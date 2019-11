Odio con odio se paga

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

“Amor con amor se paga”, ¿y el odio?: con declarado desamor al prójimo.

Esa parece la tónica en la actual relación del jefe del Ejecutivo y los ex presidentes. Antes o después quizás de ir al confesionario a pedir el perdón divino.

Vaya tiempos aquellos, en que los que estuvieron en la Presidencia, al día siguiente de la culminación de su mandato se dedicaron a una vida privada, alejada de animosidad política alguna.

Y en esa forma, dejar gobernar sin acosos ni interferencias abruptas al que llegó a la primera magistratura.

Una larga tradición entre priistas, (apenas perturbada cuando Zedillo mandó a la cárcel al “hermano incómodo”, de Carlos Salinas de Gortari), pero nada que ver con la “guerra verbal” que los dos panistas que ocuparon el poder presidencial hacen sentir al nuevo titular del Ejecutivo federal.

Fox y Calderón no quitan “el dedo del renglón” criticando al gobierno de “la Cuarta Trasformación”, prácticamente un día sí y otro también, siendo que a ellos los ex presidentes del PRI no los estuvieron incomodando con comentarios fustigadores.

El que sí lo hizo fue Andrés Manuel, y tal vez por ello, los panistas pusieron en práctica aquello de que “juego que tiene desquite, ni quien se pique”.

De tal suerte que como si tuvieran en el nombramiento de voceros de la oposición al gobierno federal, Vicente y Felipe “apuntan y disparan”, cada que a su juicio hay alguna crítica que hacerle al Ejecutivo federal.

Sobre todo, a causa de los hechos de violencia que por desgracia no han disminuido, respecto a lo que sucedió en los sexenios del panismo y el nuevo e inesperado regreso priista, igual de violento como lo sigue siendo en estos tiempos el acontecer nacional, lo cual influyó para que un alto número de connacionales, no necesariamente partidarios de “hueso colorado” de Andrés Manuel, acudieran a las urnas para nombrarlo Presidente de la nación, en un claro repudio a las siglas del PAN y PRI.

Así y todo, es de considerar que tanto Vicente Fox como Calderón, cuentan con elementos para afirmar que la inseguridad y el desbordamiento del crimen, continúan siendo tan lacerantes como en sus respectivas administraciones, lo que podría justificar sus críticas, pero la verdad es que su activismo político electoral causa más molestias que agrado entre la sociedad nacional.

Andrés Manuel, en cambio, tuvo amplia libertad para criticarlos, dado que no tenía en su contra el antecedente de una fallida acción contra las mafias delictivas, lo que en tiempos del “foxismo” y “calderonismo”, simple y llanamente terminó por demostrarse al no haber logrado la restitución de la paz y el orden en el país.

Cabe señalar, naturalmente, que las críticas para los panistas se dieron en pleno curso de sus administraciones, como ahora está sucediendo con el gobierno en turno, lo que puede catalogarse como una precipitada desaprobación para el Presidente, como ellos en su momento la padecieron.

Por ello es que, no puede dejar de mencionarse que Andrés Manuel tiene un año en el poder y los panistas desde principio a fin de sus sexenios, fallaron en su cometido de devolverle al país la seguridad.

Y eso basta y sobra para afirmar que en tanto no concluya la actual administración es inadecuado dar por hecho que los delincuentes organizados resultarán a fin de cuentas los que vuelvan a ganar la larga y hasta ahora infructífera lucha contra la criminalidad.

En esas circunstancias, debe señalarse que las críticas de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón resultan ociosas y poco aportan en beneficio de la concordia nacional, que buena falta hace en estos momentos, en vez de que entre políticos y compatriotas impere una confrontación violenta y fratricida alimentada por el absurdo de creer a “pie juntillas” que odio con odio se paga.

