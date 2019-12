Fracasa venta del avión presidencial

Tengo información de fuente cercana a la supuesta venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 acondicionado para un jefe de Estado, hasta el primero de diciembre del año pasado, denominado TP01, la aeronave en la que viaja —viajaba— el Presidente de la República.

Es un transporte que cuenta con gran tecnología para comunicación a tierra y para que el Presidente tome decisiones mientras esté en vuelo. Cuenta con sistemas de seguridad y comunicación sofisticados de alto nivel militar, únicamente destinado para Jefes de Estado y de Gobierno.

El precio del avión, que adquirió el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue de 160 millones de dólares, poco más de 3 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. El equipamiento es el que dispara el precio de la aeronave. El avión se encuentra en San Bernardino, California, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que debe ser vendido ya que “es muy lujoso”.

La información que tenemos es que sólo hay un solo postor. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos internacionales se le deben quitar a la aeronave, que cuesta tenerlo en un hangar de Estados Unidos, poco más de 300 mil dólares mensuales, lo que a la fecha eroga 3 millones de dólares por la estancia del avión para exponerla a la venta. Este año pagó 20 millones de dólares, únicamente para mantenerlo en el hangar y pagando las mensualidades contratadas.

¿Pero, cuáles son los obstáculos para deshacerse del avión presidencial que es un ícono, de acuerdo a los políticos de la “Cuarta Transformación”, del despilfarro y lujo de las administraciones presidenciales anteriores?

1.- Es un avión con acondicionamiento para un jefe de Estado. Esto significa que cuenta con dispositivos para evadir ataques de otros aviones, sistemas de comunicación sofisticados para, en caso de desastre, no se pierda el control del país y por si fuera poco, sistemas de seguimiento que identifica como avión militar y presidencial mexicano, ante gobierno donde sobrevuele.

2.- La aeronave fue comprada mediante un mecanismo de leasing, o arrendamiento financiero, por el cual se alquila la aeronave con derecho a compra al terminar de pagarlo. El gobierno mexicano no ha pagado la totalidad del sistema de arrendamiento, por lo que no es dueño del avión. Es responsable del contrato y sigue pagando, hasta el momento, el arrendamiento contratado a 15 años de los que sólo lleva 6. En ese lapso, el gobierno mexicano desembolsó 2,462 millones de pesos, que eran poco menos de 200 millones de dólares al tipo de cambio de las operaciones al día de la contratación. La secretaría de Defensa, durante el 2019, destinó 417 millones de pesos. El precio de la aeronave se incrementa un promedio de 3.5% anual.

Por ello es difícil que se pueda vender el avión, porque no es propiedad del Gobierno mexicano y mucho menos al precio que se pagó, ya que tendría que ser desmantelado para despojarlo de los sistemas de seguridad y evasión de nivel militar. Es más barato para el país, que lo use el presidente López Obrador, con austeridad. Que cobre a los medios de comunicación el derecho a viajar con el Líder del Ejecutivo, disminuyan los riesgos a los pasajeros de líneas comerciales y, por si fuera poco, el avión se mantenga en vuelo y se evite que se deteriore. Una aeronave, igual que su coche o el mío, se deteriora si no es usada; si no vuela, pues. Hoy sale más caro el mole que la pechuga.

PODEROSOS CABALLEROS: El general de 4 estrellas, Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, le manifestó a su jefe, el general de 5 estrellas, el Presidente de la República, la lealtad de las Fuerzas Armadas, incluidas la Armada y la Fuerza Aérea. Desde la época post-revolucionaria, en que tomaron el control de la administración pública los generales que ganaron aquella gesta que merece un análisis desligado del romanticismo revolucionario, la lealtad siempre ha sido para el Líder del Ejecutivo. Es tradicional que manifiesten su disciplina a las órdenes del Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador. De esa manera AMLO descansa en el Ejército y la Armada, la estabilidad política, económica y social de su gobierno. Los militares no discuten las órdenes; las acatan. Ayer, en la mañanera López Obrador, resaltó la lealtad militar. *** La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) entregó a la desarrolladora inmobiliaria Marhnos, que dirigen Íñigo y Nicolás Mariscal, el Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial FIIC 2019 por su gran contribución a la sociedad, economía y medio ambiente de los países y comunidades donde se desempeña. De 18 empresas de la industria de la construcción provenientes de siete países latinoamericanos, Marhnos fue la única empresa reconocida este año por el organismo internacional al superar los estándares internacionales de la materia marcados por la ISO 26000, destacando por sus programas de alfabetización comunitaria, biodiversidad, educación financiera, equidad de género, resiliencia, salud, y sustentabilidad basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. *** Llama la atención que se diera a conocer que el piloto de Aeroméxico, Rafael Bolio, que el pasado 8 de noviembre, durante el vuelo AM533, a Mérida, le pidió al Presidente López Obrador que reconsidere la posibilidad de construir el aeropuerto en Texcoco, fuera llamado a presentar un informe de ese hecho. Aeroméxico, que preside Andrés Conesa, solicitó la información desde el mismo día que se supo de la petición a través de las redes sociales. Lo relevante no es el hecho que pida la empresa un informe, ya que forma parte de los protocolos de hechos relevantes en los vuelos, sino los procedimientos de seguridad para la aeronave, los pasajeros, cuando el presidente viaja en ese vuelo. No existen reglas, ni siquiera sistemas de seguridad especial para el presidente, quien no es un pasajero común y corriente. Es el Jefe del Estado Mexicano y lo convierte en factor de riesgo para las aeronaves comerciales. Entiendo la imagen de democracia de AMLO, pero no puedo entender el riesgo para el Estado Mexicano ante cualquier percance. *** Accor abrió Sofitel Mexico City Reforma, la primera propiedad de la marca Sofitel en México, que ofrece una ingeniosa mezcla del moderno art de vivre francés con la vibrante esencia de México. Para Heather McCrory, CEO de Accor América del Norte y Central, “México ha visto una tremenda oportunidad en el sector de viajes y turismo. Con la apertura de Sofitel Mexico City Reforma, estamos encantados de expandir aún más nuestra presencia regional y dar la bienvenida en México a nuestro hotel número 27, con más aperturas emocionantes por venir”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En la Asamblea Anual de Fondo Unido-United Way México, liderado por Brian Gallagher, premiaron a empresas y organizaciones comprometidas con la sociedad. Grupo Peñafiel, compañía de Keurig Dr Pepper, reconoció a sus empleados por las campañas de donativos. Para Lourdes López Zuckermann, Gerente de Asuntos Corporativos, Grupo Peñafiel, cada uno de sus empleados, a través de estas acciones de voluntariado, reafirman el compromiso que tienen con México y con el desarrollo de las comunidades en las que tenemos presencia.

