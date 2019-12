El campo minado

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

LAS GUERRAS, LAS MATANZAS POR GRUPOS TERRORISTAS Y GRUPOS SALVADORES CONTRA LOS TERRORISTAS, LA VENTA DE ARMAS, LAS GUERRAS CIVILES, EL NARCOTRÁFICO, LA VENTA CLANDESTINA DE ARMAS, SON LO ÚNICO QUE HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL MUNDO. Y bajo este pretexto, el de buscar la paz aumentando los frentes y tipos de guerra, se acercan las cosas seriamente en México, gracias, sin duda alguna, a los productores de armas que quieren aumentar el consumo de las mismas en el país y las drogas, son un pretexto ideal y el terror y el miedo provocados por los grupos mafiosos que tienen sus mandos en las callejuelas y bancos norteamericanos, son los responsables de que esto nos suceda, sobre todo, cuando Felipe Calderón, seguramente, en una de sus muchas “pedas”, permitió a los “gringos”, por medio de sus policías científicos en funciones, que se les diera el permiso de invadir y violar el país y su soberanía, al dejarles regalar y vender miles de armas de alto poder a los grupos del narcotráfico, con el fin de justificar las compras masivas de armas y equipos que les dejarían grandes utilidades, que no se les han investigado, al ex presidente y sus policías preferidos, que todo arreglaron, para el buen funcionamiento de algunos grupos de narcotraficantes, con el cuento de que entre ellos se matarían…

Y todo este tiempo les ha servido para dar educación político-militar a grupos en varios sitios del campo mexicano, donde siembran o transitan las drogas o se esconden los laboratorios y sus mandos, generando una gran corriente de grupos de defensa, aparentemente, del pueblo, para evitar que los policías invadan las zonas y regiones de control en muchos municipios, así se generaron los grupos de defensa del “huachicol” y del “huachigás” que son grupos comprados por los mañosos, para usarse en caso de la presencia de los policías o guardias nacionales, los usan como “halcones” y como vendedores o distribuidores al menudeo de sus robos y productos y los encajan en los mercados de ambulantes para que, ellos, controlen la venta de contrabando o de mercancías robadas y el cobro del piso, esos grupos, forman los grupos de sicarios y de control de las zonas por su conocimiento de casa por casa y calle por calle, y por ello, los vecinos, no se atreven a hacer nada por su defensa o por evitar la participación de los jóvenes en esas pandillas o grupos que, al final de cuentas, son los que les protegen de otras violencias y les convencen de que el camino de la maña, es mejor, al camino de la paz…

El aumento de muertes por acciones de los sicarios tienden a desprestigiar los proyectos y programas de AMLO, porque al final de cuentas, contamos con un Presidente fuerte, pero con un gabinete muy “apendejado” para dar respuesta a los actos de vandalismo y agresiones en las zonas marginadas, a pesar de que de ahí, surgieron muchos como dirigentes de los grupos sociales, pero se aburguesaron y se fueron acomodando en la burocracia nacional y se enriquecieron a costillas de los pobres y aumentaron su poder en el ejercicio de los puestos y presupuestos, y ahí, los conocen muy bien y los rechazan y aborrecen, por eso, no tienen ya mayor control de los barrios y de las zonas marginadas, porque dejaron el poder en mano de los mafiosos y drogadictos, y esto no lo ha investigado AMLO, y por esa razón, ahora, para manipular las manifestaciones, recurren a las viejas prácticas del dar la torta y el refresco y no generaron ni ideología ni organización, porque al final de cuentas, los “dirigentes sociales”, se aburguesaron y andan en sus “jales” para continuar con sus riquezas, no con su apoyo a los jodidos.

Sí, tenemos un Presidente fuerte que goza de confianza y de credibilidad, pero sus burgueses y empresarios que se llegan a juntar a su lado, solamente, gozan de los puestos, presupuestos y contratos y dejan a un lado al infeliciaje nacional, y no le atienden ni saben cómo hacerlo, por esa razon dejan de ejercerse, en un pueblo jodido, más de 150 mil millones de presupuesto, y eso, porque ahora les tienen medio amarradas las manos y tienen que pedir permiso para todo, hasta para darle un cuartazo al macho…por ello, investigan a los delegados y a muchos otros funcionarios, porque eso de que se terminó con la corrupción, solo es un sueño, porque salgan a ver si no los chingan los agentes de tránsito o los policías o los burócratas, cuando va uno a realizar algún trámite.

Les quitaron el diezmo a los grandes empresarios, pero aclarando, que ni eso les afectaba sus utilidades, porque al final de cuentas, lo veníamos pagando los usuarios finales o consumidores. Nada más fíjense cuando tienes, algún pequeño adeudo con algún banco, de pronto aparecen muchos cientos de números de otros estados que bien chingan, y cuando contestas, te viene a decir o cuentear de que son tus asesores financieros y te recuerdan que debes pagar, cuando menos, el interés o llegarán a tu casa licenciados especialistas en chingarse todo, por una pequeña deuda, y hay andas “con el Jesús en la boca”, y el trasero fruncido para que te den el tiempo de cubrir tu deuda y pues esos gastos al final de cuentas, los vienen pagando los consumidores y deudores o cuentahabientes, y si no pasa, pues para eso tienen seguros de daños y deudas, y los banqueros, siguen chingando y ganando lo que nadie, porque tampoco se les pone un freno, y en cambio, AMLO, pues los apapacha y les brinda fondos multimillonarios si juegan beisbol para que aumenten el consumo de las tiendas de deportes, cuando no hay medicamentos para los niños con cáncer y esto no puede decir que no lo conoce, porque lo conoce muy bien y lo ha puesto en sus libros de denuncia, pero, como son “baquetones”, como si nada sucediera, y ahora, son muy cuates, es el precio del poder… para joder.

Pues sí, ahora, hay que adorar al Presidente porque le gusta el beisbol, y porque no le gusta el golf, que cada semana, disfrutaba Peña, al lado de su selecto círculo de “cuatachones” que eran los delicaditos y buenos para joder con los recursos y los contratos, pero cambiamos de campo y de “ñeros”, porque no podremos decir que los ahora cuates del presidente, no son de la misma casta que los de antes, y si, en muchos casos, mejorados en eso de la mañas y de los negocios, ahora, los hacen con un grupo de gentes que no conocen del tema y todo lo dejan para que los resuelva Romo y su grupo de Monterrey, y se elimina a los grupos de “Atracolulco”, pero las cosas ahí andan en las mismas, otro, porque tenemos un presidente fuerte pero con un equipo del carajo y mediocre, que no sabe hacer nada, si no les dan la instrucción, como antes.

Y a un año, no pueden controlar el proyecto de constitución del partido Morena ni la forma en que pueden generar los canales de comunicación con las masas y su ideología y proyecto, porque las ambiciones andan a flor de piel y los chingadazos debajo de la mesa, se escuchan hasta en las fronteras. Ya sería tiempo de que el presidente si no quiere que se sepa, pues que lo haga en lo oscurito, y reúna a los interesados para que, el cambio, se dé por la vía tranquila y no anden en esos escándalos con los que se generan los chingadazos en el partido. Ya se debe dar cuenta de que, los buenos oficios de Claudia Sheinbaum, no dan los resultados esperados, porque le dicen que sí, pero no le hacen caso y siguen con sus escándalos, así, finalmente, les educó AMLO, es el hombre de la última palabra y no hay quién puede hacerle cambiar de opinión, y si decide retirarse del partido, pues tendríamos un caso que nadie busca, ni quiere, que suceda en la país. Así, al parecer, el único que tiene las agallas para tener una organización aguerrida y controlada es el profesor Bejarano, que ya se jodió al payaso y a Rosario y le faltan pocos, porque la venganza es plato, no plato frío… y se goza mejor de poco a poco…Y, hay les encargo que, para Navidad, pues si tienen por ahí alguna garrita de computadora de escritorio que no les sirva, pero que jale, pues nos las pasen, antes de que la que tengo se joda del todo.

