Emociona a Yahir ser la pareja de Belinda en “Hoy no me puedo levantar”

El cantante nos habló en exclusiva sobre su concierto en el Teatro Metropólitan, que se realizará el próximo 30 de noviembre, en el que tendrá como invitados a los cantantes de la primera generación de “La Voz de TV Azteca”

Claudia Arellano

Será el 30 de noviembre cuando el Teatro Metropólitan, abra sus puertas para la presentación del cantante sonorense Yahir, quien en entrevista compartió con DIARIO IMAGEN detalles sobre la presentación, además de su humor siempre único, que lo ha colocado no solo en el gusto de la gente sino como uno de los favoritos de los medios de comunicación en México.

En charla, Yahir dijo que está muy emocionado con este concierto en el Teatro Metropólitan que tendrá como invitados a los cantantes de la primera generación de “La Voz de TV Azteca” y al que también ha invitado a sus compañeros del musical “Jesucristo súper estrella”: María José, Enrique Guzmán, Beto Cuevas, Leonardo de Lozanne y Kalimba; sin embargo, aún no sabe si estarán presentes.

“Este concierto está conformado por temas del disco ‘¿Qué somos?’, una canción que habla de las relaciones abiertas, sin compromiso, se pueden llamar de muchas maneras pero tienen el mismo peligro que las relaciones tradicionales, porque cuando llega la pregunta ¿qué somos?, quiere decir que alguno ya se involucró emocionalmente y la verdad creo que siempre he sido muy amante de esos temas, de esos que te llegan”, dijo el artista, quien recordó a José José y en su concierto realizará un pequeño tributo a él.

El cantante de “La Locura”, agregó: “Estoy muy contento por el momento que estoy pasando musicalmente y tratando de acercarme a amigos productores y arreglistas para tener un gran show el próximo 30 de noviembre. Aun ando algo afectado por el asalto que tuve. Tuvimos un problema fuerte, pero me siento muy respaldado. No puedo decir muchas cosas más, aparte de que tuve un asalto en la Ciudad de México, me quitaron todo con lo que llegué de Sonora para trabajar en México”, dijo consternado.

El sonorense recordó cómo desde temprana edad mostró su gusto por la música, con la edad de siete años su abuelo Ramón Othón, le enseñó su primera canción: “El ranchito”. A la par realizó su primera presentación con un mariachi en una cantina en un pueblo de Sonora, sin embargo, dijo siempre tener una inclinación especial por la balada, ya que desde muy joven se identificó con el romanticismo y le agradan esos temas “para sufrir”, dijo en tono de broma.

Cabe recordar que Yahir participó en el reality show mexicano “La Academia”, siendo participante de la primera generación del programa en 2002, televisado por TV Azteca desde el comienzo, demostró que tenía las herramientas para abrirse camino a la música y ahora lo hace en el terreno teatral donde ha dado batalla con “Jesucristo Súper Estrella” y hará lo propio en 2020 con “Hoy no me puedo levantar”.

“Estoy feliz por la oportunidad mi favorita de Mecano es ‘Me cuesta tanto olvidarte’ de verdad es una emoción tremenda y no se pueden perder esta mancuerna que vamos a hacer Belinda y yo”, concluyó.

En su concierto del próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropólitan, Yahir rendirá tributo a José José.