron en marcha la búsqueda, que llego a su fin este martes, cuando su madre, la señora Juana Sánchez, escribió en la mencionada red social: “Hola a todos. Como muchos saben, el 15 de junio del 2019, mi hija Erika Sánchez desapareció. Después de muchos meses de búsqueda y sin saber nada de ella, finalmente tenemos noticias. Lamentablemente, mi hija Erika fue encontrada sin vida. Como familia, esta es una situación muy triste y difícil, así que espero que tengan un poco de comprensión y respeto a lo que estamos pasando y sintiendo en estos momentos”, reza el mensaje.

La señora, a su vez, agradeció a todas las personas que ayudaron en la búsqueda de su hija, así como a las personas que compartieron en redes sociales las publicaciones denunciando la situación, de la cual no han dado mayores detalles, ni de cómo fue encontrada.

De acuerdo con lo que se dijo cuando desapareció, la chica había ido de campamento a Bacalar y a su regreso a casa en Playa del Carmen, ya no se supo de ella. De acuerdo con familiares y amigos, Érika era una joven alegre, quien gustaba de su trabajo, de vivir en el mar y además era una mujer preocupada por el medio ambiente. Desafortunadamente una vez más los sueños e ilusiones de una joven son cuartados por una muerte prematura, hasta ahora por causas desconocidas, ya que la familia no ha dado mayores detalles.

Joven desaparece tras ir a antro en Cancún

Una vez resuelto el paradero de Ericka -más no así su muerte- que lamentablemente fue hallada sin vida, hay que destacar que no es por nada el único caso de jovenes desaparecidos en el estado, pues a ella se suman muchos que siguen extraviados, como es el caso de Maximiliano González Rojas, que fue visto por última vez la madrugada del domingo 27 de octubre, cuando se encontraba con otro amigo en el antro “Distrito Cavana”, ubicado sobre la avenida Tulum, día desde el que amigos y familiares lo están buscando.

De acuerdo a informes extraoficiales, Maximiliano llegó a vacacionar unos días a este destino, en compañía de otro amigo de quien se desconoce su identidad, ambos llegaron el sábado 26 de octubre al antro Distrito Cavana, sin embargo a las 2:30 horas del día siguiente no fueron vistos más.

Entre tantas versiones, se dice, que fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal y fueron raptados por sujetos de un bando contrario, además golpeados, torturados e interrogados, hasta que soltaron al amigo, mientras que a Maximiliano aún lo tenían secuestrado. Otros refieren que comenzaron una riña en el interior del antro, donde dos sujetos armados los sacaron el establecimiento, los encañonaron y los subieron a un auto para después llevarlos a un lugar desconocido. No obstante, ninguna de las versiones ha sido confirmada por las autoridades que ya investigan el caso.

Se sabe que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con una denuncia formal, mientras que los agentes de la Policía Ministerial esperan una orden de cateo formal para indagar al interior del antro “Distrito Cavana”.

Roberto Borge comparecerá ante Fiscalía el próximo 7 de noviembre

Será el próximo jueves 7 de noviembre cuando el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, deberá comparecer y enfrentar las acusaciones por desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder. Lo anterior según lo ha dado a conocer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

La Fiscalía añadió que la comparecencia de Borge se llevará a cabo a las 13:00 horas, en seguimiento a la carpeta de investigación 154/2017, y se realizará mediante una videoconferencia, tal como lo determinó el Juzgado Primero de Distrito en la capital del estado.

Borge Angulo no había podido enfrentar estas acusaciones por la existencia de dos suspensiones. No obstante, el 9 de octubre del año en curso, un juez federal determinó sobreseer los dos juicios de amparo presentados por la defensa de Borge, pues comprobaron que los documentos no contaban con la firma original del ex mandatario, pese a que estaban a su nombre, la firma no había era de su puño y letra.

Actualmente enfrenta dos años de prisión preventiva

En mayo, el ex gobernador fue vinculado a proceso acusado de aprovechamiento ilícito del poder por la subcontratación ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos, por lo que Daniel Esteban Farah Godoy, juez de control en Chetumal, le dictó un plazo de hasta dos años de prisión preventiva justificada en su contra, sumados a los dos meses para la investigación complementaria, mientras la Fiscalía y su defensa presentarían sus respectivas pruebas.