Dejan de andar cocoreando

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NADIE CHILLA PORQUE LE DEN, EN SU “MERO MOLE”.

Volvemos con la “burra al trigo”, no faltan los fantoches y desesperados clasemedieros y ligados a los grandes intereses del país, a los derechistas, que ven complots de la izquierda y los izquierdistas “resentidos,” dicen ellos, para alentar los conflictos, y después de las declaraciones, pues se van a esconder, porque la respuesta del presidente no es suavecita, sino directa y reclamando la asistencia de millones de gentes que, al final de cuentas, lo tienen “endiosado”: “Mayoría me respalda y no permitiría un golpe de estado”, AMLO. Y ES CIERTO, POR MAS QUE LE HAN PUESTO PIEDRITAS EN EL CAMINO, POR MÁS QUE LE CRITICAN Y DENOSTAN, PUES SU CONFIANZA Y AFECTO DE LA POBLACIÒN, DEL INFELICIAJE NACIONAL, EN VEZ DE BAJAR, CRECE, Y ESTO NO LO PUEDEN ENTENDER LOS CLASEMEDIEROS NI DERECHISTAS, PORQUE EN SUS ODIOS Y RESENTIMIENTOS, EN VERDAD, LO ÚNICO QUE DEMUESTRAN, ES QUE ESTÁN CEGADOS.

Y bueno el hecho de que un par de “milicos” ligados a la derecha o al priismo, sean los que aparentemente, en declaraciones, hablan de que están “ofendidos y alarmados” porque el presidente no actúa, haciendo las matanzas, como ellos las hicieron en sus tiempos, no quiere decir que los militares, en realidad, estén muy encabronados contra AMLO, y la realidad es que la base militar, los mandos medios y muchos superiores, tienen conciencia de que ahora, no serán utilizados para la represión brutal, sino para las tareas de la construcción nacional, y esto, es realmente lo que debemos ver, no dejarnos guiar por el canto de los “sirenos” vestidos de verde” que, además, ya están en el retiro… a lo mejor es la forma de evitar que les lleguen las investigaciones de sus muchos desfalcos y transas con los equipos y armamentos comprados fuera de control civil, solamente para alcanzar mayores comisiones y ligas con los proveedores de los norteamericanos que, al parecer, son sus vínculos con los grupos de halcones de la CIA y los grupos de gringos ruidosos que les conviene, el que la guerra y las guerritas, se generen, porque cualquier confrontación militar o paramilitar, les permite hacer muchos negocios, y ahora, pueden lograrlo más, con las ligas que ellos tienen con el mismo crimen organizado en todo el país…

Ahora, reclaman el que no se haya actuado con una matanza en Culiacán alegando que esto es rendir al estado ante los narcotraficantes, y no es verdad, si no se entienden las estrategias de la guerra y el que la guerra es la extensión de la política, y por tanto, es un negocio que solamente les conviene a los que están metidos en el mismo, y no a la gente que sufre por las consecuencias y las matanzas, pues no estamos entendiendo las cosas. Lo que es verdad es que ante cualquier llamado a la manifestación y al repudio contra los “hablantines” que haga AMLO, la respuesta popular será enorme y esto no quiere decir ni que les han comprado la conciencia, ni les han lavado el cerebro, ni que son resentidos sociales, simplemente, las gentes, han entendido que los que nos entregaron a los gringos, los desnacionalizados, los que nos han robado y saqueado, son los que están ligados a los diferentes gobiernos que hemos sufrido en el país, y por ello mismo, en la primera oportunidad de que por medio del voto se les mandar mucho al rancho de AMLO: “La chingada”, y se desaparecieran partidos y descubrieran corruptos y saqueadores, pues se debe agradecer, porque en vez de que las gentes protestaran abiertamente como en el caso de otros países, con violencia y confrontaciones, lo hicieron en forma calmada, por medio del voto, así que los debemos entender y respetar. Por vez por primera, los jodidos del infelizaje nacional, son atendidos y se les brindan diferentes apoyos que, jamás, se les dieron, y esto también les confirma que no se han equivocado, y por ello, a lo mejor, han “endiosado” a AMLO.

Y no le deben andar rascando los “tompiates” al “tigre”, porque no soportarían una respuesta de movilizaciones. ya que ellos, en verdad, tienen, a lo mejor, algunos medios que les dan cabida y escándalo a sus declaraciones, pero no cuentan con la gente, y los cambios, los movimientos, los golpes de estado o las revoluciones, no se hacen con el pico, sino con la gente ,y la realidad es que ahora, la gente, está al lado de AMLO, y estaría dispuesta a la movilización, y los derechistas y protestadores clasemedieros, solamente han demostrado, con sus manifestaciones, que no son más que grupitos de “protestatarios” espantados y convencidos de que vamos a la política, tipo Venezuela, y la realidad es que, en ella, estábamos con los anteriores desgobernantes donde solamente se privilegiaba a un grupito de hamponcetes y multimillonarios, en contra del grueso del infeliciaje nacional, por eso, se dieron las cosas, como las hemos vivido.

La verdad, ¿ustedes piensan que los clasemedieros que van con gorritos, botellas de agua y paraguas o sombrillas a sus marchas, portando algunas pancartas, tienen el valor de enfrentarse a un grupo de jóvenes o de miembros del infelizaje nacional, que todos los días tienen que sobrevivir entre la violencia y las agresiones?, pues no, la verdad es que, a la primera, correrían y alegarían que se les debe “garantizar su derecho a la manifestación y a la libres expresión” pero, esos derechos, se ganan, no se demandan, y en esto, la experiencia la tiene AMLO, no ellos, así que la verdad, por el momento: “La mayoría, efectivamente respalda y no permitiría un golpe de Estado en contra de AMLO”, así que deben dejar de andar cocoreando, porque a lo mejor, les callan el hocico…

socrates_campos8@yahoo.com.mx