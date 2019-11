La economía de Tabasco está en declive

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa en su intenso trabajo, que incluye giras por diversas partes de la República durante los fines de semana, y optó por unos supuestos días de descanso en su natal Tabasco.

Pero seguramente el reposo no fue total, pues por lo menos tuvo que darle algunos consejos a su paisano y amigo, el gobernador de ese estado, Adán Augusto López Hernández, pues desafortunadamente Tabasco ha tenido los peores resultados en materia de crecimiento económico durante los dos primeros trimestres del presenta año.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía de Tabasco fue la que más descendió (10.3 por ciento) durante el segundo trimestre de 2019. Le siguió Baja California Sur, con una caída de 7.2 por ciento, con Zacatecas en tercer sitio, con un desplome de 3.4 por ciento.

Desgraciadamente para los tabasqueños, esta situación no es nueva, pues también en el primer trimestre del presente año, su estado apareció en el primer sitio entre los que tuvieron una caída en su crecimiento, con un decrecimiento de 10.7 por ciento.

Por el contrario, las entidades que tuvieron incrementos en su actividad económica fueron: Chihuahua, Colima, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila.

Estas cifras aparecen en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el periodo abril-junio de 2019.

Los especialistas del INEGI – una de las instituciones autónomas que no aparecen entre las más apreciadas por el presidente López Obrador – precisaron que se trata de un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

Esta situación es muy difícil para Tabasco, que en años anteriores fue considerado uno de los estados de la República más ricos, pues su ingreso per capita era de los más elevado.

Esta situación de bonanza derivó del auge de la industria petrolera, pues los ahora repudiados gobiernos de esa entidad concretaron un acuerdo con el gobierno federal para tener una importante participación de la explotación de los hidrocarburos.

Pero la situación cambió radicalmente por la crisis de la industria petrolera, situación que no es exclusiva de Tabasco, pues alcanza a otros estados del Golfo, como Campeche, que también registró una caída económica, aunque no tan pronunciada como la de Tabasco.

Esta situación probablemente mejorará con la construcción de la refinería de Dos Bocas, una de las obras de infraestructura estelares del gobierno del presidente López Obrador.

Para bien de Tabasco y del resto de la República, es de esperar que esa nueva refinería signifique el despegue de la industria petrolera para que recupere momentos de auge como los que registró durante los primeros años del siglo actual.

Por desgracia, muchos expertos, nacionales y extranjeros, estiman que la nueva refinería no será solución, pues se construye en condiciones adversas para los energéticos fósiles, que están en vías de ser reemplazados por fuentes de energía limpia y renovable.

El presidente se mantiene en primer plano en los medios

Aparte del eventual trabajo de revisar los índices de crecimiento económico de su estado natal, el primer mandatario no se pudo mantener al margen de su reiterada presencia en los medios de comunicación.

Aunque no hubo conferencia mañanera, el presidente López Obrador, se aseguró espacios en las llamadas redes sociales.

Luego de sus diferencias con algunos medios de comunicación por el polémico y liego de las presiones de la oposición por el frustrante caso de la violencia en Culiacán, el jefe del Ejecutivo recurrió a su cuenta de Twitter, para destacar que su administración recibir total apoyo popular, por lo cual una mayoría no permitiría un golpe de Estado.

Parece una declaración un tanto exagerada, pues a pesar de las críticas inocultables, en ninguna parte de la República se han escuchado palabras ni han aparecido actitudes que hagan suponer el riesgo de una acción violenta contra el gobierno.

En sus mensajes en las redes sociales, AMLO afirmó que el gobierno de la 4T cuenta con total respaldo en México y sostuvo que “aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet.

México no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren, escribió el presidente López Obrador, quien además recomendó leer la fábula de Esopo Las ranas pidiendo rey, la cual recomienda que, a la hora de elegir los gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y honesto, en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto. En otro mensaje, publicó: “Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”. “¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara”, escribió el primer mandatario, que evidentemente está convencido de su semejanza con el iniciador de la Revolución, pues se debe recordar que culpó a los medios de morder la mano de quien le quita el bozal.

Legalizar la mariguana, una tarea pendiente del Congreso

Desde hace más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la Ley General de Salud al prohibir el uso de la mariguana con fines lúdicos o recreativos y, en consecuencia, comprometió al Congreso de la Unión a expedir una ley que legalice el consumo de esa droga.

El Congreso tenía de plazo para promulgar la nueva ley en la materia hasta el pasado 31 de agosto, pero como es sabido no hubo acuerdos en el Senado – la Cámara a cargo de elaborar esta iniciativa – y por lo mismo se decidió ampliar el plazo para discutir el tema.

Para no quedar en falta ante la sentencia de la Suprema Corte, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, solicitó el pasado día 28 una prórroga al máximo tribunal. Los ministros de la Corte atendieron la petición y concedieron nuevo plazo, por casi siete meses, con lo cual los legisladores podrán reanudar el proceso para aprobar la legalización en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que se iniciará el primer día de febrero y terminará el 30 de abril del 2020.

Lo que también quedó claro es que partir de esta última fecha ya no habrá otra prórroga. Si para entonces no se ha aprobado la ley, los senadores estarán en falta.

De hecho, el proyecto de dictamen para legalizar el consumo de la mariguana ya estaba listo en el Senado, pero no se pudo presentar ante el pleno por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas. Por consiguiente, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal, decidió que se pidiera la prórroga al máximo tribunal.

El problema no radica sólo en el consumo de la hierba, sino en las actividades relacionadas, como la producción y comercio. La Suprema Corte declaró inconstitucional sancionar el consumo de la droga, pero dejó en claro que esto no implica que se autorizan los actos de comercio o suministro de la marihuana.

Como se considera que la producción y comercio de la mariguana producirá grandes beneficios, ya hay empresas o empresarios que se aprestan a aprovechar la oportunidad. Así, en medios legislativos se dice que la iniciativa de reforma no sólo se frenó por los desacuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias, sino que también se registraron presiones de los cabilderos de empresas farmacéuticas y comerciales que pretenden beneficiarse con la nueva legislación.

Las Comisiones de Salud y de Justicia, que encabezan los senadores de Morena, Miguel Ángel Navarro y Julio Menchaca, distribuyeron a mediados de octubre pasado un proyecto de dictamen en el cual se regulan todos los aspectos relacionados desde la producción hasta el consumo.

La exposición de motivos destaca que uno de los propósitos de la nueva legislación consiste en proteger a los menores de edad, por lo cual la mariguana no se podrá vender a menores ni fumar en espacios públicos.

riverapaz@infinitummail.com­