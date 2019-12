Viene otro reemplacamiento en Q. Roo; es a partir de enero

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El trámite debe ser cada 3 años, justifica Sefiplan

Como si la economía de los quintanarroenses estuviera para darse lujos, la Secretaría de Finanzas y Planeación ha anticipado que viene otro reemplacamiento para 2020 y bajo la justificación de que debe hacerse cada tres años, se da otro golpe al bolsillo de la gente. Aunque como se dice coloquialmente “el horno no está para bollos”, este trámite deberá empezar a realizarse a partir de enero.

El comunicado reza: “Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los quintanarroenses, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas, anunció el Programa de Reemplacamiento 2020, el cual iniciará a partir de enero del próximo año y contará con importantes beneficios para los contribuyentes que se encuentren al corriente de sus tenencias y refrendos vehiculares.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Séptimo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la Norma Oficial Mexicana, que entró en vigor desde el 25 de septiembre del 2000”.

Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, indicó que: “La medida de efectuar el canje de placas cada tres años en Quintana Roo es una acción establecida por la SCT, por lo que el gobierno estatal da cumplimiento a la Ley; y así mantiene actualizado el padrón vehicular como una medida de seguridad a los quintanarroenses”.

Falta aprobación de paquete fiscal

Los integrantes de la Décimo Sexta legislatura no han aprobado el paquete fiscal para el ejercicio 2020, donde se contempla un ingreso por concepto de reemplacamiento de unidades automotrices, pero la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha dado por hecha la aprobación e incluso ya licitó la adquisición de placas automotrices con calcomanía y de tarjetas de circulación.

Torres Muñoz confirmó que en el transcurso de esta semana la empresa ganadora deberá entregar 487 mil 331 paquetes de placas, de las cuales 266 mil 696 corresponden a automóviles de servicio privado; 58 mil 674 de camiones de servicio privado; 115 mil a motocicletas de servicio privado; 43 mil 961 a automóviles de servicio público y 3, 000 a camiones de servicio público. Y sólo considera 393, 000 tarjetas de circulación para vehículos y 125 mil para motocicletas.

Por otro lado, no quiso proporcionar el nombre de la empresa ganadora ni la propuesta económica presentada. A diferencia del 2016 cuando la Oficialía Mayor se hizo cargo de la licitación pública, ahora el proceso estuvo a cargo de la propia Sefiplan, que en su convocatoria LPN-Sefiplan-01-2019 también consideró la adquisición de placas y calcomanías, así como tarjetas de circulación para los años 2021 y 2022.

Se desconoce costo del proceso para renovar placas

Pará el año 2021, la Sefiplan contempla la adquisición de 57 mil 500 placas y calcomanías para vehículos en sus diferentes modalidades; 345 mil tarjetas de circulación para vehículos y 105 mil para motocicletas, mientras que para el 2022, serán 56 mil 962 placas y calcomanías para unidades automotrices, 250, 000 tarjetas de circulación y 107 mil 718 tarjetas para motocicletas.

Para el ejercicio del 2020, Sefiplan no considera a autobuses, remolques privados y vehículos para personas con capacidades diferentes. Y Torres Muñoz aclaró que debido a que los diputados locales no han aprobado el paquete fiscal 2020, se desconoce cuál será el costo total por el proceso de reemplacamiento de cada unidad automotriz y el monto a recaudar. “Pero ya estamos listos para que a partir del 2 de enero comience el proceso de canje de placas y trataremos que el costo nos permita recuperar la inversión que estamos haciendo para la fabricación de placas, calcomanías y tarjetas de circulación”, aseveró.

Aumento a impuestos para casinos en BJ

También a partir de enero del año entrante se ha informado que el Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó el aumento de impuestos a los casinos de esta ciudad, con el fin de obtener para una recaudación mayor a la que se genera en la actualidad.

La propuesta que ya fue aprobada por el Cabildo, refiere que por cada máquina, los casinos de Cancún se deberán pagar mensualmente 3. 5 UMA (Unidades de Medida y Actualización) por permiso de operación; en vez de las 2.7 UMA que pagaban antes. Lo que representa que cada maquina costará ahora 295.71 pesos en vez de 228.12 al mes.

En lo que se refiere a las máquinas que se encuentren en establecimientos para diversión de menores de edad la cuota mensual por cada juego será de 3 UMA.

Lo anterior se verá reflejado en una recaudación de poco más de 5.5 millones de pesos por impuestos a los casinos de Cancún.

El Director de Fiscalización en el municipio Alberto Covarrubias, señaló que en Cancún operan cinco casinos y poco más de mil 500 máquinas. No obstante, la cifra puede variar porque aún no existe un padrón actualizado y no todas las máquinas sirven.

Hay que destacar que aunque la propuesta ya fue aprobada por el cabildo del municipio, aún se encuentra en análisis en el Congreso del Estado para darle el visto bueno en los próximos días.

Narcomenudistas son sospechosos en el asesinato de comandante

La Fiscalía General del Estado, informa que en la investigación por el asesinato del director operativo del Mando Único en Tulum, Hugo Trejo, se explora la posible participación de grupos dedicados al narcomenudeo, así como a la invasión de terrenos. Así lo confirmó el fiscal Oscar Montes de Oca, durante una rueda de prensa, para informar de la detención de un presunto feminicida.

Sobre el posible rol de los escoltas del comandante, asesinado cuando llegaba a su casa el pasado sábado, el fiscal aseguró que se exploran todas las líneas de investigación y que no se esta descartando ninguna posibilidad. “La carpeta ya está iniciada, hay varias líneas de investigación y esperamos dar resultados pronto. Todo apunta a una venganza de grupos delictivos, relacionado con la actividad que se lleva al cabo para disminuir los índices de delitos, con la que se ha atacado de frente a la delincuencia y éstas son parte de sus acciones con el propósito de intimidar, pero nada ni nadie nos va a detener para que se aplique la ley en el Estado”.

Capturan a feminicida en Cancún;

operativo de ministeriales y Mando Único La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que tras una serie de investigaciones, policías ministeriales en coordinación con personal del Mando Único, lograron la captura de Francisco “N”, por el delito de feminicidio. El titular de la dependencia Oscar Montes de Oca Rosales, dio a conocer que el hombre fue detenido por los hechos del pasado 8 de septiembre, cuando se activó el “Protocolo Alba” tras la denuncia por la desaparición de una mujer en la supermanzana 21. Lamentablemente, cuatro días más tarde, la víctima fue hallada sin vida, en un camino de terrecería de la región 204, donde se pudo notar que su cuerpo presentaba signos de violencia. A dos meses de lo ocurrido, las investigaciones establecen que la madrugada del 8 de septiembre, la víctima estuvo deambulando afuera de su centro de trabajo, donde fue detectada por el asesino, que a las 2 de la madrugada, se acercó a ella y la sometió para llevarla hacia su vehículo. El asesino pretendía abandonar el estado El presunto homicida fue captado momentos antes de abandonar el estado, pues se dice, que ya había adquirido su boleto de autobús, no obstante, fue detenido en la Región 259 con varios paquetes de marihuana. El hombre identificado como Francisco “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud y más tarde un juez de control se encargará de sentenciar la pena por el delito de feminicidio.