Las hermandades diabólicas del narco

Sócrates A. Campos Lemus

AMLO “NO DESCARTA LEGALIZAR DROGAS NATURALES”, ASÍ QUE, CON SEGURIDAD, LAS DROGAS BANCARIAS QUE, NO SON NATURALES, ¿NO SERÁN LEGALIZADAS?. Bueno, es pregunta, al estilo del tío Lolo…

De lo que parece no se dan cuenta en los altos mandos del gobierno es que puede, el retraso de la legalización de drogas, generar las protestas y la “revolución de los pachecos”, muchos de ellos movidos por los grandes distribuidores que, al legalizarse el consumo, podrán ampliar mucho su mercado.

Algunos motorolos profesionales, alegan que en este asunto de la legalización, lo que es realmente peligroso es que los médicos que no le han pegado al peligro, pues no saben ni para que “chingados” sirve la mota, y menos, podrán tener una idea de sus muchas ventajas que, dicen los gringos que ya la comercializan para todo, en poder ser usada, hasta para ir al baño, cuando uno es estreñido.

Y en esto de la distribución de las drogas, en especial la marihuana, en la zona de Tepito, es para que veamos lo que hace o a lo que se llega cuando uno anda hasta la madre con la mota y le pega a otras drogas duras, las de diseño, que se fabrican en los laboratorios como los que se encontraron en el refugio de Oscar Flores, “El Lunares”, quién, asesorado en las muchas pachequeses que se generaban en los lugares de “culto” y de protección para que el santero mayor, “niño Problema”, que es como el cuidador del “Lunares” en el más allá con cosas del más acá, pues se nota la violencia y el terror que se debe generar entre los aliados o los enemigos del grupo tepiteño, por ello, en el santuario, se encontraron muchos cráneos, mandíbulas y hasta un feto, y con todos esos elementos, se realizan los llamados ritos de sangre que son tan comunes en muchos sitios, allá, en Tepito, hasta que acaban como acabaron los famosos “narcosatánicos” que decían que con sus ritos de protección eran invisibles y no les entraban las balas, hasta que los detuvieron y encarcelaron.

No fue poca la mota que se encontró en el sitio donde El Lunares mantenía su bunker de protección, y pues le dio resultado el sistema de túneles que le salvaron, por el momento, de ser detenido, y bueno, de lo que no se podrá dudar es que también recibía la mano protectora de algún policía que con sus relaciones y dinero, le diera el pitazo, para que se pudiera ir de volada.

Hace algunos años, platicando con un agente de la PGR, me decía que ya no aguantaba lo que pasaba en su casa, porque él se “ralló”, es decir, hizo el rito del palo mayombe para iniciarse en este medio y tener la protección de todos los brujos que al mismo tiempo, me comentaba, protegían a sus jefes que pagaban una buena cantidad de dinero al “brujo mayor”, para que realizara los ritos, y para ello, tuvo que comprar en el mercado de la Merced, algunos huesos que venían de tumbas y que se vendían para esos efectos, por una de las calles donde se mantienen los centros de prostitución y drogadicción, además de varias hierbas y de amuletos y cabeza de coyote, e incluso, de “fetos puestos en alcohol” que vendieron en esa zona de la merced donde están los centros de prostitución, los precios no fueron baratos, pero además, tuvo que acondicionar, dentro de su casa, el famoso altar, y ponerle de vez en vez sangre de gallo negro y otras cosas que le indicaba el brujo. Cuando lo despidieron de la corporación, no sabía qué hacer con todo eso, y le comenté que debería de tirarlo a la basura ,y casi indignado, me dijo que eso no lo podría hacer, porque le llegaría la de malas y muchas cosas malas invadirían su casa y lastimarían a sus gentes, de este nivel es el terror y el horror que se mantiene con este tipo de ritos sangrientos, como son las mismas actividades de esos que se dedican a la protección de rufianes o a ser los rufianes en turno ,como ahora, lo es, El Lunares…

Si eso invade a los policías que se supone nos cuidan, ya nos podremos imaginar lo que sucede en los grupos de delincuentes hermanados por los ritos satánicos que llegan a ser tan insensibles que no les tiembla la mano para realizar los asesinatos más crueles y violentos, así que en todo esto, seguramente, impacta en las mentes de otros muchos viciosos o delincuentes o policías que llegan a tener contacto con ellos y sus ritos, y por esa razón, el combatirles no es cosa sencilla, así, Omar García Harfuch, no tiene tarea sencilla para este combate.

NADA MÁS HAY QUE FIJARSE EN LOS POLICÍAS O AGENTES DE INVESTIGACIÓN E INCLUSO FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS QUE TRAEN, AL CUELLO, CADENAS DE MUCHOS COLORES QUE, DICEN, SON DE PROTECCIÒN, Y EN LAS MUÑECAS, CUANDO MENOS, UNA TIRA ROJA, PARA LO MISMO, EN SU CARTERA TRAERÀN DESDE ESTAMPITAS BENDITAS HASTA HOJAS DE TREBOL DE CUATRO HOJAS, en fin, la cosa es en serio, y por ello hay que pensar en que esa hermandad diabólica, dentro de los grupos mafiosos y los grupos que tienen que combatirles o que les protegen, son tales, que en verdad se debe pensar en que, en los mismos operativos, se pueden dar “accidentes”, y en vez de dispararles a los malosos, le dan a los que andan por detenerlos o asustan a sus familias y controlan muchos sitios, y por ello, la famosa hermandad de la policía, es un hecho, que no se podrá negar, y es así que siguen la corrupción y la impunidad en muchos sitios de la capital y al lado vemos a muchos policías inmensamente ricos que siguen en la acción gracias a esas redes de complicidades y corruptelas…por ello, nos podremos explicar, incluso, los ataques en contra de Omar García y de Claudia Sheinbaum, cuando tocan intereses y pisan cayos….de esas hermandades diabólicas.

