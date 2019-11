#Honeycomber, opción para cultivo personal

Para uso medicinal, farmacéutico, orgánico o de cultura cannábica

Defienden y promueven una herramienta que permite a los consumidores de cannabis tener su propia cosecha

Arturo Arellano

Honeycomber es una herramienta para cultivar cannabis, su principal cometido es que la planta tenga un doble proceso de vida y genere en mayor potencia su sustancia activa, al ser producida totalmente de manera natural por el mismo agricultor. Ya sea para uso medicinal, farmacéutico, orgánico o de cultura cannábica.

Para informar y exponer a la sociedad acerca de los enormes beneficios de la planta y su relación con una mejoría en la calidad de vida, Manuel Mondragón, vocero de la empresa dedicada a fabricar Honeycomber explicó: “Honeycomber es una herramienta de autocultivo. Es una base de plástico que va montada en llantas, se pone la maceta de tu planta y la llanta es para poder moverla. Entonces sobre esta planta van cuatro tubos que sostienen un panal, se ensamblan y ayudan como guía para que pueda crecer la planta de manera horizontal. Así se genera más brote y más producto. Le da mas luz solar”.

Reconoce que el proyecto nació “de la mera frustración de una persona que lleva 25 años cultivando cannabis y no encontró una herramienta para poder hacerlo de manera más exitosa, así que decidió inventar el diseño y se ha fabricado en México. Si hablamos de que este tema todavía es una práctica no autorizada en el país, obviamente hay muchos obstáculos que bloquean cualquier proyecto. Además la regularización y legalización que pintaba para ser en noviembre ya se movió por intereses políticos”

Detalla que este tenor “hay dos posturas, la primera es para el gobierno que todo lo hace en base al interés propio y no de la gente, nosotros les invitamos a que se quiten la máscara y hagan las cosas para beneficio de la gente. La segunda postura es a nivel cultura o educación en México, donde aún hay un tabú alrededor de la planta, dicen que es mala, pero esta comprobado que no lo es, pues es natural y ha estado aquí toda la existencia del ser humano, por algo no se ha ido”.

En tanto, asegura que los intereses para no legalizarla radican en que “se terminaría con el negocio de la ilegalidad, yo me pregunto por qué florecen las industrias farmacéuticas, las del alcohol y no le dan oportunidad al cannabis, que a diferencia de las anteriores no dañan al ser humano”.

Los beneficios de la planta, dice, “Van a depender mucho de la concentración de la planta, puede ser como instrumento de relajación, medicamento contra estrés y hasta para otras enfermedades tipo cáncer, en lugar de tomar químicos”.

Concluye que teniendo un autocultivo la persona puede tener control de la concentración de la planta y lo que quiere consumir. Para obtener un Honeycomber la gente puede visitar la página de internet trugrow.mx honeycomber.