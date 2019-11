¡Vaya sesión!, finalmente Rosario Piedra tomó protesta como nueva presidenta de la CNDH

Roberto Vizcaíno

El momento fue duro, muy áspero, confrontado, lleno de gritos y jaloneos, con accesos bloqueados, en medio de un intento de toma de tribuna por senadores del PAN pero al final la mayoría de Morena y socios se impuso a los grupos de la oposición y logró la toma de protesta de Rosario Piedra como nueva presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el pleno del Senado.

Con ello, concluyó un día no sólo largo sino tenso e incierto en la cámara alta. Un día precedido por al menos 72 horas de fuertes pronunciamientos, reclamos y confrontaciones mediáticas y políticas.

Lo ocurrido fuera y dentro del Pleno no amainó la confrontación entre Morena y PAN.

Durante las primeras horas, y luego de encuentros, reuniones urgentes y consultas con especialistas en derecho parlamentario, Ricardo Monreal anunció que proponía reponer la votación de la misma terna del jueves anterior para designar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con eso buscaba destrabar la ola opositora y mediática de rechazo hacia la forma en que se había designado el jueves anterior a Rosario Piedra como titular de la CNDH.

Una votación que durante la noche del mismo jueves anterior fue primero impugnada por senadores y dirigentes del PAN, por considerar que en un video se sugería que el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal introducía dos votos a la urna en lugar de solo uno.

La respuesta llegó rápido. Poco después el mismo jueves Monreal revisó ante los medios el video y demostró que no hubo dos votos sino una sola hoja que al entrar a la urna se desdobló, y dio la impresión de duplicarse.

La propuesta de Monreal fue desechada por la oposición, especialmente por el PAN, cuya fracción junto con otras exigía no sólo reponer la votación, sino todo el procedimiento, es decir regresar a comisiones el dictamen y anular todo el procedimiento seguido hasta ese momento.

El rechazo sin embargo dejó vigente lo ya aprobado, especialmente el nombramiento de Rosario Piedra del jueves anterior.

¿Chamaqueados por ellos mismos? Quizá fue un error de cálculo. Los blanquiazules y otros opositores quedaron sorprendidos de enterarse que al rechazar la reposición de la votación validaban el procedimiento anterior.

A partir de entonces, y ante la intención de la mayoría de Morena y socios de pasar de inmediato a la toma de protesta de Piedra como nueva presidenta de la CNDH, en medio de un ambiente ríspido, de golpes y contragolpes, de despliegue de mantas y de discursos encendidos que rayaron en la incivilidad y la abierta ofensa, sobrevinieron otras tres propuestas de reposición de votación que de igual forma fueron rechazados por la mayoría del Pleno, ratificando en cada caso la votación del jueves anterior.

La crónica

Sin ocultar las ojeras reveladoras de noches y noches de insomnio, y con huellas de largos y fatigosos días de negociación, Ricardo Monreal se mantuvo a raya en su escaño dentro del Pleno, dirigiendo a los suyos en la batalla de oradores.

En el otro extremo, el queretano Mauricio Kuri lanzaba a los de Acción Nacional a hacer el mayor daño y para evitar en lo posible la toma de protesta de Rosario Piedra.

Bajo el principio de que “Morena no acepta ningún estigma. Vamos a demostrar que no somos tramposos ni somos rateros, lo que hay es una actitud de prudencia y sensatez hacia las minorías que antes no eran escuchadas”, indicó el zacatecano.

Del otro lado, especialmente en la bancada de Acción Nacional, persistió el reclamo y la denuncia de que todo indicaba que la designación de Piedra era improcedente porque surgió de un fraude.

Uno a uno, los senadores panistas Julem Rementería, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Gustavo Madero, como punteros de su grupo, insistieron desde la tribuna o en sus escaños en que en la votación del jueves anterior habían estado en el Pleno 16 senadores y que sólo se contaron 14 votos lo cual dejaba como desaparecidos o robados dos votos adicionales.

Esta presunción fundamenta que los 76 votos alcanzados para designar a Rosario Piedra como nueva presidenta de la CNDH no alcanzan la mayoría calificada, que en 116 son 67.

Los senadores de Morena que fueron enviados a refutarlos, indicaron una y otra vez que sólo había en ese momento 114 y que la votación era válida y pusieron como el ejemplo más recurrente el caso de que en muchas votaciones algunos senadores simplemente se salen del recinto al baño o a comer o a fumar o simplemente porque no quieren participar en la votación.

Al respecto, Monreal indicó que “me siento muy tranquilo en mi conciencia” y que quedaba satisfecho porque en todo momento el procedimiento seguido demostraba que su bancada ni era fraudulenta ni había cometido ningún ilícito.

Consideró que el debate mostró la credibilidad del Senado de la República.

La sesión inició luego de las 14.30 y no fue sino hasta el filo de las 15:15 cuando el espinoso tema fue subido a Tribuna para de inmediato ver como se enfrascaron los senadores de uno y otro grupo en un largo debate.

Hacia las 9 de la noche el grito que prevalecía era el de los morenistas quienes se ufanaban con: “Sí se pudo… sí se pudo… sí se pudo”.

Sin duda Monreal sacó contra viento y marea la tarea encomendada. Rosario Piedra es ya presidenta de la CNDH en sustitución de Luis Raúl González Pérez un ombudsman que se confrontó duramente primero con el presidente Enrique Peña Nieto y luego con Andrés Manuel López Obrador, quien lo rechazó y descalificó en forma inusitada.

¿Cuál será el costo de esta designación? Ya lo veremos en las siguientes negociaciones de acuerdo de Monreal con la oposición, en especial con los panistas. No hay que olvidar que a esta legislatura le quedan todavía 5 años enfrente.

En San Lázaro, acuerdo con alcaldes

Así, mientras en el Senado estaba la guerra, en San Lázaro, los alcaldes del país encabezados por los presidentes municipales Maki Ortiz de Reynosa, Tamaulipas y Enrique Vargas, de Huixquilucan, Estado de México lograban un acuerdo de 10 importantes puntos con la presidenta de los diputados, la panista Laura Rojas y con Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Diez puntos con los que aseguran que no haya recortes a sus presupuestos y que se abra un diálogo con Hacienda para sacar adelante todos sus proyectos y obras inconclusos.

En estos acuerdos está además la realización de una Convención Nacional Hacendaria para revisar la relación fiscal con el Gobierno Federal.

