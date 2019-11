¡Coño Micky!, Cortés conquistará nuevamente a México a través de Óscar Jaenada con “Hernán”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

La superproducción más cara del año en el mercado

La serie de habla hispana más ambiciosa de la historia se estrenará este jueves 21 de noviembre por Amazon, después por History Latin America el viernes 22 de noviembre y por Azteca 7 (TV Azteca) el domingo 24 de noviembre

Este drama épico, creado, desarrollado y producido por el estudio de producción mexicano Dopamine en colaboración con la productora española Onza Entertainment, tiene un importante elenco

La producción visual, tanto en las batallas, en el vestuario y en la arquitectura llevan al espectador a comprender las bellezas y riquezas de las que los americanos se sentían orgullosos y por las que los españoles mataban y masacraban.

Fue hace 500 años cuando comenzó a escribirse la historia de la conquista de México, pero hoy después de cinco siglos, se reescribe de una forma impactante, además de que nos enteramos de la verdad, esa verdad que estuvo oculta durante 500 años y que ahora será revelada en la serie “Hernán”, que es producida por tres de los líderes más importantes de la industria – History Latin America, Amazon Prime Video y TV Azteca-, quienes echaron la casa por la ventana para anunciar en México el lanzamiento conjunto de la superproducción “Hernán”, una de las series dramáticas más ambiciosas de contenido televisivo en habla hispana.

Desde que uno entraba al lobby del salón donde se realizó la conferencia, nos sumergimos en el humo de copal y el sonido de un caracol, y los mexicas con penachos y un asombroso maquillaje recibiendo a periodistas, quienes presenciaron un adelanto de Hernán, cuyo estreno ocurre en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México.

Las pantallas de Amazon realizarán el estreno de esta fabulosa serie “Hernán” este jueves 21 de noviembre, History Latin America el viernes 22 de noviembre y Azteca 7 (TV Azteca) el domingo 24 de noviembre. “Hernán” es considerada la superproducción más cara del año en el mercado.

Este drama épico, creado, desarrollado y producido por el estudio de producción mexicano Dopamine en colaboración con la productora española Onza Entertainment, tiene un importante elenco encabezado por Óscar Jaenada (Luis Miguel: la serie, Rambo: Last Blood), quien interpretará al conquistador; Michel Brown (Pasión de gavilanes, Falco), Dagoberto Gama (Amores Perros, Get the Gringo), Jorge Guerrero (Roma, The Candidate), Víctor Clavijo (El Ministerio del Tiempo), Almagro San Miguel (Centro Médico) y el debut de Ishbel Bautista.

“Hernán” es una serie histórica con una primera temporada de ocho episodios, ambientada en 1519 y que narra la historia de la conquista de México desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas de esta aventura: La Malinche (Marina/Malintzin), Moctezuma, Pedro Alvarado, Xicoténcatl, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo de Sandoval y el propio Cortés. Cuenta con dos showrunners: Curro Royo, para España, y Julián de Tavira, para México, con el propósito de lograr una visión objetiva, atractiva y fascinante de esta historia; y suma a El Ranchito, reconocida por su inolvidable y premiado trabajo en Game of Thrones (Juego de Tronos), para todo el trabajo de efectos especiales. La distribución internacional de esta superproducción correrá por cuenta de A+ E International.

Amado (a pesar de ser un villano) en México por su personaje de Luisito Rey, en la serie de Luis Miguel, Óscar Jaenada, nuevamente da muestra de su extraordinario trabajo, ahora siendo el protagonista de Hernán, la serie de ficción que nos relata en ocho episodios la historia jamás contada de la “conquista” o “invasión” española, y que subrayamos se estrena el 21 de noviembre, de lo cual nos habla el mismo Jaenada en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.

ES MUY IMPORTANTE VER ESTA SERIE PORQUE NOS VA A DAR REALIDAD, HISTORIA, VERACIDAD, TODO BAJO PREMISAS REALES: ÓSCAR JAENADA

-¿Qué te motivó a aceptar hacer el personaje de “Hernán”?

“Me motivó sobre todo las cosas raras que hay tras la historia, las pocas ganas que hay de contar esta historia realmente. Lo que pasó aquí en México, lo que les han dicho por años y lo que se ha dicho en España; se ha intentado manipular a las naciones diciendo que fue un descubrimiento y en México se dice que fueron los españoles quienes los conquistaron, es muy importante esta serie porque nos va a dar realidad, historia, veracidad, todo bajo premisas reales”.

-¿Qué es lo que se contará en “Hernán” que en México y España no se sepa?

“Pues nos dijeron que solo había gente salvaje aquí en Tenochtitlan, que no tenían conocimiento de arquitectura, que no tenían conocimiento alguno, sin embargo, si no hubiera sido por ese virus africano no habría sido nada difícil llegar a la gran Tenochtitlan, esto, además de la ayuda de los tlaxcaltecas; hay muchas cosas que hay por entender y por saber”.

-Con tu personaje de “Luis Rey” en la bioserie de Luis Miguel, conquistaste a los mexicanos, ¿superarás ese éxito con “Hernán”?

“Es muy distinto el público que quiere saber qué pasó con Luis Miguel, al público que quiere saber qué pasó con México y su conquista, creo que son sectores muy diferentes y el personaje va hablando por sí mismo”.

-Creativamente ¿qué aportaste a la producción “Hernán”?

“Desde luego la producción nos brindó las mejores condiciones, nos fueron llevando de la mano para plasmar cada uno de los personajes, siempre muy atentos a nosotros para que transitáramos de mejor manera, me pareció maravilloso que tomáramos todo el riesgo que quisiéramos”.

-Esta serie de “Hernán” dignifica las lenguas indígenas

“Hernán no es un documental es una perspectiva, es una propuesta en base a este análisis histórico de la serie a través de esta serie vamos a aprender, es una serie con alimentos didácticos muy importantes se van a sorprender de personajes que no existían, o no nos contaron que existían como Doña Ana, Doña Brisa, nombres de la historia que han sido complicados.

La serie está acompañada de los efectos de productora el ranchito quienes obtuvieron el Emmy por su trabajo en Game of Thrones, hay 160 armas de guerra para 55 actores 300 dobles y 2300 extras, hemos trabajado mucho en el color de piel, estatura, en cada detalle”

AUNQUE HERNÁN SE TRATA DE UNA DE LAS FIGURAS MÁS POLÉMICAS DE LA HISTORIA, ESTA SERIE PRETENDE EXPLORAR SU LADO MÁS DESCONOCIDO

Con este proyecto, Amazon Prime Video, History y Azteca se unen en colaboración para sumergirnos de lleno en la historia de Hernán Cortés, con una ambiciosa serie que lleva por nombre Hernán, la ficción que nos remonta a 1519, cuando Cortés lideró la conquista de México. Aunque se trata de una de las figuras más polémicas de la historia, esta serie pretende explorar su lado más desconocido.

Con Óscar Jaenada dando vida al famoso conquistador al reparto se suman Michel Brown, Dagoberto Gama como el emperador Moctezuma, Ishbel Bautista, dando vida a la Malinche, Aura Garrido y Miguel Ángel Amor y El Ranchito se ha encargado de la reconstrucción de la espectacular Tenochtitlan.

SI TUVIERA QUE COMPARAR A PEDRO DE ALVARADO CON ALGUIEN DE LA ACTUALIDAD, SERÍA CON LOS NARCOTRAFICANTES, SERÍA LO MÁS CERCANO A SU MALDAD: MICHEL BROWN

La serie “Hernán” cuenta entre su gran reparto con el actor argentino Michel Brown, radicado en México, desde hace cuatro años y quien en teatro lo podemos ver en la obra “Perfectos desconocidos”.

Michel Brown va más allá de su propia marca, y crece a pasos agigantados, aún se recuerda su imagen cuando aparecía con el pelo rubio y largo, campirano en la telenovela “Pasión de Gavilanes”, que es recordada por la audiencia, hoy en día se le observa concentrado y las primeras imágenes de su aparición en Hernán, la serie, muestra su rostro bastante lastimado y con una barba nunca antes vista en él, así con el personaje de Pedro de Alvarado entierra a “Franco Reyes”.

El galán actor comenzó su carrera en 1993, cuando ingresó a “Fúgate conmigo”, el programa conducido por Cris Morena. En 1999 se trasladó a México con el sueño de triunfar en Televisa y lo logró. Interpretó a David en la tira juvenil DKDA Sueños de juventud. También actuó en varias ficciones de la TV Azteca, como Lo que es el amor, Súbete a mi moto y Enamórate. Luego, el destino lo llevó a tierras colombianas, donde se convirtió en uno de los máximos referentes del mundo del espectáculo.

Hoy Michael Brawn logra un personaje que estremecerá la pantalla dando vida a Pedro de Alvarado y Contreras quien dicen fue un adelantado y conquistador español que participó en la conquista de Cuba, en la exploración por Juan de Grijalva del Golfo de México y de las costas de Yucatán, y en la conquista del Imperio azteca dirigida por Hernán Cortés. Puede considerársele como conquistador de gran parte de América Central —Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Me tocó trabajar durísimo con un coach que se llama Poncho que es mexicano, es fácil imitar a un español pero no a un español castizo, era un tipo que se tenía que ver tosco, que tenía que reflejar toda la rudeza y entramos en todo el proceso de caracterización con el equipo de Karla Tinoco entre varias etapas, trabajamos de todo, hasta trabajar el sarro en los dientes, de avejentar la ropa, uno lo agradece mucho”, indicó en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN.

Asimismo Michel comentó: “Creo que todo el peso de la violencia cae en Pedro de Alvarado, la idea es contarla tal como fue, Pedro de Alvarado fue sanguinario, malinchista, desbordado, el séptimo capítulo es el de la crueldad. Si tuviera que comparar a Pedro de Alvarado con alguien de la actualidad, sería con los narcotraficantes, sería lo más cercano a su maldad. Es un privilegio ser parte de esta serie, la más grande de Latinoamérica”, aseguró.

LA HISTORIA

La historia de Cortés es la de un ambicioso visionario que descubre a una civilización completamente distinta y nueva. Es el relato del enfrentamiento cultural entre dos pueblos muy poderosos y orgullosos de sus riquezas, que, a la vez, son testigos del descubrimiento de un nuevo mundo. Se trata de una narración disruptiva y provocadora que genera mil imágenes, que se enfrenta a múltiples historias mientras que cuestiona lo que hasta hoy creemos conocer sobre los protagonistas del choque que cambió el futuro de toda América. Muchos de los mitos de la conquista son derribados, otros confirmados y cada espectador podrá definir de qué lado de la historia desea quedarse.

Se trata de una serie altamente ambiciosa: la presentación de un mundo que ya no existe, la narración en distintas tramas temporales, la crueldad de la época. Sin embargo, no se trata de una clase de historia, sino de un viaje, de una crónica de cómo vivieron estos personajes esa historia, contada por ellos, con sus emociones, con sus sentimientos. Hay algo que va más allá de los personajes y es su complejidad, sus luces y sus sombras, son humanos, y como tales, tienen emociones comunes con las que los espectadores pueden sentirse, o no, reflejados e interpelados.

Es en esa humanidad en donde estas dos culturas que chocan pueden encontrar un punto en común y donde se abre la puerta de la comunicación. Ahí es donde esta serie encuentra su eco en el presente, en la necesidad constante de aprender el pasado para no repetirlo, entender el presente y mejorar el futuro.

La producción visual, tanto en las batallas, en el vestuario y en la arquitectura llevan al espectador a comprender las bellezas y riquezas de las que los americanos se sentían orgullosos y por las que los españoles mataban y masacraban.

QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS Y A QUÉ PERSONAJE INTERPRETAN

Hernán Cortés

“Hernán era un personaje explosivo, ni bueno ni malo per se, cada uno lo tomará como crea”, analizó Óscar Jaenada, el encargado de ponerse en la piel del conquistador español, y quien hace poco estuvo en todas las pantallas del mundo interpretando a Luis Rey, el padre de Luis Miguel en la serie del popular cantante. Cortés es un hombre que, a lo largo de la historia, ha sido considerado tanto villano como héroe o adelantado. Su particular e interesante historia, con todo su carisma y su carácter a cuestas, ha dado que hablar desde que pisó por primera vez el continente americano hasta el presente.

Moctezuma

El líder de los mexicas es el que más sufre la llegada de los españoles. Su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones militares lo pusieron en el lugar privilegiado que se encuentra. Interpretado por el mexicano Dagoberto Gama, Moctezuma deberá acostumbrarse a que los españoles lo miren frente a frente y no lo vean como un dios, como lo hace su pueblo. Algo que, sin embargo, no le ofende sino que le causa curiosidad. Es traicionado por Hernán, por su propio hermano y su pueblo que lo condenan como “traidor”.

Marina

En su vida pasa de ser una esclava a la mujer más importante de todo el ejército español. Hermosa, inteligente y muy astuta, Marina (o Malinche) ha sido representada, a través de los años, como una víctima o como una supervillana. Así lo resume Ishbel Bautista, la encargada de personificar a la indígena: “La manera en que se dirigen a Marina habla de cómo nuestro pueblo se dirige hacia las mujeres, es importante empatizar con las mujeres y las indígenas”. Cortés le da libertades que ella corresponde con una lealtad incondicional y con su amor. Sin embargo, ella sabe que está sola ya que su acercamiento a los españoles es repudiado por los suyos y no es enteramente aceptada por los europeos.

Pedro de Alvarado

Llega a América en busca de oro, tierras y aventuras. Su pelo rubio, su porte y su fiel perro aterran a los indígenas y él disfruta de esa sensación de poder. Interpretado por el argentino Michel Brown, Alvarado es la mano derecha, extremadamente violenta y agresiva, de Cortés y considera inferiores a los indígenas, a los que mataría sistemáticamente. “Pedro es una especie de perro de pelea, esperando constantemente que lo suelten para llegar a la batalla”, explica Brown sobre el gran compañero de armas de Hernán.

Gonzalo de Sandoval

Es el primo de Hernán y es su cómplice desde niño. Su sueño al acompañar a Cortés es el de construir un nuevo hogar, pero es el primero en abandonar ese deseo durante el terrible asedio de los mexicas en Tenochtitlán. Interpretado por Almagro San Miguel, Sandoval funge como la voz de la conciencia de Hernán, quien lo hace recomponerse cada vez que el conquistador flaquea. Lo diferencia del resto de los españoles, además, que no cree en Dios.

Cristóbal de Olid

Interpretado por Víctor Clavijo, Olid es un guerrero valiente y experto, tremendamente respetuoso del honor y los nobles ideales caballerescos. Su lealtad hacia Cortés es incuestionable, hasta que Hernán privilegia el bien común y desoye sus pedidos de rescatar a Juana, que cayó presa de los mexicas. Ahí algo empieza a resquebrajarse y asoman la desconfianza y la traición. Por su forma pausada y reflexiva admira la audacia e inteligencia de Cortés.

Bernal Díaz del Castillo

Es otro de los jóvenes capitanes de Cortés que el conquistador reconoce, destaca y estimula en alguna de sus características. En el caso de Bernal, interpretado por Miguel Ángel Amor, lo que descubre Cortés es su sensibilidad, su capacidad de observación y de narración de la historia. Además, es respetuoso de la cultura y la lengua indígena. De hecho, es el único español en aprender el náhuatl. Sin embargo, su espíritu curioso va dejando paso al del soldado deshumanizado que no teme atravesar con su espada el corazón de un niño.

Xicoténcatl

Es el líder de Tlaxcala; odia a los españoles casi tanto como a los mexicas. Sin embargo, debe aceptar la alianza con Cortés que sus mayores pactaron. Su espíritu rebelde y orgulloso lo hacen desconfiar de los españoles y no puede consentir que su pueblo no sea independiente y libre, que su voluntad esté sometida a la de otros. Jorge Guerrero, quien se pone en la piel del joven líder, resume la importancia histórica de su personaje: “Sin la alianza con Tlaxcala a Cortés le hubiera sido muy difícil entrar a Tenochtitlán, entender el contexto de ese personaje, de los que ‘traicionaron’ a la patria, me parece que es muy rico”.

SINOPSIS DE CADA EPISODIO

Episodio 1: “Marina”

Cuando Hernán y sus hombres llegan a nuevas tierras, una muchacha los mira. Pese a su origen noble y su inteligencia precoz, no es más que una esclava, reducida al peldaño más bajo de la sociedad maya. Mientras las otras esclavas ofrecidas en tributo a esos sucios y poderosos guerreros se llenan de horror y de asco, la chica observa con atención esa máquina imparable hecha de sed de oro y afán de conquista. ¿Cómo conquistarles a ellos? Porque Hernán no la asusta, sino que, como todo enigma, la fascina. Por su parte, Hernán Cortés y su reducido grupo de soldados se enfrentan a un pueblo sofisticado e incomprensible. No es solo el idioma: se trata de una cosmovisión tan diferente que resulta indescifrable. Su traductor, Jerónimo de Aguilar, hace lo que puede con el maya, pero nada sabe de náhuatl, la lengua de los pueblos dominantes. En esa situación, un intérprete que dominara la lengua de Moctezuma valdría su peso en oro. Y si se tratara de una mujer hermosa, sería un arma con el poder para cambiar la historia. Este primer episodio nos introduce a Hernán con sus aventuras y desventuras, la gloria de la deslumbrante Tenochtitlán y la sociedad mexica en su apogeo, las batallas y masacres, el orgullo y la ambición, desde la mirada de una joven, cuyo genio no ha sido reconocido hasta ahora sino como traición a toda una civilización: la Malinche, Marina, Malintzin.

Episodio 2: “Olid”

Cristóbal de Olid es fiel al gobernador de Cuba y no ve con buenos ojos los afanes de Hernán por llegar hasta Tenochtitlán en nombre del rey de España. Pero el carisma de Hernán y sus sueños de conquista van seduciendo poco a poco a sus hombres. ¿Podría ser Olid, el recto, fiel y honorable Cristóbal de Olid, el único en poder resistir la personalidad avasalladora de Hernán Cortés? El amor, además, ha llegado para complicarlo todo: el amor que Hernán va sintiendo por Marina, entregada a otro; el amor que Olid siente por Juana, que ha ido desde Cuba a buscarlo. Un hombre enamorado está dispuesto a todo, pero también, en plena guerra, el amor abre su flanco más vulnerable: ¿Qué pesará más en el ánimo de cada uno de ellos: el honor, la ambición… o la vida de la mujer a la que aman?

SOBRE HISTORY

HISTORY es el líder indiscutible en contenidos históricos y producción original, ofreciendo entretenimiento inteligente y relevante. HISTORY ofrece series como El Precio de la Historia, Cazadores de Tesoros, Locos por los Carros y Alienígenas Ancestrales, combinadas con súper-producciones históricas como Yo Conocí a Jesús, Knightfall y producciones exclusivas para América Latina como Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, Desastres en Tiempo Real o la ganadora del International Emmy: El Jesuita. HISTORY llega a más de 76 MM de hogares. HISTORY es parte del Portafolio de A+E Networks Latin América.

SOBRE AZTECA 7

Azteca 7 es el canal innovador de TV Azteca que transmite en señal abierta en México de forma continua las 24 horas. Su programación está integrada por contenidos de producción propia y coproducciones con estudios majors como la exitosa como Rosario Tijeras, y por series icónicas de calidad mundial como Los Simpson, Mentes Criminales y Swat.

Además Azteca 7 es líder en transmisiones deportivas en México con marcas como Fut Azteca, Box Azteca, NFL y Lucha Azteca AAA que semana a semana gozan de la preferencia la audiencia.

Azteca 7 se caracteriza por transmitir películas de éxito internacional los fines de semana, resaltando su marca premium “Cinema Platinum” que trae a la televisión abierta los estrenos más taquilleros de la industria cinematográfica.

Para más detalles visita LATAM: @HistoryLA / www.facebook.com/historylatam / www.tuhistory.com

BRASIL: @CanalHistory / www.seuhistory.com / www.facebook.com/canalhistory