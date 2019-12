OCDE, México lugar 19 de 20

Eleazar Flores

Eleazar Flores

¿QUÉ DIRA LA SEP?-. No por esperado disminuye el desconsuelo por ver a México en el penúltimo lugar en materia de rendimiento educativo, según evaluación de la Organización Mundial de Comercio, OCDE, organismo que integran 20 naciones catalogadas como de primer mundo.

Ante este patético panorama bueno sería conocer la opinión del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, simpatizante, como su jefe, de quitar la evaluación educativa.

Para dar satisfacción a sus adeptos y clientes electorales, el gobierno de la Cuarta Transformación, amante del gremio magisterial afiliado a la CNTE, borró de un plumazo la evaluación educativa que por ley había implantado la administración anterior, que incluso creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y las entidades federativas replicaron ese esfuerzo en sus jurisdicciones.

Los integrantes de la CNTE en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, -bastiones de este gremio minoritario pero violento-, fueron los primeros en oponerse al mínimo intento evaluatorio por parte del gobierno federal, dejando constancia de sobra entre 2013 y 2015, llegando al grado de tomar escuelas y quemar oficinas educativas en esas entidades.

En estos estados del país es donde no es casualidad que se encuentren los más bajos índices de rendimiento escolar en el nivel básico, -preescolar, primaria y secundaria-, dado que los docentes de dichas jurisdicciones recurrieron a la suspensión de clases y organizar manifestaciones como medidas de presión para eliminar los exámenes de evaluación.

Se llegó a dar el caso de que en Oaxaca y Chiapas, la secretaría de Educación Pública tuvo que apoyarse en elementos del Ejército y de la entonces Policía Federal, para poder llevar a cabo esas pruebas de selección. Incluso a los mentores interesados se les dio hasta una tercera oportunidad para aprobar su examen y en caso de no lograrlo, los enviaban a oficinas administrativas, no los corrían como se dijo.

“AVANCES”-. En esta administración se ha tomado y anunciado la decisión de no reprobar a alumno alguno, sepa o no, incluso hasta se les tolera el ausentismo o bien se considera suficiente su asistencia, asimilen o no los conocimientos. Esta es la mayor “novedad” de la Cuarta Transformación en materia educativa.

Con todas estas medidas novedosas, es ocioso pensar que México ascienda en la lista de los veinte países integrantes de la OCDE, será más creíble bajar al primero, de abajo para arriba.

A propósito los países integrantes son, en orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Checa.

