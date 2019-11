Revocación, un “sable” contra el poder

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes con 36 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, el decreto por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, enviada por la Cámara de Diputados el 6 de noviembre del presente año.

Al hacer la presentación de dicho documento, el diputado José Martín Padilla Sánchez explicó que la revocación de mandato “es un sable contra el poder rígido e intocable” que significa una vía de tránsito a una democracia fortalecida y netamente popular.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña ofreció que el pueblo pudiera gozar de instrumentos de participación ciudadana tan trascendentales como la revocación de mandato y hoy, una vez más, aseguró, cumple con su palabra respecto a “el pueblo pone, el pueblo quita”.

Explicó que “una de las bases de la permanencia de los gobiernos es la confianza de sus gobernados y gobernadas, hombres y mujeres libres que deciden a quienes llevan al poder institucional, pero a partir de esta etapa también se decidirá a quien se quita. Si el pueblo, que es el soberano mandante, ya no confía en sus mandatarios, estos deben irse”, enfatizó.

Padilla Sánchez dijo que el nuevo mecanismo se debe mantener alejado de las manos mezquinas que siempre acechan todo aquello que pueda ser bien para la sociedad, por lo que solicitó blindar la revocación de mandato de quienes quieran desvirtuarla, usarla en contra de la voluntad popular y para sus intereses particulares, o peor aún, engañar al pueblo para hacerle pasar libertad por lo que en realidad puede ser un “golpe blando”.

Subrayó que “para evitar el mal uso de este mecanismo se restringen materias como lo referente al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo referente a la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos, y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Casos netamente de la naturaleza per sé del Estado”, precisó. Desde la tribuna, el diputado Carlos Castillo Pérez, para razonar su voto a favor de dicho decreto, aseguró que se está en una revolución del Estado mexicano, ante una reforma constitucional que va a empoderar al pueblo, ya que la participación social no debe manifestarse cada sexenio o trienio a través del voto, esto es, no debe ser limitativa la expresión social, expresó.

TRATA DE PERSONAS…El problema de la trata de personas y la lucha por la igualdad de género en la Ciudad de México requiere de apertura de espacios para escuchar y atender, por parte de los legisladores, las demandas de mujeres y niñas, con la finalidad de generar un andamiaje jurídico en la materia que atienda de fondo esta dificultad. Así lo manifestó el diputado Carlos Hernández Mirón durante el foro “Retos y Realidades de la Lucha Contra la Trata de Personas”, que se llevó a cabo en el auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México.

“Me parece muy importante, dijo, que llevemos este tipo de foros y espacios directamente con las mujeres y con los hombres que acompañan esta lucha; me parece muy importante, también, el papel que juegan los Congresos en los estados, pero igual la Federación”. El legislador reiteró que es obligación de los representantes populares abrir canales de comunicación y brindar la proyección necesaria que permita dar eco a la voz de las mujeres que exigen justicia social y cambios en el sistema económico y social que las oprime de manera estructural.

Subrayó que “con ellas y con todas las niñas es mi deber ser promotor de la justicia, de buscar ante todos los medios y respaldar la lucha que miles de mujeres exigen, que es una vida más digna y vivir libres de opresión”.

En su intervención, explicó que actualmente el modelo de parlamento abierto implementado en el Congreso local, permite que legisladoras y legisladores recojan y estructuren la información, para traducirla en legislación efectiva y no en letra muerta, ya que en todo momento se está abierto a peticiones y opiniones por parte de la ciudadanía.

Se trata de un concepto de parlamento abierto donde no solamente las y los diputados, alcaldesas, alcaldes o Jefa de Gobierno remiten iniciativas, sino además un espacio para toda la ciudadanía, donde se haga un ejercicio de debate, análisis y reflexión, pero sobre todo de escucha, que es el principal elemento de la democracia”, finalizó.

Al evento asistieron representantes de la Embajada de Chile en México, de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y de la Fiscalía General de la República (FGR), además de activistas, intelectuales, académicas y líderes feministas destacadas en el panorama nacional, “quienes han dedicado su vida a la lucha de los derechos de las mujeres y niñas”, enfatizó.

BLOQUEOS EN SAN LÁZARO… A propósito de los bloqueos que se vienen realizando en la Cámara de Diputados y que han impedido el trabajo parlamentario, la legisladora Laura Rojas Hernández subrayó la necesidad de salvaguardar el derecho a la libertad de manifestación y expresión, pero al mismo tiempo la seguridad de todos los que laboran en el recinto de San Lázaro, incluido el trabajo parlamentario.

