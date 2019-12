Julieta Venegas, una feminista “Enamorada”

La cantautora realiza una catarsis en la que el aprendizaje lo da el tiempo

Claudia Arellano

Entrevistada desde Argentina, una tierra que le ha dado la intimidad artística que hace mucho era parte de su búsqueda, la cantante mexicana Julieta Venegas conversa con DIARIO IMAGEN acerca de su nuevo álbum “La Enamorada”, en el cual realiza una catarsis que la ha llevado a la reflexión continua. Además asegura sentirse orgullosa de una generación de mujeres que han decidido romper los silencios que tantos miedos causaban.

“La Enamorada” es el disco en el que Venegas recopila los temas de la obra de teatro en la que la cantante actúa en el Teatro Picadero de Buenos Aires, donde lleva viviendo hace algún tiempo y le ha dado la oportunidad de tener una nueva perspectiva de su país desde fuera. Julieta comento que dicho álbum está compuesto de nueve canciones que compuso en colaboración con el director de la obra de teatro Santiago Loza.

“‘La Enamorada’ es un trabajo muy simbólico, se trata de pistas basadas en la obra teatral se caracterizan por un acompañamiento musical ligero, principalmente de guitarra y piano, se habla de alternar diversas cuestiones como la presencia de los que ya no están, por ejemplo, en el día a día de Mis muertos, el salir de México te ayuda a observar más lo que antes veías de cerca, eso te hace querer hacer proyectos que cuenten como estamos viviendo. Queremos presentarlo en México, pero debemos cuidar bien el proyecto”, dijo.

Nombrada como Embajadora de la Buena Voluntad a través de la Unicef en el 2011, Venegas se dijo preocupada por la infancia, pues dice que la forma en que eduquemos a las nuevas generaciones será claramente el reflejo de nuestros futuros, además destacó que tiene claro que los movimientos sociales en México requieren todo el apoyo por parte de la comunidad artística pues son grandes influyentes en diversos sectores.

“Es fácil criticar desde un ordenador, la solución es hacer algo, no solo dar juicios, en realidad ¿sabemos que hay detrás de una imagen de televisión o de un programa? La mujer tiene todo el derecho en sentir tal rabia, el tema de la violencia de mujeres es lo principal que hay que atacar, no resaltan lo importante, no resaltan el significado que tiene esta marcha, el sentido real de la protesta. La cantidad de desapariciones de mujeres da terror”, indicó.

Julieta aseguró y convocó a la comunidad artística a sumarse a estas protestas de manera pacífica a través de sus respectivos trabajos, reconoció a aquellas activistas que están dando un sitio a las mujeres en el mapa del reconocimiento.

