El pasado fin de semana, dos decenas de personas murieron en un ataque que realizaron criminales contra instalaciones del C4 de Saltillo, Coahuila, así como el edificio de Villa Unión. Mensualmente ocurren entre 5 y 8 ataques importantes de delincuentes organizados contra instalaciones gubernamentales o entre grupos antagónicos. En Guanajuato, ocurrieron varios enfrentamientos y sujetos armados acudieron a los hospitales donde se atendía a los lesionados; los sacaron y los asesinaron. Podríamos citar decenas de casos y estos van en aumento.

El número de muertos en lo que va del año se disparó casi un 10% a comparación del año pasado. Más de 38 mil personas han muerto en esta guerra que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, quien apostó por un combate a sangre y fuego contra el narcotráfico.

Como periodistas realizamos cotidianamente una serie de análisis y recuentos desde el inicio de aquella guerra con un enemigo de mil rostros y más de 200 mil gatilleros, perfectamente armados y, en un alto porcentaje, entrenados.

Aún no puedo entender el motivo por el cual se disputan territorios. Lo que queda claro es que los grandes capos se enfrentan por el mercado mexicano, pero el más importante es el de “exportación”, fundamentalmente a Estados Unidos, donde la demanda de drogas es exponencialmente más importante cada día y, sobre todo, más lucrativa.

La guerra en México habla únicamente de que la lucha se realiza para controlar el mercado mexicano, que conlleva el incremento del consumo de estupefacientes entre nuestros connacionales. Esto lo convierte en un gran mercado.

Al platicar con estudiosos de la UNAM, UAM y diversas universidades privadas, estiman que el mercado de las drogas en México podría ubicarse entre los 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales y sigue en crecimiento.

Por eso se matan varios grupos que buscan el control del trasiego y venta de los enervantes. La producción de los mismos está asegurada y día a día se abarata. El margen de utilidad es muy elevado y buscan disminuir la competencia para evitar la caída del mercado.

Se ha reflexionado sobre la legalización total de todas las drogas. Esto es un arma de dos filos. Si el Estado no controla, dosifica y distribuye las drogas a los adictos, entonces el número de los que las utilicen con fines lúdicos, podría disparar el consumo, sobre todo entre niños. Un fenómeno similar al del alcohol o el tabaco. Afectan la salud y son altamente adictivos. El número de personas que fuman o toman alcohol, adictos pues, crece en México en forma importante, según la Encuesta Nacional de Adicciones. Son adicciones toleradas por el Estado.

Por ello, la legalización de las drogas con fines lúdicos no es un ejercicio simple. Es importante que se tomen medidas que vayan más allá de una simple ley que deje la libertad y responsabilidad del consumidor. Yo estoy de acuerdo en que un adulto, cuando tenga el desarrollo de su cerebro, pueda tener acceso a las drogas. Cada quien sabe lo que hace con su cuerpo.

Sin embargo, como dicen los clásicos: con los niños ¡NO!

La legalización podría ser mediante dispensarios donde se tengan controles de quienes sean adictos y se les venda a precios muy bajos las drogas. Esto demolería el mercado y ya no sería negocio, con lo que se terminan las mafias. Así acabaron los gánsters que se fortalecieron durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos. El control del Estado deberá ser total y sin corrupción. Tolerancia con los adictos.

La violencia debe terminar, pero acabar con el negocio implicaría también acabar con el “desarrollo” de muchas regiones del país que viven actualmente de la producción y trasiego de las drogas. Sin embargo, el costo en vidas es muy elevado. México no sólo pone las drogas y los muertos, sino que ahora también pone a los consumidores y esto es lo que desata las guerras entre los cárteles que se han diversificado en extorsión, secuestro y otros negocios que dañan a la sociedad.

México se sigue hundiendo en la hediondez de las adicciones.

PODEROSOS CABALLEROS: El jueves pasado en el auditorio de la Fundación Rotaria, presentamos oficialmente, a cinco meses de estar al aire, el programa que encabezamos, “Víctor Sánchez Baños en MVS”, en el cual he tratado asuntos de “Poder y Dinero”, en un trasfondo diferente de la noticia, con comentarios, debates y opiniones encontradas para enriquecer la percepción informativa del auditorio. Gracias a Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas, así como Antonio Abad García, Felipe Chao Ebergenyi, Fernando Cordero y José Antonio Vega, los altos mandos de MVS presentamos esta opción radiofónica, diferente a la oferta en el sector. Participan con nosotros colaboradores periódicos como Flavio Galván, expresidente del TEPJF; Esther Aduna, especialista en la Comunicación del futuro; Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República; Gady Zabicky, Presidente de la Conadic; Miguel Mancera exjefe de Gobierno de la CDMX; Mario Di Constanzo, expresidente de la Condusef; Alejandro Armenta, senador de Morena y Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado; Luis Miguel Martínez Anzures, del INAP; Fernando Gómez Suárez, especialista en Aeronáutica; Hiroshi Takahashi, director de El Sol de México; Eduardo Murat Hinojosa, especialista en Ecología; Larry Rubin, representante del Partido Republicano de EEUU en México; Daniel Paulino, especialista en los negocios del deporte; Ramsés Pech, especialista en termas de Energía; Ramón Zurita, periodista político; Ana Adalid, periodista de Estilo de Vida; Jorge Gordillo y James Salazar, de CI Banco, en el análisis económico y bursátil; directivos de Creze, que orientan a las PYMES sobre financiamiento, con encabezados por Pablo de Haro, Bernardo Prum y David Lask. Además, a Luis Mondragón, especialista en la industria automotriz; Samuel Salinas, de Profitmakers, herramientas empresariales; Arturo Trejo, en sus Crónicas de Banqueta y Edgar Gutiérrez, “Por qué Decimos lo que Decimos”. Tenemos como co-conductores a Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo y exsenador; Armando Ríos Piter, exsenador por Guerrero; Bernardo Sebastián, César Buitrón y Anabella Pezet. En la producción Jorge Romero, en la Información Carmen Delgadillo; redacción, Fernando Moctezuma Ojeda y en los controles Michel Amador y Héctor Zavala. A todos, mi agradecimiento de este proyecto en crecimiento. Nuestra sección relevante es “Los columnistas en voz viva”. Ellos adelantan las columnas políticas y financieras que leerán al día siguiente. Un adelanto estratégico. *** Después de 897 días de la calumnia y campaña de difamación orquestada por la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” encabezada por Claudio X. González Guajardo, el nombre y prestigio de Grupo IUSA, que lidera Carlos Peralta, fue reivindicado, al haber sido desestimadas y desechadas por la Comisión Federal de Competencia, que preside Alejandra Palacios, las acusaciones de prácticas monopólicas en licitaciones de medidores de luz. Luego de una exhaustiva y ardua investigación que duró 2 años 6 meses, con claridad y contundencia estableció que IUSA no incurrió en colusión ni en prácticas monopólicas en licitaciones de medidores de luz de la CFE. A lo largo de 80 años de trayectoria, Grupo IUSA ratifica su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a las mejores prácticas internacionales en sus procesos operativos y comerciales. IUSA analiza todas las alternativas legales a su alcance, para hacer valer sus derechos. Extraoficialmente, se sabe que podría fincar responsabilidades a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”. *** Al alcalde panista de San Luis Potosí, Xavier Nava, se le está consumiendo en inseguridad el municipio y tan solo la semana pasada es una de las peores, luego de registrarse una serie de asaltos a restaurantes, en un clima de impunidad pues nada ha hecho la Policía. El jueves, la hija del delegado del INAH, Juan Carlos Machinena Morales, fue asaltada por sujetos a mano armada. Así las cosas, en la capital potosina, donde Xavier Nava ha demostrado que no puede garantizar la seguridad y las luces de alerta ya están en rojo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Coppel Comunidad, bajo el liderazgo de Ricardo Martín Bringas, puso en marcha el programa social “Renovación de aulas de cómputo”. Cada temporada de inicio de clases, esta iniciativa consiste en la instalación, en escuelas secundarias públicas, de un aula de cómputo equipada con tecnología, y la remodelación del espacio educativo que les permita avanzar a un siguiente nivel en su educación. En alianza con UNETE, Coppel Comunidad, dirigida por Rocío Guerrero, benefició este 2019 a más de 8,000 alumnos y 331 docentes en nueve estados de México (Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz).

