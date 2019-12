La Arena Ciudad de México marca la diferencia

Por su calidad para albergar todo tipo de espectáculos, son la quinta mejor arena en el ranking mundial

En entrevista exclusiva, Adalberto Rangel, Director de Mercadotecnia de Zignia

Arturo Arellano

La Arena Ciudad de México se ha posicionado como uno de los recintos más importantes del país, apenas en 2019 han logrado diversos eventos con Sold Out en diferentes categorías, por ejemplo, Panteón Rococó se presentó por segunda ocasión en la Arena Ciudad de México con dos Arenas Sold Out y Gloria Trevi se convirtió en la artista que más sold outs ha tenido en este foro, por lo que se le entregó un reconocimiento durante su primera fecha, de tres, en junio.

Por lo anterior y muchos otros logros, la Arena se ha hecho merecedora a estar dentro del top 5 del ranking mundial de las mejores Arenas, de lo cual, entre otras cosas, nos platicó en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, Adalberto Rangel, Director de Mercadotecnia de Zignia. “Para este cierre de año tenemos noticias importantes, celebramos el exitoso regreso de la WWE, un evento de talla internacional que volvió porque ya nos ha dado su voto de confianza”.

Celebró también el regreso “de los 90’s Pop Tour2 que llega a su fin y los tenemos con dos Sold Out. Además regresa la NBA, que son gente profesional, comprometida, porque vienen cuatro equipos, antes venían dos y dos juegos de temporada regular. Es un evento que solo la Arena Ciudad de México puede tener, por las condiciones que se necesitan”.

Por otra parte, dijo “traemos a Banda MS, Alejandra Guzmán, Cuatro Latidos Tour, Hombres G y Michael Bublé, éste ultimo que ya es sold out. Este cierre de año y principio del otro están muy diversa nuestra cartelera. Es importante tener estos llenos totales y creo que es parte del trabajo que se hace de escuchar al público y sus peticiones a través de redes y encuestas con las que vemos qué es lo que quieren ver y escuchar. Además de que ofrecemos el espectáculo a un costo accesible, es un combo de atributos”.

Recordó que “hace siete años, que se creó la Arena Ciudad de México, no teníamos un recinto con estas características en el país, donde pudieras venir a ver un show y que desde la primera butaca hasta la última pudieras ver bien. Tenemos la pantalla central más grande del mundo. Tenemos estacionamiento gratuito, ningún recinto lo tiene, hay seguridad interna y externa, entre otras bondades. Además, de que es un lugar que cuenta con muchas configuraciones, podemos hacer rodeos, NBA, Luchas, conciertos, hasta teatro”.

Y destaca que “constantemente estamos mejorando el lugar, desde los pequeños detalles, como el menú que no es el mismo, hasta traer espectáculos de talla internacional que no venían porque no había estructura para ello. Hemos crecido, queremos ser la arena número uno en el mundo, estamos en el Top 5 y para nosotros lo más importante es la gente, pues son ellos quienes nos van a llevar allá”.

Finalmente, comentó que para llegar a ese preciado primer lugar, “lo que nosotros requerimos es tener mayor actividad, eventos para empresas y otras cosas. Iniciamos con cierto número de eventos al año y hemos ido aumentando, con este tipo de desarrollo vamos a llegar a ser la numero uno. Además tienen que ser eventos redituables”, concluyó.

Datos generales Arena Ciudad de México

• 124 suites

* Diamante 30

* Platino 32

* Oro 62

• 850 Pantallas plasma

• 11 Video Walls en primer nivel

• 3 Video Walls en primer nivel

• Score board más grande del mundo dentro de una arena

* 2 caras de 12m x 20m

* 2 caras 7m x 7m

• Anillos digitales 360º

• Anillos digitales 270º

• Megapantalla exterior de 230m x 29m

• Venta aprox. De 13 millones de boletos anuales

• 160 eventos aprox. Anuales

• 19 Elevadores

• 2 Helipuertos

• 24 Islas de comida rápida

• Arena totalmente incluyente

• 5,000 cajones de estacionamiento gratuito

• Estacionamiento VIP y general

• 5 mil empleos directos y 3 mil indirectos

• Arena Digital más grande de Latinoamérica

• 300 Cámaras de seguridad

• Capacidad hasta de 22,500 lugares

• 300 personas para activar la arena por evento, llegando a ser casi el doble en NBA

• La estructura superior soporta hasta 50 toneladas de equipo de producción colgado

• 10 toneladas en equipo de producción en promedio por evento

• 1,500 toneladas al año, en equipo de producción

Próximos eventos:

MS / 7 de diciembre

NBA / 12 y 14 de diciembre

El Puma / 7 de febrero

Alejandra Guzmán / 8 de febrero

4 Latidos / 21 de febrero

Melendi / 22 de febrero

Hombres G / 7 de marzo

Michael Bublé / 23 y 25 de abril

Mago de Oz / 9 de mayo

GranDiosas / 16 de mayo

Carlos Rivera / 5 de junio