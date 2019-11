“El Chapo: Dos rostros de un capo”

En México se transmitirá el 7 de noviembre a las 19:00 horas por CNN en Español

Es el trabajo periodístico de un año del productor Guillermo Blanco, frente a la narración del periodista Fernando del Rincón, y la cercanía durante el juicio de la periodista María Santana

Aarón Ávalos

Será este jueves 7 de noviembre a las 7 pm a través de CNN en Español cuando se estrene en México el documental “El Chapo: Dos rostros de un capo”. Se trata de una investigación realizada por María Santana y Guillermo Blanco, presentado por Fernando del Rincón, en donde se contará parte del pasado de Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán desde que asumió el mando del cártel de Sinaloa, sus encarcelamientos y fugas, hasta su extradición a los Estados Unidos.

Además, se muestran algunas de las evidencias presentadas en el último juicio llevado a cabo a Nueva York, previo a la sentencia. Se trata de una investigación interesante debido a la información que muchas personas desconocían.

En la presentación de este documental, estuvieron sus realizadores, así como Fernando del Rincón, cada uno hizo comentarios al respecto.

María Santana estuvo presente en el juicio, sobre esto cuenta que “cuando sonaron los audios, fue el peor día para ellos. Antes, los abogados se reunían con ‘El Chapo’, se reían, y ese día fue un silencio total porque ya era el fin. A mí lo que más me impactó fue la naturalidad y orgullo con que los testigos confesaban sus crímenes”.

Por su parte, Guillermo Blanco comentó que “este documental lo que pretende no es alimentar el lado humano de un criminal, sino mostrar las múltiples facetas que conforman a una persona. Como equipo de investigación jamás hemos tenido duda de quién es este personaje. “El Chapo” y sus hombres tienen una gran capacidad de control y manejo de dinero, visión del mercado ilegal, cómo mover la droga, en el documental se ve cómo movían droga desde Colombia a Estados Unidos”.

De acuerdo a Fernando del Rincón: “El trabajo que se ha logrado cobra unas dimensiones gigantescas. Los alcances son enormes, expone la incapacidad del Estado mexicano y la falta de inteligencia para trabajar y poder armar un caso. Esto es histórico, es un registro que deja expuestas muchas cosas más alrededor del juicio de Joaquín Loera Guzmán y ojalá así lo pueda ver la gente. Esto no es más que un logro del gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano lo atrapa, pero quien hace todo es Estados Unidos, toda esa evidencia que lleva muchos años, no la ha pedido el gobierno mexicano para atrapar a más y ver quiénes están relacionados, si María y Guillermo tuvieron acceso a esas pruebas, como periodistas, el gobierno puede, ¿por qué no lo hace?”.

Tiene dos horas de duración y ofrece una visión de conjunto con distintos ángulos del capo: por una parte “El Chapo”, el temido y despiadado líder del cártel, y por otra parte, Joaquín Guzmán Loera, el hombre de modales apacibles