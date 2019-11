López Obrador visitará Q. Roo para aclarar dudas sobre Tren Maya

Comunidades mayas externaron inconformidad por falta de información

Habitantes de las comunidades mayas externaron su inconformidad en relación a la falta de información sobre la construcción del Tren Maya, cuyo recorrido atravesará algunas de sus propiedades, por lo que demandaron que cada una de sus dudas fuera esclarecida. En respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que visitará el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como parte de una gira por la Península de Yucatán el fin de semana del 8 al 10 de noviembre próximo.

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el mandatario federal aseveró que hará presencia en poblados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con el fin de platicar sobre el desarrollo de construcción del Tren Maya, lo anterior en el marco de cuestionamientos sobre proyectos aprobados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en comunidades indígenas, específicamente los guarijíos, yaquis y mayas.

Sobre los mayas, López Obrador refirió que es válido su derecho de manifestarse, aún más en el sentido de que no fueron consultados sobre el desarrollo del citado proyecto “En el caso de los mayas tienen su derecho de manifestarse, de ver qué es lo que están demandando, atenderlos, yo voy a ir, no este fin de semana porque es Día de Muertos, pero el próximo fin de semana voy”.

“Voy a estar en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche; voy a estar por ejemplo en Carrillo Puerto. Voy a hablar con los mayas” y finalizó informando que recorrerá Xpuhil, Campeche y estará en comunidades cercanas a Valladolid, Yucatán.

Hoteleros, contra alza del predial en Cancún

En el municipio de Benito Juárez se ha informado que el costo promedio del suelo y construcciones incrementará 22 por ciento para el ejercicio fiscal 2020. Lo cual representaría un duro golpe no solo para los habitantes promedio de esta ciudad, sino para los empresarios que ya han levantado la voz al respecto.

Dado que el aumento de las tablas catastrales continúa en análisis, aún no sube a Cabildo y se tiene hasta el 15 de noviembre para agregarlo a su propuesta de ley, por lo que el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, ha solicitado al Congreso del estado a través de sus redes sociales que no se apruebe ningún incremento al impuesto predial en Benito Juárez. “Los Ciudadanos del Norte de Q. Roo confiamos que el Honorable Congreso del estado no autorizará ningún incremento al impuesto predial del municipio de Benito Juárez, confiamos que se vigilará la política del presidente de México en pro del bien común No +Impuestos, No +incrementos”, escribió.

Y no es el único que ha alzado la voz, pues el regidor José Luis Acosta Toledo, respondió que “antes de aumentar el predial hay que dar resultados administrando mejor el gasto público y con una auténtica política de austeridad. Mi voto va en contra”, puntualizó.

La propuesta golpearía duro a los bolsillos

La Dirección del Catastro de Benito Juárez presentó ante la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento una propuesta de actualización para las tablas catastrales, misma que impactará el valor de las propiedades, así como en el pago del impuesto predial. Lo anterior bajo el argumento principal de que se busca acercar los valores catastrales a los valores de compra-venta de los inmuebles en esta ciudad.

Añaden que este es un movimiento que debe darse cada año, pero que no se había hecho desde 2014. El aumento del impuesto predial empeoraría la situación que vive el sector hotelero con las recientes y obligadas bajadas en sus tarifas ante la escasa ocupación que enfrentaron en el verano, algo que se prevé continúe en 2020, según empresarios hoteleros.

Se ha mencionado que el aumento más alto se daría en 33 zonas de 29 supermanzanas del Polígono Sur, cuyos propietarios enfrentarán incrementos en el valor de los terrenos de 650 a cuatro mil 900 por ciento. Lo mismo se establecerían cambios de 73 a 300 por ciento en el costo del terreno por metro cuadrado en la zona hotelera, al pasar de un mínimo establecido de 2 mil a 8 mil pesos.

Esta actualización también contempla el costo por metro cuadrado de 30 tipos de construcciones, como viviendas, conjuntos multifamiliares de varios niveles, complejos hoteleros, oficinas, establecimientos comerciales, negocios, estacionamientos y complejos deportivos.

Fiscalía General confirma secuestro de joven en antro

Esta semana dimos a conocer en este espacio sobre la desaparición de Maximiliano González Rojas, joven de 18 años de edad, quien había sido visto por última vez en el antro denominado “Distrito Cavana”, a donde acudió con amigos y posteriormente no se supo más. Ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) ha confirmado que el muchacho fue secuestrado.

Las investigaciones arrojaron que el joven fue plagiado dentro del bar Distrito Cavana, ubicado en la Supermanzana 15-A, a donde los peritos acudieron para recabar evidencias a través de un operativo de cateo la madrugada del martes pasado. En el que concluyen que sus captores ingresaron al inmueble por él.

La Fiscalía informó el jueves que las investigaciones continúan y que se han realizado diversos actos de investigación para encontrarlo, por parte de agentes y fiscales del Ministerio Público. “En esta diligencia, participaron peritos de diversas especialidades y elementos de la policía con capacidades para procesar quienes aseguraron diversos indicios que sirven a la investigación. El establecimiento fue asegurado para continuar con las indagatorias”, informó la Fiscalía.

Entró al baño y no se le volvió a ver

Fuentes de la Fiscalía afirmaron que trasladaron a algunos trabajadores del establecimiento a las instalaciones de la Vicefiscalía de la Zona Norte para que rindieran su declaración. Y tras interrogar a algunos de sus acompañantes y testigos presenciales, se dice que el joven entró al baño, de donde no salió. Estas versiones e tratan de comprobar a través de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, que están siendo analizadas por los peritos.

De acuerdo con la denuncia que interpuso el padre de Maximiliano, el domingo 27 de octubre su hijo y un amigo acudieron al antro, donde el joven comenzó a platicar en el baño con uno de los trabajadores, mientras su amigo le insistió varias veces que se salieran, pero el muchacho le dijo a su amigo que lo esperara.

El testigo afirmó que vio cómo se le aproximó otra persona, por lo que decidió salir para fumar un cigarro, pero cuando quiso entrar de nuevo ya no lo dejaron. El amigo llamó a Maximiliano por teléfono y le contestó que ya iba a salir, pero nunca lo hizo.

El paradero del joven es desconocido desde el domingo, cuando asistió al mencionado bar y posteriormente su desaparición fue difundida en redes sociales. La FGE emitió una ficha para su búsqueda y localización el martes pasado.