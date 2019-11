“La Divaza” da salto de youtuber a cantante

El influencer platicó acerca de su single que te pondrá a bailar

Claudia Arellano

“No soy perra, ni soy gata, soy divaza y eso mata”, es la frase que a todas luces dice el joven influencerque hoy se lanza como intérprete bajo el sello Warner Music, quien en entrevista con DIARIO IMAGENhabló acerca de sus logros y por su puesto sin dejar de lado el apoyo que siempre brinda a la comunidad LGBT.

Oriundo de Venezuela “La Divaza”, dijo que así como cuenta en su canal de YouTube no todo ha sido triste en su vida ya que en carne propia él ha vivido violencia física y discriminación, pero también ha recibido siempre muestras de apoyo y de cariño por parte de las personas que lo siguen, además se dijo confiado de que esas mismas personas se darán la oportunidad de escuchar su single.

Así después de estrenar su “Roast Yourself” en el 2017, el youtuber“La Divaza” está de regreso en la escena musical con el tema “Cachete al suelo”, mismo que fue compuesto por quien de nombre real se llama Pedro Luis Joao Figueira Álvarez y se estrenó el 15 de noviembre del 2019 realizado por Studios Dogma estrenándose el mismo día.

“Estoy más que agradecido con el público, todos esos seguidores que han acompañado mi carrera y que me dejan comentarios lindos en YouTube, yo creo que de la vida hay que tomar lo lindo, todos vamos a tener gente alrededor que siempre quiera vernos mal y los que nos amén, debemos poner atención en los que nos hacen crecer y que nos dicen las cosas con amor, yo ahora mismo estoy viviendo el sueño que soñé, pero que también trabajé”, dijo.

El influenceraseguró que aunque hay grandes avances en el terreno de la igualdad, aún hay por erradicar muchas conductas de violencia, recordó los momentos difíciles que vivió en su país, Venezuela, y aunque hay apertura dijo que una ocasión en un antro lo golpeó la gente de seguridad porque a decir de estos tipos todos se estaban quejando de su forma de bailar. “Viví la homofobia en carne propia y es algo terrible, desde niño supe que quería y que no, mi familia lo sabía pero lo importante es aceptarte tú”, insistió.

Con su característica forma fluida, y hasta hilarante de ser, Divaza, se muestra fuerte, confiado y avanzando a paso firme con su debut como cantante, y dijo: “Antes cantaba solo en el baño, también he llegado a perder la seguridad y he tenido miedo, pero el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar, así que yo me lo quite y me lance con este material, quise hacer algo para que la gente se ponga feliz, y baile, cante y disfrute esta vida”, dijo entre risas.

Finalmente “La Divaza” dijo que seguirá mostrando contenidos que hagan ser más tolerante a las personas a través de su canal, y que siempre con él llevará el mensaje del respeto por todas las comunidades.

El youtuber que se hace llamar “La Divaza” está de regreso en la escena musical con el tema “Cachete al suelo”.