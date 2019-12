En un año, AMLO blindó a la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No hay duda que todo conocimiento empieza con la experiencia

Immanuel Kant, 1724-1804; filósofo alemán

Ayer se cumplió un año desde que Andrés Manuel López Obrador gobierna el país. Destaca el apoyo de millones de mexicanos a su gobierno que ofrece esperanza de un México mejor, sin corrupción. La economía no es un concepto que esté cercano a los más pobres del país. Siempre han vivido con carencias, así como a seguir como están, pero sin la presencia de los abusos de la clase dorada enquista en el gobierno.

A AMLO, a diferencia del resto de la clase política incluida la de Morena, le creen todo. No cuestionan y todo lo justifican. Esto lleva a que el gobierno que tiene mayoría, a través de Morena en el Congreso Federal, transforme las instituciones, tome el control de los órganos autónomos y disminuyan los contrapesos, con lo que la oposición (después de las elecciones de 2018) quedará disminuida. En el supuesto caso que la derecha pudiera ganar las elecciones presidenciales de 2024, la gobernabilidad sería materialmente imposible, en base al marco jurídico actual. Casi todas las instituciones están tomadas por miembros de Morena, el partido presidencial, y de cumplirse sus plazos legales, serían piedras en el zapato derecho.

Independientemente del discurso de anticorrupción, la estrategia política se enfocó en tener “carnales” en los órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, así como la Guardia Nacional (una corporación paramilitar de seguridad pública) entre otras. Sin embargo, el movimiento estratégico fundamental fue el tomar las posiciones en el corazón de la Suprema Corte de Justicia para tomar, por mayoría simple, las decisiones constitucionales en favor del gobierno.

La estructura que va tomando el gobierno guinda, de lo federal a lo estatal y municipal, tiene como objetivo organizar sus bases sociales, crear blindajes para mantenerse en el poder y, fundamentalmente, en caso de perder en las siguientes elecciones, crear condiciones de ingobernabilidad. A un año de gobierno de López Obrador obliga a hacer un corte de caja.

“Hoy vivimos un cambio de régimen político”, clamó el 1 de diciembre de 2018. Debemos reconocer que se trata de un gobierno socialista, que revive la llamada “economía mixta” del gobierno de Luis Echeverría en los setenta y demostró su fracaso al llevar al país, en momento de bonanza petrolera, a su empobrecimiento. Ahora no hay bonanza petrolera. En el corte de caja, reflexionamos: en economía, como se esperaba con un cambio de régimen político, económico y social, los cambios impactaron en todas las estructuras. El presupuesto privilegia el corporativismo político de Morena, sacrifica áreas sensibles en educación, salud, seguridad, agricultura, ecología, derechos humanos, entre muchas más. Menos dinero, pues.

Esto provoca un estancamiento económico, que al final del año se ubica en “0”. Esto se refleja en falta de bienestar. Sin embargo, reitero, para la mayoría de la gente que sólo entiende que casi no tiene dinero suficiente, que le importa muy poco la “Bolsa de Valores”, y sólo se enfoca a la Bolsa del Mandado. Por ello, si hay crisis económica nacional, no importa; peor no pueden estar.

La promesa de becas y dinero “gratis”, es suficiente. Sobre vivienda, bienestar general, mejoramiento de la educación y acceso universal a la salud, serán las siguientes promesas, para el resto del sexenio. El objetivo es tener viva a flama de la esperanza.

En educación, es otro pasivo. La calidad de la educación se dejó a adoctrinadores de las escuelas normales rurales a quienes se les dan privilegios en efectivo.

Ecología, simplemente fue hecha a un lado. En la Cuarta Transformación no es fundamental a comparación de los programas sociales. En salud, siguen las carencias en hospitales y no está al alcance de todos los mexicanos. Los nosocomios públicos están en condiciones deplorables, sin higiene y los medicamentos los tienen que comprar en farmacias. Enfermarse es tan doloroso como morir. La bandera más importante de López Obrador, es el combate a la corrupción. Los resultados son mínimos, pero la percepción es positiva ya que la promesa de ir contra la corrupción le ha sido rentable al ahora Presidente, debido a que ese fenómeno corroe las estructura moral de toda la sociedad.

El pasivo más importante es seguridad. La violencia está desbordada. A todas las familias, cuando menos un miembro ha sido víctima de la delincuencia. Las balaceras, el narcotráfico, la impunidad, forman la política fallida del gobierno de Morena. Por eso queda la duda: ¿el patrimonialismo, todo el poder de un líder, está peleado con la economía?

Los seguidores de Morena, dicen que es muy poco tiempo de su gobierno. Sin embargo, un año es suficiente para luchar contra la criminalidad y la mediocridad. La guerra debe ser tan obsesiva como la pasión que tienen en ese partido por perpetuarse en el poder.

Durante el discurso de ayer, AMLO promete corregir estas observaciones. Está en sus manos.

PODEROSOS CABALLEROS: Durante las marchas de ayer, no cambió nada. La que estaba a favor del gobierno, sus simpatizantes llegaron acarreados en camiones fletados por diputados, alcaldes, gobernadores. Esta clase política, al más puro estilo priista, uso mecanismos tan viejo como dar dádivas, premios, fotografías para justificar presencia, etcétera. Del lado de los opositores, menos al fin, fueron objeto de agresiones de los morenistas. La intolerancia de los simpatizantes de AMLO, es la regla cotidiana. La policía de la CDMX minimizó la marcha opositora y los dejó en 5 mil. Sin embargo, en “los otros datos”, podría haber llegado a más de 20 mil. En el Zócalo oficialmente hablaron de 100 mil, pero estarían alrededor de 75 mil. En ambos casos no son asuntos menores. *** Por cierto, el cura Alejandro Solalinde, quien cambió el camino de la religión por el político, buscaba un asiento en la clase dorada de la política para escuchar el mensaje presidencial. Le gustó más la vida del César que el camino de Dios. *** GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, es nuevo socio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, organización que aglutina a más de dos millones de empresas españolas. Gracias al convenio alcanzado, las empresas asociadas a CEOE tendrán en GINgroup un socio de referencia en la gestión integral de los recursos humanos y además podrá ser su socio de referencia en nuevos proyectos en América. Este convenio lo firmó GINgroup con José Alberto González-Ruiz, Secretario General de la patronal empresarial española. *** Hoy, el Presidente dará a conocer los avances que realizaron el FBI y la Fiscalía General sobre el asesinato de varios miembros de la familia LeBarón. Este reportero tenía información que desde el 5 de noviembre, un día después del crimen, estaban detenidos varios de los asesinos. Estos fueron interrogados por el FBI y ahora tienen más delincuentes capturados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En 2050 podría haber más plástico que peces en los mares y el 99% de las aves marinas podrían haber ingerido estos residuos, de acuerdo con los cálculos de la ONU. Ante ello, Aeroméxico, que lidera Andrés Conesa, realizó un trabajo de voluntariado en la playa Xcacel-Xcacelito, en Cancún, Quintana Roo, dentro de su programa Vuela Verde. Limpiaron 146 kilogramos de microplásticos (en colaboración con Reforestamos México y City Express Cancún); unas 105 bolsas de basura.

