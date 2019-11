Roban todo

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Los politicastros inmorales roban todo. Evo Morales, el presidente boliviano de extracción indígena que había caído ya, dentro de los gobernantes tiranos y dictatoriales, renunció este domingo tras haberse robado la última elección presidencial del pasado 20 de octubre, que desataron el caos en Bolivia.

Ante la ola de protestas con algunos muertitos, la Organización de Estados Americanos (OEA) le agarró a Evo Morales los dedos con la puerta, pues demostró que la caída del sistema de cómputo electoral en Bolivia, encerraba un cúmulo de irregularidades que van desde actas y firmas alteradas, hasta la imposibilidad de demostrar que Evo Morales haya ganado la elección por 10 puntos de diferencia, que impedían la realización de nuevas elecciones presidenciales.

Después del robo endespoblado en Bolivia, Evo Morales no aguantó el trote y rodo ayer su cabeza. Así, el Foro de Sao Paulo cuenta hoy con uno menos de sus dictadorzuelos en América Latina. La gran pregunta es: ¿Cuándo caira en Venezuela Nicolás Maduro, el principal tirano que hoy masacra a los venezolanos, solo porque cuenta con el apoyo de Rusia?

Donald Trump, el presidente gringo no ha podido hasta hoy derrocar a Maduro porque la burbuja rusa no lo permite y esa misma burbuja rusa protege a ya sabe quién… en México. El asunto resulta sumamente peligroso para la geopolítica mundial porque un encontronazo entre Rusia y Estados Unidos, es decir entre el Rey del Norte y el Rey del Sur, desataría según la Biblia: La Gran Tribulación en la Tierra, que pondrá fin al imperio Babilónico, de las religiones falsas porque también será destruido el poder económico y militar para que durante mil años reine Jesucristo y después su padre Jehová el eterno rey del planeta. ¡Ese acontecimiento será único e histórico porque pondrá fin a los gobiernos del diablo que es ni mas ni menos el que gobierna actualmente y produce dolor y muerte!

La Gran Tribulación está en puerta, y la Biblia, el libro que contiene la respuesta a todos los temas, en su carta Segunda de Timoteo en su versículo 3 y capítulos del 3 a 5, nos ofrece una impactante radiografía de cómo sería el hombre en los tiempos previos a La Gran Tribulación: 3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; serán amantes del dinero, fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener devoción a Dios,* pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción.+ Aléjate de ellos.

Y a propósito de robos, Morena que ha dado sobradas muestras de inmoralidad política no ha podido resolver el cambio de su dirigencia nacional y el TRIFE tuvo que anular los comicios internos porque los morenistas se estaban robando, y como bien aprendieron a robar, pues en el Senado se robaron la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Votaron 114 senadores, pero en el recuento de boletas aparecieron 116 y así Ricardo Monreal de quien se aseguró doblemente acató al pie de la letra la orden arrajatabla de López Obrador para convertir a la señora de Piedra Ibarra, en la nueva titular de la CNDH, voto doblemente con lo cual López Obrador sepulta a ese organismo defensor de los derechos humanos.

La ley prohíbe que los titulares de la CNDH tengan filiación partidista y la señora de Piedra fue dirigente de ese partido. Y, además, su hermano desaparecido en la Guerra Fría le declaro la guerra al ejército mexicano. Ella solamente a los periodistas de los que opino el 31 de octubre de 2018, vía Twitter, que no tiene una buena opinión de los medios de información. Ese día escribió: “¡MEDIOS CHAYOTEROS, YA DEJEN DE MANIPULAR LA INFORMACIÓN!”. ¿Qué le parece esta fichita al frente de la CNDH?…

