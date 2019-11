Verónica Sánchez reflexiona con su papel en “El Embarcadero”

La serie española llegará a México el próximo 19 de noviembre a través del Canal Lifetime

Montada profesionalmente en su papel en la serie española “El Embarcadero” de Álex Pina, Verónica Sánchez, habla en entrevista vía telefónica con DIARIO IMAGEN, sobre la reflexión que causó a nivel personal en ella este papel que dice goza de matices muy nutridos y que le ha logrado tener una percepción distinta sobre el tema de la infidelidad, el cual se aborda en la serie producida por Atresmedia Studios y Vancouver Media.

“El Embarcadero” desarrolla en su historia la vida de dos mujeres de carácteres totalmente diferentes que se cruzan tras la muerte del hombre que ambas aman, y quien como en muchos casos de la realidad mantenía una doble vida y romance paralelo con ambas, desatándose de esta forma una relación entre ellas de intriga y pasiones.

“El tema de la infidelidad es muy amplio, las circunstancias de cada ser humano son distintas, nunca en lo personal me he enamorado de dos personas al mismo tiempo, los personajes siempre te hacen una persona más tolerante para diferentes temas, no es que lo apruebes pero tampoco lo juzgas ya que es justo en los personajes cuando te das cuenta de los razonamientos vistos desde otra persona”, dijo Sánchez quien comparte crédito con Álvaro Morte (La casa de papel), Irene Arcos y Cecilia Roth.

Es así como Verónica quien llegará a las pantallas mexicanas con su trabajo en “El Embarcadero”, comentó que con respecto a otras series de televisión, esta se trata de una historia digerible, misma, que se estrenará el martes 19 de noviembre por el canal de TV de paga en México y Brasil, además comentó que en tenor de “la competencia”, de otras series, consideraba que cada una goza de su propia esencia.

“Este se trata de uno de mis mayores retos interpretativos en la pantalla. Alejandra es una mujer que descubre la doble vida que llevaba su marido con otra mujer después de que este se suicida. No es nada fácil hablar sobre esos temas, porque a pesar de que se tratan ya sin tantos tabúes, son los mismos que siguen afectando al ser humano desde hace tiempo y hoy son más vigentes que nunca”, concluyó.

