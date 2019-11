Pide AMLO a falsos anarquistas no ofender a los Flores Magón

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el grupo de encapuchados que dañó la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se haga llamar anarquistas, pues no tiene un fundamento ni pliego petitorio, y es una ofensa a los Flores Magón.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que esas acciones también son una afrenta contra los hermanos Flores Magón, quienes fueron impulsores de esa filosofía en el país al inicio del siglo pasado, porque “ellos no actuaban de esa manera”.

Respecto a los hechos de violencia que se registraron en la máxima casa de estudios del país la semana pasada y tras cuestionar el hecho de que algunos manifestantes se cubrieran el rostro, el Ejecutivo federal comentó que mantiene pláticas sobre el tema con el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Dijo que las protestas no tienen un fundamento pues no hay un pliego petitorio y preguntó, “además ¿Por qué se encapuchan?”.

“Ya cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio, nada más es chocar, irrumpir, cometer excesos (…) no es propio de una corriente de izquierda, eso tiene que ver más con el conservadurismo”, expuso.

“Dicen: ‘anarquistas’. No, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera, estaban luchando desde el periodismo, de la organización social; tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los movimientos sociales, pero no”, explicó.

“Imagínense, los magonistas, el movimiento anarquista nacional que aportó tanto para la transformación de México, quemando una bandera. ¿Se imaginan eso? Entonces, no caer en provocación de nada, señaló el Ejecutivo federal.

En relación al segundo periodo del rector de la UNAM le deseó que “le vaya muy bien” y le recomendó no caer en provocaciones.

“A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia, porque eso es que lo buscan (…)”, comentó.

López Obrador agregó que “la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación, la misma ciudadanía les va retirando el apoyo porque en estos casos ni siquiera son causas justas”.

Presume ejemplar de su nuevo libro

El presidente López Obrador presentó un ejemplar de su nuevo libro “Hacia una economía moral”, el cual, aseguró, comenzará a circular en plataformas digitales a partir de mañana y después en librerías.

En su conferencia matutina, exhibió un ejemplar del volumen “aquí está el fundamento de nuestra política, lo que se aplica en el periodo postneoliberal”.

“Ya ven que siempre decían que no había de otra, aquí está el modelo alternativo”, agregó el mandatario al anunciar que la imprenta le entregó los primeros ejemplares del libro.

Durante su encuentro con medios, aseguró que en su obra sostiene que el neolibralismo “resultó en un tremendo fracaso” por la “extravagante corrupción que imperaba”, incluso, leyó un extracto del capítulo uno.

“La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México, en la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo”, dijo.

Entre su lectura, el Ejecutivo federal hizo comentarios sobre la corrupción y afirmó que el “primer fraude” se registró con la llegada de Hernán Cortés y se autoproclamó alcalde en Veracruz.

“La corrupción es lo que más nos ha dañado, entonces una economía moral en nuestro país, lo que se necesitaba era desterrar la corrupción, entonces al no existir la corrupción, pues tiene que haber crecimiento económico y va haber empleos y desarrollo y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir”, refirió.

Loóez Obrador agregó que el primer tiraje será de 40 mil ediciones, pero ya se trabaja en la segunda edición pues él quiere corregir los errores que salieron en la primera y la edición digital tendrá un costo de 140 pesos, cuyas regalías aseguró que decidirá a qué las destinará.

Desde hace meses, López Obrador había anunciado que para finales de año estaría lista la obra, con la que pretende aclarar dudas sobre diversas políticas de su gobierno.

Se trata de su primer libro desde que ganó la Presidencia. Antes escribió, entre otros, “Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero”, “La gran tentación”, “La Mafia nos robó la Presidencia”, “La salida” y “No decir adiós a la esperanza”.