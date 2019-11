Blades, de abogado migrante a cartero de La Fania All Stars

Este miércoles se presenta en el Auditorio Nacional

El cantautor recordó como el álbum del que se “burlaron” en sus inicios, es hoy considerado el “Abbey Road” de la salsa

Claudia Arellano

El cantautor panameño Rubén Blades se presenta este miércoles 20 de noviembre en el Coloso de Reforma, donde dará un recorrido por su trayectoria musical, de ello habló en amena charla, donde reveló detalles que marcan la diferencia entre lo que se dice y realmente fue, en sus inicios, como cuando se comentaba en su natal Panamá que sus logros se debían a que venía de una “buena familia”.

“La historia se debe contar, pero se debe contar bien, nadie sabe que mi madre fue una persona que cursó muy pocos años de la escuela, mi padre no recuerdo hasta dónde terminó, cuando nos fuimos de Panamá fue por los problemas que había en ese entonces en el país, entre a Harvard porque decidí estudiar y gastar mi dinero en prepararme y no en lo que se inhalaba o en el alcohol. Sé lo que es venir de las carencias, mi primer trabajo en La Fania fue de mensajero, cuando hablé me dijeron que no había espacio para escribir o cantar (risas)”, indicó.

“SIEMBRA”, EL “ABBEY ROAD” DE LA SALSA

Respecto a “Siembra”, el segundo álbum de Blades realizado en colaboración con Willie Colón, lanzado en 1978 y considerado un clásico de la música salsa, además del más vendido del sello Fania Records y considerado por la prensa especializada como el “Abbey Road de la salsa”, dijo que éste surgió en un momento en que la salsa estaba en decadencia, sin embargo, la historia de este material no es nada linda, más bien es hoy en día para él hilarante, y un claro ejemplo de que el que “siembra cosecha”.

“Cuando fuimos a escuchar el disco era con tres de los DJ más importantes de New York, y cuando les preguntan qué piensan, solo suspiran y le dijeron al productor que no saliera porque podría representar la muerte comercial de Willie Colon, y dijeron a este nadie lo conoce pero Willie (ríe); años más tarde encontré a uno de esos críticos en las calles de New York y me saludo con tanta efusividad que me dio pena no tratarlo igual, me dijo: ‘¿te acuerdas de lo que te dije?, yo le dije, ‘claro que me acuerdo’, aunque según él dijo que en aquel entonces había dicho que sería el mejor disco de la historia de la salsa, no quise desilusionarlo”.

SU VISITA AL BARRIO BRAVO DE TEPITO DONDE HABLA DEL ÉXITO Y EL FRACASO…

El maestro Blades habló acerca de la visita que tuvo a Tepito donde charlo con algunos chicos que le hicieron preguntas que asegura lo pusieron a pensar, pero sobre todo nuevamente vio que hay mucho que hacer con estas generaciones, y es que tras ver la curiosidad de estudiantes de educación secundaria es que redescubre la esencia real de los jóvenes y no esa que es mecanizada a través de trucos publicitarios o la misma contaminación de los adultos.

“Ellos hacían preguntas muy concretas, por ejemplo, me decían que para mí que era el éxito, yo les respondo que el éxito es variante, en cada ser humano, no tengo definición de éxito, pero sí de fracaso, y el fracaso es no intentarlo, algún día le dije a mi abuela, ¿oye nosotros somos pobres?, ella me dijo, ¡no! Nosotros no tenemos plata pero pobres no somos, la pobreza es no tener espíritu, no tener ganas, así que ahora creo que el éxito no es una medida social, pero el fracaso es rendirte, se lucha cada día”, dijo.

Blades comentó que estar en el barrio de Tepito le dio una postal de un México mayoritario, que sueña, y que a su forma como otros pueblos trata de salir de las injusticias aun en medio de ambientes violentos, condiciones precarias o limitaciones que no se tienen en otros estatus, y que es ello lo que casi siempre obliga a las comunidades a migrar.

MIGRANTE POR FUERZA, VOLUNTARIO DETRACTOR DE TRUMP

El maestro y creador de “Maestra Vida”, aseguró que planea escribir próximamente un libro sobre su experiencia como migrante en Estados Unidos. Aseguró que Donald Trump no lo representa como ciudadano en el vecino país, y afirmó que no se siente un “hipócrita” por vivir allí, ya que algunos así lo han calificado.

“Hay gente que me dice: ‘Tú eres un hipócrita. Tú hablas de los gringos y vives allá’. Le digo a la gente que mire un diccionario y lean la definición. El hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos y su intención para no perjudicarse, respecto a Trump creo que él no ganó la elección por voto popular, lo ganó por los colegios electorales, estoy acostumbrado a los fuetazos, pero no estoy de acuerdo, y es que es fácil hablar desde un ordenador o móvil y no a través de conocimiento”, dijo el exministro de Turismo en Panamá.

MOVIMIENTOS EN AMÉRICA LATINA

El intérprete consideró que los cambios políticos y sociales que se viven en América Latina corresponden a una transformación en la región de Chile, Ecuador y Bolivia, Blades. “Lo que yo considero que está ocurriendo ahora es que estamos en un proceso de transformación, que todavía no termina y que va continuar quien sabe por cuánto tiempo se deben crear reformas de administración publica eficaces para los pueblos no para los gobiernos sean de izquierda o derecha”, aseguro.

EL CINE

El panameño quien también habló del show que ofrecerá en el Auditorio Nacional, junto a Salsa Big Band y Making Moves, quienes serán los teloneros del show, dijo que no planea una teleserie pero sigue buscando o integrándose a pequeños papeles en proyectos cinematográficos.

“Lo único que hay por ahora es ‘Yo no me llamo Rubén Blades’, un documental que narra mi vida es dirigido y producido por Abner Benaim, Gema Juárez y Cristina Gallego es una retrospectiva sincera a su carrera, donde se puede ver al cantante, al compositor, al hombre”, concluyó.