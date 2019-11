Al día más de 1 millón adquieren una infección de transmisión sexual

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Foro China-México 2019, el 26, 27 y 28 de noviembre en Expo Santa Fe

Se busca reducir un 25% la mortalidad prematura causada por el cáncer

Fundación Marie Stopes México, organización no gubernamental líder en salud sexual y reproductiva, en alianza con DKT presentan el “El condón más caro del mundo” y este es el que no se usa debido a las implicaciones de salud y bienestar social a las que conduce no usar condón, ni otro anticonceptivo. “Los riesgos van desde adquirir una infección de transmisión sexual por hongos como una candidiasis, por bacterias como la clamidia, o por virus como las sífilis, hepatitis C, VIH, VPH. En el mundo al día más de 1 millón de personas adquieren una infección de transmisión sexual y según datos del IMSS, en México el 30% de personas entre los 18 y los 30 años padecerán una ITS en su vida. Otro grave riesgo es un embarazo no deseado, sobre todo en adolescentes que puede modificar su vida.

En México, dos terceras partes de los embarazos no son planeados y la mitad de ellos no deseados. Para evitar esta contingencia, en Marie Stopes se promueve el uso de un método anticonceptivo de largo plazo como el Dispositivo intrauterino, con hormonas o sin ellas (DIU, SIU) o implante hormonal más el uso del condón, para evitar adquirir una infección de transmisión sexual. Con el objetivo de dar a conocer los beneficios de usar condón más un anticonceptivo de largo plazo, la campaña “El condón más caro del mundo” estará de gira el jueves 7 de noviembre de 09:30am 12:30pm en la calle de Génova esquina con Londres, en la zona rosa; de 14:00 a 17:00 en el Foro Lindbergh del Parque México y de 18:00 a 21:00 en la Fuente de la Cibeles en la colonia Roma. Para esa gira, Karina de la Vega, directora de DKT México otorgó 500 mil condones para ser repartidos gratuitamente en la población. También se busca llevar la campaña a más Alcaldías y a otros estados de México.

*****

La Expo y Foro China-México 2019, se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México donde se presentarán productos innovadores, rentables y programas de capacitación empresarial para hacer negocios con China. Estarán presentes empresarios chinos de cuatro giros de negocio: ropa y textil, iluminación, papelería y bienes de consumo, que presentarán artículos navideños, de cocina, para bebés, sillas para casa y oficina, moldes, mochilas, juguetes, etc. Con precios competitivos. También se darán conferencias enfocadas en guiar a los visitantes en los procesos de importación. El comercio con China, lleva más de 45 años. China es el segundo socio comercial, con intercambios cercanos a los 75 mil millones de dólares en 2016; la segunda fuente de nuestras importaciones; y el tercer destino de nuestras exportaciones. Por su parte, México se mantiene como el primer socio comercial de China en América Latina. Expo y Foro China-México es organizado por la Panintex (Panamerican International Exposition) con el apoyo de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, A.C., para promover el intercambio comercial entre las empresas de ambos países. La entrada es gratuita pre-registrándose en: https://www.e xpochinamexico.com.mx

*****

Con el objeto de conocer los avances y retos en la atención del cáncer en el país y generar propuestas que mejoren la vida de las personas que viven con esta enfermedad, se celebra el 2do Congreso Nacional de Pacientes y el 3er Encuentro de Organizaciones Civiles “Juntos Contra el Cáncer”. Por segundo año consecutivo se realiza en México esta reunión única en su tipo, que expone de manera real los retos a los que se enfrentan los pacientes con cáncer, abordados de manera integral y multidisciplinaria. La importancia de iniciativas como este Congreso, radica en que México es uno de los países comprometidos con el Plan de acción mundial para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles 2013-2020, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyo objetivo es reducir en un 25% la mortalidad prematura causada por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, de aquí a 2025. Entre las 10 amenazas más graves a la salud global en 2019, según la OMS, destacan las enfermedades no transmisibles como diabetes, cardiovasculares y el cáncer, las cuales son responsable de 41 millones de muertes a nivel mundial, cifra que incluye 15 millones de muertes prematuras entre los 30 y 69 años.

elros05.2000@gmail.com