“Acústica”, el álbum de Albita, que rememora con más fuerza sus raíces

Con casi 50 años de trayectoria musical, la cantante de 57 años decidió hacer un disco de sus composiciones

La maestra está nominada en los Latín Grammy con tan espectacular disco

Claudia Arellano

Siempre mostrando su talento a flor de piel, la cantante y presentadora Albita, habló en entrevista vía telefónica de “Acústica”, el álbum con el que retoma lo más profundo de sus raíces musicales y que ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en los Latin Grammy 2019, situación que tiene emocionada a la cantante quien se dice agradecida con la vida.

“No puedo estar más agradecida con la vida, que como dice la canción me ha dado tanto, ya he estado antes nominada a estos premios pero siempre se agradece la nominación y que mantenga el bello publico vigente nuestra música, ‘Acústica’ me ha dado grandes satisfacciones a pocos días de ver la luz. La mayoría de las canciones que incluye el disco número son inéditas y colaboraron en él músicos como Yusa y Lena Burke”, dijo en entrevista con Diario Imagen.

Durante la charla Albita, siempre humilde, dijo que su nominación, no es casualidad, pues desde que trazó este maravilloso trabajo retomó la esencia más viva de sus orígenes, donde se puede escuchar de manera sólida los ritmos que la dieran a conocer al mundo en sus primeros discos.

“Es un disco totalmente escrito por mí, rescatando un poco a la Albita compositora a la que he tenido abandonada, aunque siempre en mis álbumes incluyo canciones mías, es algo que viene del alma”.

Albita menciona que este disco la hizo dar un paso a sus nostalgias y a sus ayeres, pero desde una perspectiva madura, siempre teniendo latente los sonidos de su natal Cuba, que le hacen recordar cuando creció en la vieja Habana tan maravillosa pero congestionada de muchas fuentes musicales, lo que la hacía querer tomar un estilo único, lo cual logró con los años.

“Teníamos muchas prohibiciones en la época y el lugar, veníamos de una prohibición fatal de todo tipo de música en inglés, y como es particular en los jóvenes tomábamos lo que nos decían que no. A mí me influyó mucho Led Zeppelin, me habría encantado serlo, pues me emociona la forma de estos exponentes desde que suben al escenario los rockeros a mí me fascina”, comentó.

Cabe recordar que Albita Rodríguez ha sido incluida en el libro Women (Mujeres), un trabajo fotográfico de la reconocida artista estadounidense Annie Leibovitz lo cual para la exponente es un orgullo. “ Tengo mucha nostalgia por muchos sitios, pero las razones por las que me fui de Cuba siguen ahí, una dictadura férrea, cada vez más férrea, enamorados del poder, el arte siempre ha sido una manera de salir de ello, de lo que te encasilla y siempre estoy cerca de él”, concluyó.

