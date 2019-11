Narcotráfico: garrote del negocio gringo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Después de los violentos sucesos que hemos pasado en el país, aparecen, en todos lados, los “expertos en narcotráfico, tácticas y estrategias contra el “narco”, especialistas internacionales sobre el tema, gente que preferiría que nos invadieran los norteamericanos con el pretexto de que no podemos controlar en asunto que los mismos norteamericanos han generado en el país, porque quieran o no aceptarlo, el asunto de las drogas comienza por ellos y sigue por ellos, cuando su población consumidora es la más grande y rica en el mundo, cuando en realidad los grandes jefes mafiosos, totalmente impunes, se encuentran en los bancos y financieras de EU, cuando el negocio de la venta de armas, y hoy, el de la venta de drogas “permitidas”, es el enorme negocio de las grandes mafias norteamericanas que, en la realidad, son los que han formado la “cultura del narco”, y para ello cuentan con los mejores elementos en la comunicación, tanto en cine, como radio, prensa, televisión y con ello, alientan y forman la cultura de las armas y de las drogas, haciendo que el asunto sea visto, en todo el mundo, como algo “natural” que pasa en todos lados por culpa de los consumidores, ocultando que para llegar a esto, necesitaron, antes, tener la producción distribución y comercialización de las drogas, y además, contar con los elementos claves que les permitan manejar miles de millones de dólares, diariamente, en su sistema financiero que controla el sistema mundial… pero, le hacemos al “tío lolo”, y tenemos en México, los adoradores de Andrés Manuel López Obrador y los adoradores de sus enemigos, y todos, unos y otros, lo hacen con el hígado no con el cerebro, y por ello, vemos comentarios y comentaristas que se sienten muy orgullosos de ser publicados en sus escritos o comentarios contra AMLO, protegiendo la barbarie norteamericana responsable de la tragedia a nivel mundial… pero, ellos, son en la realidad los fifís del “chayoteo” nacional. Actúan como aquellos desesperados que dicen: “pues sí, me violó, pero se la manché”…

Ya hemos explicado mucho que han sido las estrategias y tácticas norteamericanas de control y fomento de las guerras, las responsables de la drogadicción mundial y del fomento de la venta de armas, y así, en nuestro país, este proceso se da como se generó en su tiempo la liga en el tráfico de bebidas alcohólicas, drogas, prostitución y mercancías ilegales, para un lado y para el otro, por ello, la zona fronteriza deja su huella profunda en este proceso, posteriormente, con los acuerdos entre los gobiernos y funcionarios mexicanos y norteamericanos, fomentan la siembra de drogas y su paso y traslado desde Sur América para EU, con el fin de que las enorme utilidades se repartan entre funcionarios, políticos, mafiosos, policías, ejército y las agencias norteamericanas del espionaje mundial, para que ellas, contaran con recursos no rastreables para fomentar inversiones y guerras en otras partes del mundo, posteriormente, con este mismo sistema se dieron las grandes inversiones y el control de la banca y los banqueros en el país, y para joderlo totalmente, inventaron el FOBAPROA para salvar bancos y banqueros ligados a las grandes mafias del narcotráfico y dejar al país dependiente, financieramente, del extranjero, después, pues aumentan el consumo de drogas en México cuando el país, solamente, era el trampolín del paso de drogas, y con ello, aumentan las posibilidades de confrontación entre los grupos mafiosos controlados, todos, por los grupos políticos y financieros de México y del extranjero, por ello, con Felipe Calderón, declaran, abiertamente, su intervención con el tráfico de armas al país y la declaración de la GUERRA CONTRA EL “NARCO” que, solamente, ha dejado un enorme baño de sangre en México y protegen, con ello, a los mafiosos gringos que son los grandes beneficiarios del tráfico de drogas y hoy, todo este proceso, ligas, corruptelas y alianzas, se utilizan para dar el verdadero golpe de Estado en contra de AMLO, o cuando menos, mostrar su fuerza y poder para que, al final de cuentas, no pueda hacer lo que pretende en su cambio de sistema, y solamente dejarlo hacer la política que no destruya sus enormes negocios, sus transas y sus corruptelas, impidiendo que las masas jodidas se movilicen a la violencia y la protesta, esta es la realidad en todo este manejo actual, operando al tráfico de drogas, donde ya no necesitan ni policías ni ejército, porque los mafioso controlan gran parte del territorio el país y los mexicanos no entendemos, realmente, lo que viene sucediendo en este enorme juego de los intereses a nivel mundial, por ello, son tan peligrosos los “chayoteros” que, aparentando estar enojadísimos por el “fracaso del gobierno de AMLO” buscan, con sus escritos, justificar cualquier intento de invasión de los norteamericanos al país, y ahí está, el verdadero peligro, mientras tanto, nuestros políticos, pues andan en la pendeja…

Se habla de que AMLO, llega con el apoyo incondicional de 30 millones de mexicanos y es cierto, los mexicanos optamos por el proceso electoral para un cambio tranquilo, pero, la realidad es que no hay ninguna manifestación de apoyo real a la política del Presidente, solamente se lleva una guerrita de mensajes en las redes sociales, pero eso no es un buen proceso para apoyar al cambio de sistema, y si no se manifiesta rápidamente con una buena organización en su partido, MORENA, dejando a un lado el oportunismo y la ambición por el poder, pues, lo más seguro, es que al final de cuentas, se deba movilizar a las organizaciones reales en el país, tal como pueden ser, las que operan en muchos lados, el profesor René Bejarano y su esposa, que en la realidad, son los únicos, creo, que mantienen una política de movilización de masas, y si esto no se da, pues entonces tenemos que andar con cuidado, porque el país estará en riesgo y abierto a una intervención norteamericana, con el pretexto de que, el gobierno “fallido”, no puede controlar los asuntos de la seguridad, y esto es muy grave, sobre todo, porque es la mayor demanda de la población: la seguridad pública y nacional, lo demás, son cuentos chinos…como en los años sesentas: la DEA, CIA, FBI Y DEMÁS AGENCIAS DE ESPIONAJE NORTEAMERICANAS ANDAN EN BUSCA DEL CAMINO AL PODER EN MÉXICO, QUE YA LO TIENEN, PERO EN FORMA FORMAL, TRATANDO DE IMPONER A SUS LACAYOS E INCONDICIONALES, POR MEDIO DEL GOLPE DE ESTADO, y pues, si no lo creen, al tiempo, que es la madre de la verdad…

