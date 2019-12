Vivo una pesadilla por acusaciones de acoso sexual: Plácido Domingo

El tenor español Plácido Domingo dijo vivir una “pesadilla” desde que fue acusado en agosto por varias mujeres de acoso sexual, según una entrevista publicada por el diario español “El Confidencial”.

“Me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito (…) Continúo trabajando, estudiando, ensayando y actuando. Esto me da la serenidad que necesito para afrontar esta pesadilla”, agregó.

El famoso cantante -que ha dirigido algunas de las óperas más prestigiosas del mundo- ha sido acusado por al menos 20 mujeres de besarlas a la fuerza, agarrarlas o acariciarlas en incidentes que se remontan al menos a los años 80’s.

Varias de las mujeres dijeron que intentó presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él y que a veces tomaba represalias profesionales cuando rechazaban sus insinuaciones.

El cantante, de 78 años, ha negado férreamente esas acusaciones.

“Nunca he represaliado, truncado o perjudicado la carrera de nadie. Nunca he prometido un papel a cambio de favores”, dijo a El Confidencial. “Sin duda que han sido de los meses más difíciles de mi vida. Inimaginables”, agregó.

Tras las acusaciones, Plácido Domingo abandonó en octubre la dirección de la ópera de Los Ángeles, que ocupaba desde 2003. También renunció a actuar en el Metropolitan Opera de New York.

La orquesta de Filadelfia y la ópera de San Francisco anularon sus representaciones previstas esta temporada y la ópera de Dallas anuló un concierto programado en marzo de 2020.

“Lo que he vivido fue imparable. La acusación y la sentencia vinieron instantáneamente de la mano y no hubo nada que hacer, más que guardar la calma y el silencio hasta que pasó el furor”, aseguró.

A pesar de que su carrera en Estados Unidos parece llegar a su fin, Plácido Domingo continúa actuando en Europa.

Fue ovacionado en verano en el festival de Salzburgo (Austria) y en Szeged (Hungría). En octubre cantó en Zúrich y Moscú y se presentará a partir del lunes en Valencia.

