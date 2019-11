AMLO recibe “una sopa de su propio chocolate”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Familia LeBarón prefiere hablar con Trump; Cuarta transformación, incompetente

“Una sopa de su propio chocolate”, eso es lo que le dieron ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador y la cortesía vino de parte de la familia LeBarón, así que la reacción inmediata del Ejecutivo, -puede advertirse-, será ahora lanzarse en contra de esa familia que sufrió una de las más terribles masacres de nueve de sus miembros que, para variar, los funcionarios de esta llamada cuarta transformación no han podido solucionar, o sea, un asunto más en el que “se les ha hecho bolas el engrudo”.

Como se recordará, en la gustadísima conferencia mañanera de hace dos días, el tabasqueño rechazó recibir a Javier Sicilia, líder del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, quien había anunciado que convocará a una marcha, -probablemente para enero del próximo año-, hacia Palacio Nacional para tener un eventual encuentro con López Obrador para abordar el tema en el que el Ejecutivo, definitivamente, no ha rendido resultado alguno: el combate a la inseguridad, amén de los dislates del ahora desaparecido secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

La respuesta del tabasqueño fue airada y visiblemente molesto, señaló que no lo iba a estar esperando porque él tenía que administrar su tiempo. Efectivamente, que bueno que el presidente acotó y solo se refirió a su tiempo, porque en eso de administrar al país, nada más nada, ya se le fue de las manos.

Con infinito desprecio y soberbia, López Obrador dijo que le daba flojera reunirse con el poeta y para eso, ahí estaba su siempre flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o bien, el subsecretario en Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas.

Pues está visto que el Ejecutivo no tuvo la suerte de “darle la vuelta a la página” en ese asunto. Ayer, se dijo puestísimo para reunirse con los integrantes de la familia LeBarón para darles información sobre la matanza de sus familiares, “a ellos sí”, subrayó en su siempre atinada conferencia mañanera.

Pero cuál sería su sorpresa que casi inmediatamente, la familia LeBarón le envió respuesta al tabasqueño utilizando su misma frase, porque a esta familia que fue víctima de la violencia, también les da muuucha flojera reunirse con autoridades tan incompetentes como lo han demostrado ser los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.

Debido a lo anterior, los LeBarón anunciaron que viajarán en caravana a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes, le hicieron llegar una carta en la que agradecieron su apoyo ante la masacre, pues como se recordará, fueron enviados a nuestro país agentes del FBI para investigar el caso. Se estima que dicha caravana llegará a su destino en una semana porque a los LeBarón les interesa reunirse con quien les ha dado apoyo.

¿Cómo habrá recibido este revés López Obrador?, pagó desaire con desaire. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** Ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que en su primer artículo establece que “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el Artículo 134 de la Constitución”. Entonces, aquí cabría preguntar por qué el Presidente utiliza la conferencia mañanera para promocionar su más reciente libro, -tiene 18-, “Economía Y Moral”, que tendrá un costo de 140 pesos. Seguramente muchos seguidores del Presidente saldrán corriendo en estampida a adquirirlo.

*** El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM), reconoció las aportaciones de la arquitectura a la sociedad mexicana en los dos últimos años, con la entrega de Premios CAM-SAM 2019. “Se trata de reconocer las aportaciones a la sociedad más relevantes de la arquitectura mexicana”, aseguró la presidenta del CAM SAM, Susana Miranda Ruiz. Durante la ceremonia de premiación se entregó el Gran Premio CAM-SAM, máxima presea del gremio al Mérito Profesional. El resto de los premios que entrega el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, son otorgados por una sobresaliente práctica profesional en cuatro categorías, las cuales llevan los nombres de distinguidos arquitectos del colegio que se han distinguido en las siguientes áreas: Premio Luis Barragán; Proyecto. Premio José Villagrán; Práctica Docente. Premio Juan O´Gorman; Investigación y Publicación y Premio Enrique Yáñez; Práctica Social.

*** Por cierto, el jueves al mediodía, la flamante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ofrecerá su primera conferencia de prensa como titular de la CNDH y no hay que soslayar que llega a esa nueva responsabilidad, si bien con el apoyo de la bancada mayoritaria en el Senado de la República, también está sumamente cuestionada; ahí está que gobernadores emanados del PAN, empezando por el presidente de la Conago, el queretano Francisco Domínguez, la desconocen y en este sentido, no sirvió de mucho que el presidente López Obrador saliera en defensa de la militante de Morena. A ver si no acaba peleada con los representantes de los medios que asistan a su conferencia o si no vuelve a preguntar si durante esta llamada cuarta transformación, “¿han matado periodistas?”.

*** Antes, o sea hoy, la senadora panista Kenia López Rabadán, presentará documentos que prueban la ilegalidad de la tan cuestionada y comentada sesión en la que supuestamente se eligió a Piedra Ibarra al frente del CNDH. Por lo demás, senadores del PAN, encabezados por su coordinador, Mauricio Kuri, presentaron un juicio de protección de derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de lo que consideraron “vicios” en la designación de Rosario Piedra.

