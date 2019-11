La rendija de la intervención extranjera

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HOY OCASIONES EN QUE LOS ASTROS SE ALINEAN PARA APOYAR LAS PETICIONES DE LOS QUE ORAN EN LAS MADRUGADAS, Y OTRAS, EN QUE A PESAR DE ESAS ORACIONES, SALEN LAS COSAS MUY MAL, pero como dicen en los pueblos: “pues no han peor lucha que la que no se hace” y en tales términos, es de esperar que las peticiones de Donald Trump, para “apoyar”, con su ejército, a México, en la lucha contra los grupos del narcotráfico, y en forma especial, los que fueron asesinados, en forma terrible, a la familia, LeBarón, no sea necesario, para encontrar y parar a ese grupo o grupos criminales que operan en la región fronteriza con Arizona.

El grupo de mormones con doble nacionalidad: mexicana y norteamericana, ha sufrido acosos, secuestros, asesinatos y violencia con ataques destinados claramente a sus miembros, quienes han respondido con su capacidad para defenderse e imponer límites a los grupos criminales, de tal suerte que su líder es uno de los activistas más importantes en el tema de la seguridad. Claro que tiene razón al sentirse lastimado y ofendido por los criminales, claro que tiene derecho a exigir protección e incluso demandar la de su gobierno, si es que toma la nacionalidad norteamericana, pero de eso a que se les permita a los grupos de norteamericanos, invadir parte de México, con el “pretexto de combatir a los grupos criminales”, pues no puede ser posible, a menos que, entonces, en vez de ser un país soberano, hayamos declinado la soberanía por la “protección gringa”, y esto, en verdad, que sería la gran tragedia de México.

Que no nos vengan con el cuento de que “pudo ser una matanza por confusión”, pues no somos idiotas, la realidad es que a todas luces es una acción criminal directa en contra de la familia LeBarón, y tampoco nos digan que es por luchar, los grupos criminales de la región, para mantener su “territorio”, porque allá, en esa frontera, todo está reglamentado y protegido por mexicanos y norteamericanos, políticos, funcionarios, policías, empresarios, y entre los mismos malandrines. Curiosamente, hoy, empiezan a circular varios mensajes atribuidos a periodistas importantes, donde dicen más o menos, que “hay un pacto entre la familia del Chapo, por donaciones y apoyos financieros a miembros del actual gobierno, y dicen que ,cuentan, con videos, de tal suerte que si son nuevamente detenidos, los darán a conocer a la opinión pública, y esto, nos da idea del nivel de odios y guerras internas que se vienen generando en el seno del país”, por ello, el senador Monrreal, ha dicho que lo que ha realizado AMLO, es alertar y parar a los grupos que generan pequeños golpes de estado, y es para prevenir los daños que puedan ocasionar…lo que es cierto es que, digan lo que digan, existen los intentos de golpear y lastimar al gobierno federal, con el fin de debilitarlo para que, los políticos enfrentados, opositores al mismo, puedan cumplir con sus ambiciones e intereses, no importando la seguridad, la soberanía ni la vida de los mexicanos, sino sus intereses políticos-financieros.

Es importante, no olvidar, que este sistema de acontecimientos violentos, tienen como objetivo final, generar la idea de que no se puede contener la violencia, y por tanto, se debe invocar el apoyo y las acciones de los gobiernos extranjeros, nada mal para los intereses de los fifís, reaccionarios que, a pesar de que diga AMLO, que están “derrotados históricamente”, pues, la verdad, es que siguen pataleando y golpeando fuertemente. Cuando en Guadalajara, se asesinaba al agente de la DEA Camarena, El KIKI”, al lado de su piloto aviador, los norteamericanos reaccionaron de forma tal, que obligaron al gobierno mexicano, a detener, matar, encarcelar y exilar a muchos de los miembros del famoso cártel Jalisco, algunos de los cuales siguen con vida, y otros, en plena libertad, pero su brazo intervencionista se sintió fuerte y largo, hoy, cuando hay mujeres y niños con la doble nacionalidad; mexicana y norteamericana, y se invoca ya la protección del gobierno norteamericano, al grado de que participa, con llamadas ,el presidente, Trump, pues es de esperarse que todo esto genere una mayor presión, ya que con ello, justifica, Trump, la construcción del muro y por el otro lado, tiene un rendija abierta, para cualquier acción paramilitar, con el pretexto de apoyar la investigación y defender los intereses de sus conciudadanos.

No es sencilla la postura de AMLO y del torear adecuadamente, la voracidad, para la intervención gringa al país. Sin duda, ellos, ya mostraron que la famosa población mexicano-americana radicada en los Estados Unidos, no se moviliza, ni aunque le pateen los traseros, ya que cuando la matanza en El Paso, todos nos quedamos “pendejos”, callados y silenciosos, cobardemente, y cuando los gringos tienen esa oportunidad, hacen un verdadero escándalo que mueve a sus ciudadanos en demanda de mayores acciones en contra de lo que hoy, consideran, los principales enemigos: “Los migrantes” dentro de su territorio, de tal suerte que ya se dan, abiertamente, los crímenes de odio, cuando un loco, es capaz de rociar con ácido el rostro de uno de nuestros pisanos o darle una paliza o acuchillarlo o atropellarlo o correrlo del empleo, sin pagarle, lo trabajado, en fin, las cosas no están sencillas y se complicarán mucho más.

Cualquier muerte de cualquier ser humano nos debe llenar de indignación, y darnos la fuerza y el talento, para demandar a los que sean responsables de nuestra seguridad, de brindarla a todos por igual, por esa razón, hoy, necesitamos que todos tomemos conciencia de lo que ocurre, y por ello, me parece importante, que el presidente, utilice los medios y las mañaneras, para dar explicaciones, que sirvan para normar criterios a todos, el silencio, solo hace cómplices y cobardes…pero una “información manipulada políticamente” es muy grave para la salud política del país. Entendamos que los medios, podremos ser críticos, pero no desnacionalizados ni alentadores de la represión, sino luchadores por la búsqueda de paz y justicia…

