Nikko Carreón canta a la Guadalupana Lanza su nueva producción “Gracias a Los Ángeles”

El intérprete desea seguir dando felicidad con su cumbia poblana

Claudia Arellano

Los Ángeles lo persiguen, nacido en Puebla de Los Ángeles y radicado en Los Ángeles California, Nikko Carreón asegura que en la vida no hay coincidencias, sino que se nace con un destino que sin duda también se debe trabajar, como el que él ha hecho con su música a ritmo de cumbia, un género que quiere llevar por todo mundo, y en entrevista con DIARIO IMAGEN habla acerca de su producción discográfica “Gracias a Los Ángeles”.

Cabe destacar que Carreón es uno de los cantautores radicados en Estados Unidos, que han ascendido con paso firme en la escena tropical, y asegura que la cumbia jamás pasa de moda, además que ya se ha ganado un lugar en el gusto de todos los latinos con sus temas, honestos y llenos de buena vibra para todos sus paisanos, quienes lo acompañan en los bailes que se organizan en aquella nación.

“Este es el cuarto material discográfico, decidí ponerle el nombre de Gracias Los Ángeles como agradecimiento porque es un lugar que me abrigó desde el principio. El disco trae nueve temas, de los cuales la mayoría son de mi autoría, salvo dos temas que son cover, uno de Marco Antonio Solís y otro de Los Ángeles Azules, ambos interpretados con mucho respeto y admiración, me encanta este tipo de propuestas que logran que los chicos se acerquen a la cumbia que no pasa de moda”, dijo.

Además de esta parada en México Nikko Carreón regresa pronto a Estados Unidos para cumplir con su agenda para después pisar nuevamente la Ciudad de Puebla en el mes de mayo donde pretende brindar un concierto donde ponga a bailar a las mamacitas cumbleras, además este mes presentarán el video de “Mi Guadalupana” dedicado a la virgen de quien es devoto y su madre siempre lo ha encomendado a esta figura femenina venerada en México.

“Yo desde muy niño puse mis proyectos en manos de la virgencita, ella me da todo lo que he logrado mi madre siempre me encomendó y quiero seguir rindiendo homenaje mientras tenga vida, creo que tengo mucho que agradecerle a ella y al creador que me siguen dando tanto a través de la música y de la gente, es una bendición tener comida, ya que no todos tienen esa fortuna”, dijo el sencillo cantante.

