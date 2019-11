El ISSSTE cumple a pensionados

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Por lo visto, la crisis alcanzó a todos, hasta los que se presume lo tienen todo…Primero fue Vicente Fox el que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no le quitara su pensión para no “morir de inanición” y ahora Jorge Castañeda le reclama al ISSSTE su pensión correspondiente a noviembre.

Uno y otro fueron “tundidos” en redes sociales, donde, incluso, se comentó: “eso déjenselo a quienes en realidad lo necesitan, a quienes a duras penas van al día”.

Y es que, tanto el ex presidente Fox como Castañeda, titular de Relaciones Exteriores durante el sexenio del guanajuatense, no pueden decir que están “muy necesitados”, lo que se dice necesitados.

A los panistas siempre se les ha identificado con el “poder económico” y si algo no tienen son carencias. Pero eso no quiere decir que estén dispuestos a renunciar a una pensión merecida o no. Por eso Fox peleó su pensión, pensión que al final perdió. Y ya ni llorar es bueno.

Castañeda Gastelum, en cambio, no la perdió, pero protestó porque, dijo vía Twitter, el ISSSTE no le depositó éste noviembre como cada mes.

Ante ese reclamo, el Instituto debió aclarar que su dinero ahí está, en su cuenta. En octubre se hizo un doble depósito (octubre-noviembre), pero Castañeda probablemente no consultó su saldo y sin más protestó.

Para el Instituto cualquiera puede quejarse siempre y cuando tenga razón. Y este no es el caso.

Según se dijo, un proyecto piloto relacionado con la actualización en las plataformas tecnológicas permitió al ISSSTE hacer el depósito anticipadamente octubre (y también noviembre).

Aclarado lo anterior, señala además que a la fecha está al corriente en el pago de las pensiones. Ese es el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación y del titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda: cumplir a los derechohabientes siempre con transparencia.

Por cierto, en redes sociales se preguntan ¿cómo le habrá hecho el ex canciller para poder pensionarse a los 56 años, una edad por debajo de lo que marca la ley?

INFORME DE A. SOLACHE… La diputada de Morena por el 31 Distrito de Iztapalapa, Guadalupe Aguilar Solache, refrendó en su primer informe de trabajo legislativo su compromiso con los vecinos que demandan una mejor calidad de vida, servicios y seguridad pública y a quienes prometió no fallar.

“Conozco muy bien sus carencias y no duden que seré (y soy) el enlace idóneo con las autoridades para lograr la solución a sus demandas”, dijo la legisladora ante el senador Martí Batres y los integrantes del Grupo Parlamentario de su partido en el Congreso de la Ciudad México. En su mensaje señaló que las y los niños son su prioridad y a ellos debemos legar “un futuro mejor que el presente que nos ha tocado vivir”.

“Quien no vive para servir no sirve para vivir”, enfatizó la diputadas de Morena en su mensaje de rendición de cuentas ante las muestras de afecto de los vecinos.

En la emblemática explanada del Pueblo de San Lorenzo Tezonco, la representante popular reconoció que el hecho de que una mujer pueda ocupar una diputación, confirma la pluralidad e inclusión que por mucho tiempo se exigió como derecho.

“La consolidación de igualdad de género en nuestro país y en nuestra ciudad, continuará siendo una realidad, la cual tengo el compromiso moral de fortalecer”, subrayó. En su Distrito se han atendido 3 mil 391 solicitudes ciudadanas, mientras que en el Congreso ha presentado 16 iniciativas y 20 puntos de acuerdo.

SABOTAJE INFORMÁTICO… Por el hecho de que los ataques informáticos constituyen un problema cada vez más grave a escala mundial, a tal grado que en los Estados Unidos han designado comisiones especiales destinadas a calcular el daño que representan esos sabotajes, en México la diputada Rocio Barrera, en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Baja, propuso castigar hasta con 18 años de prisión a quien dolosamente inutilice, altere, dañe, temporal o permanentemente, un sistema digital informático, archivos electrónicos o portales electrónicos de consulta.

Advirtió que el sabotaje puede destruir el hardware y software de un sistema y eliminar sus elementos lógicos como inutilización, alteración de datos, programas, bases de información, documentos electrónicos, contenidos específicos, sistemas informáticos o telemáticos.

