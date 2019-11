Consulta y luego licitación sobre el Tren Maya, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso porque se lleve a cabo una consulta directa a los pueblos indígenas donde se ubicará el trazo del Tren Maya.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que antes de lanzar la convocatoria para las licitaciones del proyecto, se procederá a sondear a la población y con ello evitar que se inicie un sabotaje legal como se pretendió con el aeropuerto de Santa Lucía.

“No queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya. No queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste”, advirtió el presidente.

El domingo, en una gira por estados del sur donde se detonará el proyecto, el mandatario federal realizó dos consultas a mano alzada para conocer, de primera mano, los ánimos de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo y Calakmul, en Campeche.

“Hay intereses creados, por eso vamos a llevar a cabo la consulta; el fin de semana estuve en la región y aproveché para informar de que se va a llevar a cabo la consulta y también para constatar qué opina la gente.

“Nuestros adversarios hablan de que son consultas a mano alzada, van a ver consultas de otro tipo de manera directa, formalmente”, acotó el mandatario.

Al presentar avances sobre las obras prioritarias de su gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía y la construcción de la refinería Dos Bocas, el presidente afirmó que cuenta con el respaldo de la población del sur del país para desarrollar el Tren Maya.