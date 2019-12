Beto Cuevas presenta su nuevo álbum “Colateral”; afirma que Dios le hizo un milagro

En medio de su gira con el musical “Jesucristo Superestrella”

El material discográfico es una mezcla de sus temas exitosos, así como de canciones inéditas

Aarón Avalos

Beto Cuevas, ex integrante del grupo “La Ley”, presentó su nuevo álbum “Colateral”, el cual es una mezcla de sus temas exitosos, así como de canciones inéditas. Sus canciones más famosas que se encuentran presentes en “Colateral”, fueron grabadas nuevamente junto a diversos artistas invitados.

Entre los famosos que participan en la elaboración de “Colateral”, destacan María José, Ana Torroja, Leonardo de Lozanne, Ely Guerra y Monsieur Periné, siendo “Aquí”, “Fuera de mí”, “Tanta ciudad” y “Mentira”, algunas de las canciones más famosas de Beto Cuevas las que se presentan nuevamente junto con los artistas mencionados, además de que también se incluye “Getsemaní”, tema central del musical que protagoniza Beto, “Jesucristo Superestrella”.

“Colateral” cierra precisamente con el tema de “Jesucristo Superestrella” “Getsemaní”, una canción con la que Cuevas dijo que vivió su propio milagro durante una presentación en la Arena Monterrey ante miles de personas. Estaba afónico, tan mal que ningún medicamento le hizo efecto, se puso a rezar y su voz la recuperó.

“Si bien yo soy creyente, no soy una persona muy religiosa”, dijo el artista. “Sin embargo me puse a rezar con mucha fe, le pedí a Jesucristo y a Dios que pilotearan mi voz… (y) salió realmente una cosa que fue tan fuerte que a mí me emocionó al borde de las lágrimas”.

La portada del disco, que muestra un teatro lleno, es un arte que presenta más de 60 personajes que son el resultado de la imaginación de Beto Cuevas, así como de su talento por la ilustración. Cada uno de estos personajes cuenta con su propia personalidad.

Sobre la portada del disco, Beto comentó lo siguiente:

“Antes de que quisiera ser cantante, estudié arte en Canadá, estudié grafismo publicitario y dibujo por el placer de dibujar. Hace unos años empecé un proyecto de dibujar un personaje diferente por día, entonces me llevó a una cantidad de personajes que tienen nombre propio y biografías. Cuando llegó el momento de darle una cara a la portada de este disco, hice una sesión de fotos con Uriel Santana y quedaron muy bien, él es muy talentoso, y yo veía las fotos y decía “bueno, ahorita tengo el pelo más largo porque estoy haciendo Jesucristo Superestrella, pero ponerme de vuelta en la portada como objeto de arte es algo que ya he hecho mucho. Entonces lo que hice fue cambiar el punto de vista, ahora es lo que yo veo cuando los miro a ustedes, veo al público, entonces es una especie de homenaje al público a través de estos personajes, que hasta el último de la fila tiene un nombre, una biografía.”

Posteriormente, compartió a la prensa su sentir acerca del cambio que se está viviendo en la era musical, en donde ahora se está cambiando del formato físico a digital, para esto Beto Cuevas asegura que extraña los discos por el hecho de que se llega a la gente con algo tangible.

También hizo comentarios al respecto de su compatriota Mon Laferte sobre la discusión generada en su presentación en los Grammy’s.

“Efectivamente generó una sorpresa de que ella se mostrara de una manera con un mensaje determinado. Creo que eso es lo que hacemos los artistas, podemos expresarnos de la forma en que elijamos. Si genera un debate y la gente habla de lo que ella hizo, me parece que se está cumpliendo su propósito, que es expresar algo y generar una discusión. En cuanto al mensaje, efectivamente están sucediendo cosas tristes en Chile en este momento, es un país considerado probablemente uno de los más prósperos económicamente de la región, y el problema es que esa prosperidad no se ve reflejada en la mayoría de los chilenos. Hoy en día la gran mayoría de la gente se endeuda para comer, entonces ¿cómo podemos hablar de un país próspero? si su gente esa cada vez mas esclavizada por el sistema. Creo que son cosas que deben cambiar.”

“Colateral” ya se encuentra disponible a la venta en formato físico y también en plataformas digitales.

