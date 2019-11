Carmen Salinas amadrina las 100 exitosas funciones de “Maduras, solteras y desesperadas”

También develaron la placa Maxine Woodside y Alberto Estrella

El público ovaciona la puesta en escena que es producida por los talentosos SalomónRamírez y Rebeca Moreno

Claudia Arellano

Con el Teatro San Rafael como testigo se celebraron las primeras 100 representaciones de la obra teatral: “Maduras, solteras y desesperadas”, que es representada por Luz María Aguilar, Maribel Fernández y Raquel Pankowsky, quienes celebraron 76 años de vida de la primera actriz Norma Lazareno, quien también es parte del reparto.

En la historia se puede ver cómo tres mujeres de edad avanzada son llamadas solteronas y comparten departamento, todas se encargan de hacer la vida imposible a una nueva roomie que la casera intenta instalar ahí; sin embargo, la situación cambia cuando lleva a su primo, un joven muy guapo, el cual causa que las mujeres se “aloquen” con el joven.

“Esto es una gozadera que yo no puedo explicar, nos divertimos como no tienes idea. Hemos hecho un grupo de hermandad. El principal mensaje de la obra es que, tengas la edad que tengas, nunca dejes de soñar con el amor, nunca es tarde para amar. Siempre te va a ilusionar algo en el vida, no hay que perder esas ilusiones, también hablamos de las amistades, de lo importantes que pueden llegar a ser”, dijo Raquel Pankowsky momentos antes de la obra, que es producida por Salomón Ramírez y Rebeca Moreno.

Con teatro lleno, se dieron cita distintas personalidades del medio, quienes, festejaron este logro de las actrices, quienes se lucieron en escena y para lo cual tuvieron como madrinas de lujo a Carmen Salinas y Maxine Woodside, además del actor Alberto Estrella, como padrino, todos ellos fueron los encargados de develar la placa conmemorativa.

Por la alfombra roja se vieron algunos actores y actrices como: Beatriz Moreno, Aída Pierce y Humberto Elizondo, quienes fueron testigo del excelente trabajo de la dramaturgia y dirección de Óscar Rubí, todo en esta comedia de enredos que se presenta en el Teatro San Rafael los viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas, domingo 18:00 horas.

Por su parte Carmelita Salinas, quien se vio feliz en el evento felicitó a las actrices de la puesta ya que aseguró en tiempos difíciles es todo un logro poder mantener en cartelera un proyecto, y esto se logra gracias al talento y entrega que se le da a una producción, afirmó que vendrán muchas más develaciones para esta obra, que resulta entretenida y reflexiva.

Al término de la obra, Luz María Aguilar, Maribel Fernández y Raquel Pankowsky, celebraron los 76 años de vida de la primera actriz Norma Lazareno, quien también es parte del elenco