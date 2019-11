“Amor mutante” sorprende y conmueve

La cinta narra una relación de amor con tintes de realidad, fantasía y hasta terror

Se estrena este 29 de noviembre

Arturo Arellano

“Amor mutante” es una producción ciento por ciento mexicana, producida por Narratario Films, con la que narran la historia de amor de una pareja en tiempos de crisis, misma que los llevará a pasar por diferentes etapas, lo mismo que la película lo plantea todo con tintes de diferentes géneros como drama, fantasía y hasta terror. La cinta se estrena este viernes en complejos de Cinemex.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el productor Germán Rodríguez nos cuenta el proceso creativo de este filme y su narrativa: “La gente se va a encontrar con algo distinto, fuera de las comedias románticas que se están haciendo en la actualidad o por el contrario del cine contemplativo social, que son movimientos buenos, válidos y con su público, pero ‘Amor mutante’ es una película que narra la historia de una pareja dentro de un contexto social de paranoia mediática, pues supuestos encuentros con cuerpos extraterrestres, empiezan a crear una paranoia colectiva que no afecta inicialmente a su relación, pero sí vemos cómo en la marcha de la cinta se transforma, va mutando, no en una cuestión literal de X Men, más bien la mutación del amor”.

Agrega que “la esposa experimenta trastornos físicos y psicológicos y la película va de una historia romántica al drama, suspenso y terminamos con algo fantástico, no es ciento por ciento de terror, pero sí va teniendo esos tintes de terror en que se pueden ir transformando las relaciones. Lo estamos haciendo en el contexto de pareja, pero incluso una relación personal, puede tornarse así, cancerígeno, dañino”. Por lo anterior asegura que “esta es una película empática, con la que la gente se identifica, hay cuestiones que van avanzando en la ficción, pero no por ello se termina la identificación”.

“Siendo una labor titánica lograr hacer cine en México, refiere que ‘Amor mutante’ es nuestra segunda producción, en 2015 lanzamos ‘Dialogo interno’, una película chica que circuló con cinco o seis copias, de ahí obtuvimos un gran aprendizaje que ahora aplicamos en esta nueva”.

Si bien reconoce que no se cierran a buscar apoyos fiscales. “No nos cerramos o limitamos por eso, no buscamos el dinero, nuestra inversión no fue muy grande, por lo que nuestro monto de recuperación no es tan alto. Hemos encontrado la apertura de Cinemex, que nos ha dado confianza para exhibirnos, sabemos que no será tanto espacio como las grandes taquilleras, pero tampoco es tan necesario. Las películas de gran inversión requieren mucha exhibición para recuperar lo invertido, nosotros lo que queremos es contar una historia”.

Finalmente, confía en que “Quisiera que la gente se identificara con los personajes y la historia, quizá no directamente con los protagonistas, pero creo que todos alguna vez hemos sido testigos de cómo una pareja se desmorona, hay esa identificación que a la larga puede ayudar. Nos gustaría que la gente se abra a nuevas formas de contar historias y hacer cine”.

La cinta se desarrolla en un ambiente de pánico causado por las noticias sobre una supuesta invasión de seres no identificados. … La relación de una pareja se va deteriorando y él se enfrentará a los cambios de su novia, poniendo a prueba su amor.