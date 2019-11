En EU el cigarro electrónico ha provocado 42 defunciones

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

50 de cada 100 mil habitantes padecen Parkinson en México

Fundación Reintegra ayuda a jóvenes en conflicto con la ley

Los sistemas electrónicos de administración de tabaco y nicotina que la industria tabacalera ofrece como alternativas “para dejar de fumar” están totalmente equivocadas, opina del Dr. Juan W. Zinser, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, afirma que los fumadores que los utilizan con la intención de dejar los cigarros tradicionales terminan consumiendo ambos. Además, el pretendido “vapor en lugar de humo” también es falso ya que el vapor contiene partículas sólidas en suspensión, lo que constituye un aerosol. Por otro lado, los sistemas denominados “tabaco calentado, no quemado”, como IQOS, alcanzan una temperatura de 400 grados centígrados, que genera cierto grado de combustión, por lo que no se puede llamar más que humo”. El slogan de la industria tabacalera que estos “nuevos productos” son 95% menos dañinos que el humo de tabaco no tiene bases científicas. Con el uso crónico es muy probable que las consecuencias sean mayores. En Estados Unidos, el brote por daño pulmonar asociado al uso de estos sistemas electrónicos, hasta el 14 de noviembre, ha generado 2,172 casos y 42 defunciones. El 14% de los casos se presentan en menores de 18 años y el 79% en menores de 35 años. El rango tan temprano de edad es motivo de preocupación, ya que habitualmente a tales edades los fumadores de tabaco convencional no presentan síntomas respiratorios significativos. Por su parte Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, consideró que la primera muerte en nuestro país por este motivo de un joven de 18 años en San Luis Potosí, debería ser motivo de alarma de todas las autoridades sanitarias. Estas organizaciones exigen a Cofepris acciones contra la comercialización y la publicidad de estos productos.

*****

50 de cada 100 mil habitantes padecen Parkinson en México, según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía esto da una suma de 350 mil mexicanos con esta enfermedad degenerativa ocasionada por una neurodegeneración multisistémica que ataca al sistema nervioso central. Se presentan síntomas motores y no motores, es diferente en cada persona. Hay quienes la desarrollan en breve tiempo y otros el lapso es mayor. Para atender la enfermedad existe una nueva opción: Omega 5, que se obtiene de la semilla de granada, un producto innovador elaborado con nanotecnología. Estudios realizados en Israel y México han demostrado contrarrestar los daños oxidativos presentes en estas enfermedade, “El descubrimiento de Omega 5 nanoemulsionado, es un logro de la doctora Ruth Gabizón Stanley, quién lo obtuvo de un derivado del aceite de granada, lo concentró en dimensiones nanomoleculares, que atraviesan la barrera hematoencefálica del cerebro, evitando que esta sufra de oxidación de sus células. Por esta oxidación, el paso de los años y una mala alimentación, algunas personas se ven afectadas en mayor medida por los radicales libres que producen sus células, que, al no ser eliminados en forma correcta, empiezan a modificar la actividad normal y las matan” asegura Mauricio Veloso, médico internista y director médico de Biolife México, empresa que trajo de Israel el producto el cual se encuentran en las cápsulas GranaGard. Al ser de origen natural, no se contrapone con ningún tratamiento, puede ser un complemento a la prescripción médica, y un apoyo para proteger las células y contribuir a una mejor calidad de vida.

*****

Fundación Reintegra cumple 36 años trasformando historias de jóvenes que se hayan en conflicto con la ley o que por su contexto se encuentran expuestos a violencia. En reinserción de adolescentes se atienden a jóvenes entre 12 y 17 años 11 meses, que se han visto involucrados en el sistema de justicia y busca impulsar el desarrollo de sus habilidades individuales, familiares y sociales a través de 5 ejes: actividades elaborativas-formativas, educativas-formativas, lúdico-recreativas, cultura comunitaria y prevención y cuidado de la salud. Además, se les da asistencia jurídica durante su proceso para que cuentan con una defensa justa. Y se busca reinstalarlos en hogar o trabajo. La fundación, desde 2013, tiene una tasa anual de éxito del 96% en la reinserción. Además, otorgan Fianzas a adultos y adolescentes que tienen derecho a llevar su proceso en libertad, pero por falta de recursos no pueden hacerlo. En Prevención Comunitaria: trabajan con niñas, niños, jóvenes, familias y maestros para lograr el desarrollo de capacidades y factores de protección que los ayuden a construir un proyecto de vida positivo y a ser agentes de paz en sus familias, su comunidad y en el país a pesar del entorno en el que viven. Este programa se desarrolla en la Colonia Guerrero y el barrio de la Lagunilla en Ciudad de México.

elros05.2000@gmail.com