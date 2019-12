Mocedades, Carlos Cuevas y el “Coque” Muñiz cantan “Juntos por amor a México”

Ofrecerán un concierto lleno de romanticismo el próximo 11 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1

Dicha reunión se debe a que la agrupación española celebra 50 años de trayectoria artística

Aarón Ávalos

Mocedades, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz se presentarán en el Centro Cultural Teatro 1, el próximo 11 de diciembre. Dicha reunión se debe a que Mocedades celebra 50 años de trayectoria artística. La aclamada agrupación española une su talento con dos de las mejores voces de la balada y el bolero mexicano: Carlos Cuevas y Jorge Muñiz para ofrecer un espectáculo único y sin precedente.

Este concierto es de suma importancia para la agrupación española pues celebrará con el público mexicano cinco décadas dedicadas a expresar su sentir a través de la música, siendo esta audiencia una de las más importantes para cada uno de los integrantes del grupo que ha sumado grandes éxitos como “Eres tú”, “Amor de hombre” y “Tómame o déjame”, entre otras.

“Estamos felices de poder llevar a cabo esta gira por todo México, que también sirve como marco para presentar la segunda parte del disco ‘Por amor a México’, el cual tiene muchas sorpresas; entre ellas el poder compartir escena con dos importantes figuras de la música mexicana, como lo son Carlos Cuevas y Jorge Muñiz”, dijo Rosa Rodríguez, integrante de Mocedades.

Dentro de las novedades que se tienen contempladas con Mocedades, ‘Coque’ Muñiz y Carlos Cuevas, “Juntos por amor a México” como se llama esta gira, destaca la interpretación de varios de los temas clásicos del grupo creado en 1968, con acompañamiento de mariachi, además de otros atractivos.

Otra de las sorpresas que se preparan para las presentaciones de “Juntos por amor a México”, en su gira nacional mexicana, es la interpretación del nuevo sencillo “No volveré”, al lado de Carlos Cuevas.

“Además está la posibilidad de extender los planes de presentación no sólo en México, sino también en Estados Unidos y España”, agregaron.

Esta gira, además de pasar el 11 de diciembre por el Centro Cultural Teatro 1 y más tarde por el Teatro del Parque Interlomas los días 13 y 14 del mismo mes, también podrá disfrutarse en ciudades como Puebla, Pachuca, Torreón, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara y Morelia.

Terminada la conferencia de prensa, entrevistamos a Jorge Muñiz y esto fue lo que comentó.

—¿Qué aporta a tu carrera compartir el escenario con Carlos Cuevas y Mocedades?

“Siempre se aprende. Cada artista es como un producto, aunque parezcan iguales, son distintos en forma, en cómo sacarle provecho y cada uno somos distintos. Mientras uno tiene algunas fórmulas para que el público aplauda, otros tenemos distintas. Entonces cuando compartes el escenario lo que tienes que hacer es tratar de asimilar cuál es el secreto de tu compañero para que lo disfrutes y lo compartas. Si a él le va bien, a ti te va bien. Los escenarios no son para competir, hay otros foros para competir, los escenarios son para compartir, porque el aplauso es para todos y entonces cada uno tiene diferentes carreras y ahora con Mocedades nos va a tocar recordar cosas padrísimas”.

—¿Qué canción de Mocedades te gustaría cantar?

“A mí me gustaría ‘Eres tú’ que es la más emblemática, pero casi todas eran más femeninas, más de mujer hacia hombre”.

—¿Qué significa para ti cantar?

“Es la expresión más linda del ser humano donde refleja su sentimiento, porque hay gente que canta muy bonito, que canta muy fuerte o que tiene mucha técnica, pero cuando tienes la fortuna de cantar, es decir, la historia de alguien que escribió en un momento de su vida, entonces hay que sentirlo. Para cantar hay que tener ganas de hacerlo y disfrutarlo, a mucha gente le gustará o no, pero si te conectas con alguien te vas a sentir muy agradecido, porque ese era tu objetivo”.

—¿Hay algo que te moleste de la prensa y algo que te agrade?

“No me molesta nada. No tengo bronca con la prensa, son latosos pero porque los mandan, no es algo que nazca de ellos, es porque se pide que se comente algo, y hay que evitar hacer algún mal comentario, tenemos que ser agradecidos con la prensa”.

—¿Qué significa tu papá Marco Antonio Muñiz como persona y como cantante?

“Mi jefe es el ejemplo más grande, es un ser humano lleno de cosas muy bonitas y es un artista que en el escenario dejó todo lo que se podía. Yo lo vi llorar por algún accidente y salir a cantar, lo vi sentirse el hombre más feliz de la Tierra por terminar con un público agradecido, con un auditorio lleno y aplaudiéndolo y lo vi disfrutar muchos países y ciudades”.

