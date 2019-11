La bella cantante Tini tiene todo listo para su show en el Pepsi Center

Lanzará serie con Sebastián Yatra en una plataforma digital

La también actriz argentina famosa por su participación como Violetta en la serie que lleva el mismo nombre, se presentará en México con un gran concierto el próximo 10 de noviembre

Claudia Arellano

Famosa por su participación como Violetta en la serie que lleva el mismo nombre, la cantante juvenil Tini, aseguró que a su llegada a México tiene preparadas grandes sorpresas, de ello habló en entrevista con DIARIOIMAGEN, y nos contó que además de su concierto el domingo 10 de noviembre en el Pepsi Center del World Trade Center, de la Ciudad de México, también prepara una serie de la cual no puede dar muchos detalles, esto en colaboración con Sebastián Yatra, el colombiano que sus fans dicen le robó el corazón a esta bella argentina.

Es así como el cantante colombiano Sebastián Yatra y su novia, la modelo argentina, Tini Stoessel, demuestran que aquellos rumores de ruptura son falsos y que además están en el mejor momento de sus carreras al tiempo que viven su romance el cual será aprovechado por los productores para la creación de una serie en la que el contenido estará dirigido al público juvenil, que será testigo de enredos y mucha diversión.

“No creo que haya una fórmula exacta del éxito, a veces lanzas un tema y simplemente le gusta a la gente y hay otros temas que por más que le pones el corazón no lo aceptan, creo que es cosa de muchos elementos y de enfoques, si hubiera exactamente una fórmula, creo que artistas que han querido estar en lo alto y suman todos los esfuerzos a veces no logran captar la atención. Para mí, Violetta me dio todo para darme a conocer con el público, pero la disciplina es vital”, dijo.

Cabe destacar que actualmente Tini Stoessel es una de las figuras más icónicas entre las adolescentes de una nueva generación, amante de las redes sociales y que por medio de estas mismas tienen un contacto más cercano con su artista que se dice agradecida por el apoyo que le dan constantemente a su carrera y que por lo visto va en ascenso y es que después de que se diera a conocer su relación con Sebastián Yatra, su popularidad subió a sobre manera sobre todo en Instagram, donde ya rebasa los 10 millones de seguidores.

“Yo simplemente soy, no espero tener tantos seguidores, simplemente me muestro como soy y eso me agrada y le agrada al público, para el concierto del domingo claro que tendré invitados y serán todos los seguidores que nos han mantenido vigentes desde que iniciamos, estamos felices”, insistió.

La bella actriz de nombre real Martina Stoessel tiene 22 años, acaba de agotar dos Luna Park y tiene dos fechas más para fines de noviembre que también están agotadas. En las primeras dos funciones Martina, que es conocida por todos como Tini, agradeció a sus seguidores por estar ahí después de tanto tiempo, por seguir cantando, por seguir bancándola, por seguir enamorándose. Porque aunque Tini tenga 22 el vínculo con su público tiene ya una larga historia

Cabe destacar que Tini es cantante, actriz y modelo además tiene una carrera de más de diez años y fue una chica Disney quien recorrió el mundo llenando estadios con el elenco de Violetta a los 15 años.

