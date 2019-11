Espurio debate: entre bots te veas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno

Konrad Adenauer, 1876-1967; primer canciller alemán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló una investigación ordenada desde Palacio Nacional, sobre los robots o bots que atacan a la prensa y a su gobierno en redes sociales. De acuerdo con una investigación de la Secretaría de Seguridad, los bots que atacan a AMLO están ligados a cuentas de Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. El mandatario dijo que no interpondrá denuncias, que hay libertad de expresión.

En cuanto a los ataques a la Prensa, son en su mayoría, un 70% orgánicos. Esto significa que no son bots, sino son reales; personas de carne y hueso. El uso de las redes sociales en el país, como en otras latitudes, se convierte en la plataforma para demostrar o alabar a un grupo político. Se mueven millones de pesos, en favor y en contra. Claro, en la guerra nadie se siente cómodo. En el país lo utilizan desde la Presidencia de la República, algunos secretarios de Gabinete, gobernadores, partidos políticos, hasta personas en lo individual, mientras se pasa por empresas y organizaciones sociales.

En la mañanera del lunes pasado, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información y _vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad, que encabeza Alfonso Durazo, dio a conocer que a través de los hashtags “#PrensaProstituida #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, salió de la cuenta automatizada @tumbaburros, así como de plataforma de Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks.

Vamos a los hechos. Después de la fallida captura de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, en Culiacán, en redes sociales y los medios de comunicación se desataron miles de críticas por las decisiones tomadas durante el operativo. Esas críticas invadieron todas las redes con memes muy severos y cada vez más impactantes en contra el gobierno, molestaron al Jefe del Ejecutivo y buscó el origen de los ataques. En ese análisis detectaron que venían de cuentas identificadas como generadoras de ataques mediante robos. Al mismo tiempo analizaron desde Palacio Nacional, los ataques a la prensa, donde son miles diarios. Llegaron a la conclusión que son “orgánicos”, lo que significa que son personas reales de carne y hueso.

En los hechos, se observa que se genera un fenómeno dominó. Viene un ataque que se multiplica constantemente y al final de cuentas se convierte en bullying, contra los medios de comunicación.

Estimado lector, si un día tienes la oportunidad de observar la lista de comentarios que se dan alrededor de la conferencia de prensa mañanera del Presidente, encuentran que decenas de personajes se dedican a amenazar, criticar, insultar a los periodistas que están en ese sitio. Son cientos, y en algunos casos, hasta miles.

Todo es parte de una estrategia para disminuir la presión mediática a que son objeto los políticos mexicanos. Lo hizo enrique Peña Nieto, al atacar a sus opositores. Lo hicieron, desde aquel entonces, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, así como todos aquellos que se consideraban “legítimos” aspirantes a la candidatura presidencial en el 2017 y 2018. La declaración y análisis de López Obrador, se convierte en una expresión anecdótica. Esto seguirá en favor y en contra.

PODEROSOS CABALLEROS: Cómo no vamos a estar enojados con el sistema de seguridad en el país. Ni la gobernadora Claudia Pavlovich, de Sonora, ni su procuradora, están enteradas de la manera cómo se manejan los grupos criminales en regiones apartadas de las ciudades. El Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, tampoco. Entonces en manos de que tipo de políticos esta la ciudadanía. Murieron cobardemente 6 niños y 3 mujeres que estuvieron en el lugar y a la hora equivocada. La familia LeBaron, activistas contra la violencia en Chihuahua, también gobernada por quien prefiere cerrar la boca ante las críticas, Javier Corral del PAN. Varios miembros de la familia han muerto en años anteriores. La familia LeBaron pertenece a la comunidad menonita y de religión Mormona. Gente de trabajo, dedicación y sin vicios. Familias que prosperan en base a su esfuerzo, que es inculcado desde niños. No reciben limosnas del gobierno, que incluso les da la espalda cotidianamente. Tienen la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, motivo por el cual con un tuit “severo” el presidente Trump le dice al gobierno mexicano que si necesitan ayuda para terminar con el crimen organizado en México, estaría dispuesto a enviar tropas. La verdad es que la seguridad en el país está en manos de los criminales que tienen mejor armamento que nuestras policías. Mexicanos abandonados por su gobierno. *** En el inicio de la edición 40 de la WTM World Travel Market que se realiza en Londres, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Pabellón de Caribe Mexicano con el corte de listón a cargo de la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez en representación del Gobernador Carlos Joaquín. *** Provident, que en México dirige David Parkinson, fue galardonada por cuarto año consecutivo con el Sello Dorado a la Excelencia, que otorga ProDesarrollo, red de microfinanzas en México, por su compromiso con la transparencia, la regulación y la ética en el sector. Con 16 años en el país, Provident es una de las tres microfinancieras más grandes de México y es líder en préstamos personales a domicilio, dando acceso al crédito a más de 860 mil clientes en 25 estados de la República. Forma parte de la red durante más de 10 años, contribuyendo a la inclusión financiera y al desarrollo de una industria microfinanciera sana y sólida. Por su parte, ProDesarrollo, que lidera Claudia Revilla, es reconocida como la red de microfinanzas en el país que establece las mejores prácticas y estándares de cumplimiento en la industria. *** El aspirante a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Arturo Peimbert, considera que un ombudsman debe ser una persona que tenga la capacidad de actuar de manera conjunta con los diferentes órganos de Gobierno en la protección de los derechos de las personas, no debe ser únicamente un señalador de deficiencias, debe tener, en el desempeño de su función, un carácter neutral al momento de señalar deficiencias, y de un coadyuvante para efectos de preverlas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Fundación Gonzalo Río Arronte hará entrega de los reconocimientos que desde hace siete años otorga a nueve organismos operadores de agua potable y a nueve distritos de riego de diversos estados del país. La Fundación ha brindado apoyo desde hace 19 años, 300 proyectos por un monto aproximado de 2,000 millones de pesos, buscando conjuntamente con las instituciones y organizaciones socias, generar un impacto medible de beneficio social e impulsar la difusión del conocimiento, y las mejores prácticas de cobro y pago del agua, contribuyendo así a una cultura de sustentabilidad y buen manejo del recurso hídrico en México.

