Informe de refritos

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿CUÁL NOTICIA?-. En la lectura de su cuarto informe, -el primero lo dio a los 100 días, el segundo en julio, al año de ganar la elección y el tercero en septiembre-, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dijo nada nuevo, advirtió un exigente director de periódico que a sus reporteros exige noticias.

La única novedad fue la grata presencia del ex presidente uruguayo, José Mujica, de ahí en fuera puros refritos, hasta la defensa a ultranza del ex presidente boliviano Evo Morales.

OTROS DATOS-. Como de los “logros” del laaarguísimo informe presidencial se ocuparán la mayoría de los reporteros, que por ser de la “fuente” tienen la obligación de enumerarlos, habrá que dar un paso al lado para citar hechos que se sucedieron durante este fin de semana, destacando por desgracia números del México rojo con 14 muertos en Coahuila y 3 en Michoacán.

Los datos discordantes no leídos en el multitudinario acto de Morena frente a Palacio Nacional se dieron en marchas no tan concurridas pues ahí no hubo acarreados, como las de El Ángel de la Independencia al monumento a la Revolución, donde destacaron quienes apoyan a la familia LeBarón, que hace poco más de un mes perdieron a 9 personas, mujeres y niños entre ellas.

Con todo el dolor que les significa por la pérdida de vidas inocentes, Los LeBarón pueden estar tranquilos, pues hasta los neófitos de las redes sociales saben que los ataques a los norteños de doble nacionalidad, las incentivan y promueven jóvenes simpatizantes de Morena, cuyo coordinador sin cartera es algún hijo de ya saben quién, pero ni para comprobar o desmentir.

De la prensa escrita es difícil escoger, por buenas, algunas portadas pero son imperdibles “Aplanadora” de Proceso y por supuesto los “cómos” de El Sol de México.

EDOMEX-. Sin presunciones, se confirma lo aquí anticipado: el sábado estuvo en Toluca el líder nacional tricolor Alejandro Moreno para tomar la protesta a la “nueva” dirigente, Alejandra del Moral, de todas las confianzas del primer priista, Alfredo del Mazo, quien obviamente también presenció el evento, pidiendo él mismo “retomar las causas sociales del partido”.

El dirigente nacional se comprometió a que en 2021 ganarán las elecciones federales intermedias y las locales que se celebrarán en catorce entidades federativas. Destacó la disciplina de los priistas mexiquenses a quienes pidió recorrer las calles y los pueblos con la finalidad de buscar mayor identificación, más allá de los 963 mil afiliados que ahora se tienen.

Al menos en el evento sabatino no hubo mayores sorpresas, pero al parecer habrá reforzamiento en algunas secretarías con miras a 2020 y 2021.

