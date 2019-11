Atendibles, demandas de marcha feminista: Alejandro Encinas

Una minoría no puede ensuciar la legitimidad de exigencias

La manifestación realizada el lunes por grupos feministas en la Ciudad de México fue absolutamente legítima, en la que se plantearon causas y demandas “totalmente atendibles”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Que hubo grupos que hicieron actos vandálicos sí, pero yo creo que eso debe atenderse con mucho cuidado y atención, pero también hay que saber que eso no puede demeritar la causa que se reivindicó el día de ayer”, dijo.

“Yo creo que sí hay que separarlos con toda claridad porque grupos muy pequeños, una minoría no puede ensuciar la legitimidad de las demandas que se plantearon”, subrayó previo a su participación en un foro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Recalcó que quien alienta la provocación no requiere de pretextos en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues consideró que quien acude a las marchas a generar actos vandálicos lo hace sin necesidad de estímulos externos.

“Pero sí ayudaría mucho que vayamos cultivando no solamente una cultura de comprensión de este problema, sino que la sanción que se haga a estos tipos de provocadores vaya en el sentido no de demeritar una causa, sino de castigar a los responsables”.

Encinas Rodríguez indicó que las causas de las manifestaciones reflejan el “gravísimo” problema de violencia que existe contra la mujer, no sólo en la Ciudad de México, sino en el país “y en la enorme necesidad de dar respuesta no solamente de la autoridad, sino de un trabajo conjunto y corresponsable con la sociedad a este lamentable hecho”.

Agregó que de acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de las agresiones contra la mujer se dan en el núcleo más cercano que es la familia, “pero eso es un tema que tiene que ver con una práctica y un cambio cultural para garantizar el respeto a la integridad y a la vida libre de violencia de las mujeres”.

Olga Sánchez descarta que violencia en marcha feminista sea provocación

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, descartó que los hechos violentos registrados en la manifestación feminista del lunes, en que se hicieron pintas en monumentos históricos, sean actos de provocación al gobierno federal.

“Yo no siento que nos están provocando, sinceramente te lo digo, yo no siento una provocación en lo personal, ni tampoco el presidente siente esa provocación”, subrayó, aunque se pronunció porque las manifestaciones sean ordenadas, “congruentes con los principios del orden y la solidaridad social”.

En entrevista en la cancillería, donde participó en el encuentro por la Igualdad y la No Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, informó que está en contacto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para ver en realidad cuáles son las conductas que pudieran ser consideradas ilícitas, “pero tenemos que checarlo”.

La responsable de la política interior del país sostuvo que no todas las protestas de ayer, realizadas por diversas organizaciones, fueron violentas; pues “la realidad es que hubo muchas manifestaciones muy tranquilas”.

Sánchez Cordero expresó que entiende la impotencia que muchas mujeres sienten de la falta de respuesta, en muchas ocasiones, a los feminicidios y a la violencia que sufren; “sin embargo, yo creo que el respeto a los monumentos históricos y el respeto y el orden también tienen que privar”.

“Es cierto que las respuestas no han sido lo óptimo. Yo siempre he dicho y sigo sosteniendo que cuando una mujer acude ante las instancias de procuración e impartición de justicia, si no hay perspectiva de género, la mujer normalmente es revictimizada y no hay respuesta por parte del Estado”, abundó.

Negó que las personas se tengan que acostumbrar a protestas de este tipo, y aseveró que se debe empezar por entender que las manifestaciones deben ser ordenadas y se requiere tomar en cuenta a los demás.

“Y, sobre todo, también, pues no es posible que los monumentos históricos sean pintados y sean maltratados como se hizo”, concluyó.