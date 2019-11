No chamaquearon a Sánchez Cordero

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La primera víctima de la guerra es la verdad

Hiram Warren Johnson, 1866-1945; político estadounidense

Parecía ser una breve historia; como muchas. En representación del Presidente de la República, la secretaria de Gobernación acude a la toma de protesta como gobernador, en cualquier estado de la República. Generalmente no hay sorpresas.

Pero, la gubernatura de Baja California tiene elementos diferentes. No se trata de un gobierno convencional. Son de toda una historia de encuentros y desencuentros jurídicos, políticos, electorales y sociales.

La historia comienza, el año pasado cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones para la Presidencia de la República. Se perfiló de inmediato la gubernatura un empresario amigo de AMLO, quien también lo acompañó en la ventura de Morena. Se trataba de Jaime Bonilla, quien comparte la nacional mexicana y estadounidense.

El año pasado, se inició la auscultación para el proceso electoral de Baja California, donde la oposición al PAN se fortaleció debido a los graves errores y corrupción con que gobernaron durante 30 años. La diferencia entre el PRI y el PAN, es casi nula, aunque los bajacalifornianos aceptaron darle a los azules más oportunidades que a los panistas, ante la descomposición de la entidad.

Jaime Bonilla, era el perfil adecuado. Muy panista, por cierto, ya que es un empresario, con mentalidad neoliberal y con negocios tanto en México, como en Estados Unidos. Destacan entre otros, varias estaciones de radio en ambas partes de la frontera. Por ello, adoptó la nacionalidad estadounidense, ya que en la Unión Americana es una exigencia para tener el 100 por ciento de las participaciones accionarias.

Dentro de la gama de errores de políticos bajacalifornianos, errores que entre profesionales no se pueden permitir, está la decisión en 2014 de disminuir el número de años de esta gubernatura de 6 a 2, para empatarlas con las federales y bajar los costos en las campañas. Pero, ese congreso, dominado por el panismo estatal se le “olvidó” publicar en el Diario Oficial de la entidad, esa modificación constitucional y, lo más grave, se les “olvidó” enviar las modificaciones a los municipios, mismos que tendrían que aprobarlo por mayoría calificada.

Así pasaron los años, con el entendido que los bajacalifornianos pensaban que los comicios que se realizaron este 2019, sería para una gubernatura de 2 años. Incluso la convocatoria del Instituto Electoral Local, establece que será una elección para dos años de gobierno. Así llegaron a las elecciones y, precisamente al triunfo de Bonilla, los legisladores panistas que habían aprobado la reducción de los años de gobierno decidieron quitar el artículo transitorio de la Constitución Estatal para convertir el gobierno de Bonilla, en uno de 5 años (no entendemos por qué no decidieron uno de 6 o de 12, ya que estaban encarrerados). Ahora así, cumplieron con todos los elementos para darle forma constitucional y cumplir con la norma.

Este tipo de errores, podrían cambiar la historia de las elecciones locales en aquella entidad. Esto es lo que sabe y analizó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien asistió como representante de López Obrador al acto protocolario de Bonilla. No es lógico que Jaime Bonilla hubiera traicionado a Sánchez Cordero. Sabían perfectamente que esto serviría para enviar la señal, además de los medios, a los magistrados que tendrán en sus manos el análisis y sentencia, sobre este caso. Por todo ello, desde una estrategia gubernamental y legislativa, de la mano de Acción Nacional, todo se perfila a un gobierno de cuando menos 5 años; no de dos como se planteó anticipadamente.

No es creíble que los legisladores y el gobierno de Francisco Vega (PAN) no cumplieran con su objetivo de cumplir con todos los requisitos que establece la Constitución local y adecuarla a la Federal. ¿Errores a estas alturas? Esto es una chamaqueada legislativa. Ahora, para que nadie lo tome con sorpresa, se aplicará toda una estrategia mediática para darle a la gubernatura de 5 años, solidez jurídica. La alegoría de Sánchez Cordero, es simple. No le tomaron el pelo y sabía perfectamente que la estaban grabando y que saldría a la luz. Por ello, reitero, se enfila Jaime Bonilla a una gubernatura de cuando menos 5 años. Los calificativos saldrán sobrando.

PODEROSOS CABALLEROS: Sorpresivamente, AMLO “alertó” sobre un “golpe de Estado”. Comparándose con Francisco I. Madero, afirmó que los conservadores están equivocados, al propinar un golpe al gobierno del Apóstol de la Democracia. “Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huerta, los Francos, Los Hitler o los Pinochet. En México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni canalladas que lo imploren”. Lean, pidió, la fábula de Esopo “Las ranas pidieron rey”. Esta fábula infantil, habla de un grupo de ranas que le solicitaron a Zeus que les enviara un rey, después del desorden en que vivían. Así les envió un leño que al caer en el agua hizo mucho ruido y espantó a las ranas. Como no se movía, simplemente empezaron a saltar sobre el tronco, por lo que le pidieron a Zeus que le mandara otro más activo, por lo que les envió una serpiente de agua y poco a poco se los devoró a todos. Al final la moraleja habla de tener cuidado de los gobernantes corruptos. Independientemente de la inquietud que presentó AMLO en Facebook, es claro que no hay condiciones para un golpe de Estado en México. Un golpe podría venir de las fuerzas armadas y a pesar de todo, están disciplinadas al Jefe del Ejecutivo, como su líder máximo. Versiones de “golpes de Estado” las manejó en su tiempo, Luis Echeverría, y el país ni se inmutó. Ahora mucho menos. *** Aún no se define quien será el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobresale Rosy Laura Castellanos, quien tiene una trayectoria reconocida social y académicamente sólida, con más de 30 años en los principales movimientos sociales y feministas a favor de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en México. En caso de ser electa, los principios con los que afirma se conducirá, será la ética de los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, perspectiva de género y respeto a la diversidad.

