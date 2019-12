Advertencia a las 16 alcaldías

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Sobre advertencia no hay engaño, dice el dicho. Así que, quedan advertidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que de no ejercer el presupuesto con responsabilidad, no deberán recibir incremento para el ejercicio fiscal 2020.

La diputada Leticia Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas a que revise de manera escrupulosa el proceso de autorización de las erogaciones presupuestales para el próximo año.

Explicó que la aceleración en la ejecución de gasto público refleja poca planificación y falta de análisis técnicos, lo cual es indicio de incapacidad de las alcaldesas y los alcaldes, para ejercer los recursos de manera puntual y responsable.

Por ello, la legisladora Estrada Hernández solicitó que para el Presupuesto de Egresos 2020, las alcaldías que no gasten el 100 por ciento de su presupuesto, y bien, se les asigne la misma cantidad del año en curso, sólo llevando el ajuste con la inflación.

Recordó que recientemente los titulares de las 16 demarcaciones sostuvieron mesas de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de conocer el estado que guardaban las erogaciones de cada uno de éstas, para evitar subejercicios.

Estrada Hernández exhortó a Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX para que en el ámbito de sus atribuciones, revise de manera analítica, crítica y exhaustiva el proceso de autorización de las erogaciones presupuestales a las alcaldías.

Puso como ejemplo que las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón, presentaron gastos hasta el 30 de septiembre del presente año, de 62, 47, 58, 51 por ciento de su gasto total, destinado para este año.

Por eso también solicitó al Congreso local que verifique que las unidades responsables del gasto se apeguen a los principios de transparencia, rendición de cuentas y criterios razonables al momento del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de 2020.

EDURECEN PENAS A FEMINICIDAS…Para generar mejores instrumentos jurídicos, tanto para la investigación como para la tipificación del delito de feminicidio, la diputada Paula Soto Maldonado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Distrito Federal al artículo 148 Bis.

“Las consignas que el día de la marcha se escucharon, son el reclamo más legítimo de quienes formamos parte de más de la mitad de la población y que nos encontramos en situación de riesgo constante”, expresó la legisladora Soto Maldonado.

Solo Maldonado, quien preside la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, resaltó que los homicidios que se cometen contra las mujeres y las niñas, no son investigados como feminicidios, por lo que no se aplica el Protocolo correspondiente y la investigación no se realiza con perspectiva de género.

En México, de acuerdo con la ONU, nueve mujeres son asesinadas cada día. De 2015 a la fecha, suman 3,200 feminicidios a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, mientras que en la Ciudad de México existen 206 feminicidios en los últimos cinco años; 18 de ellos fueron cometidos en los primeros seis meses de 2019.

La propuesta presentada por la morenista, señala en el artículo 148 Bis, que “Comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer o niña. Todo homicidio contra una mujer o niña deberá investigarse presuntamente como feminicidio y será considerado como homicidio, únicamente, si no es calificado en los términos del artículo 138 del presente ordenamiento. Si se presenta ventaja, traición, alevosía, saña u odio y/o violación sexual será tratado como feminicidio”.

Señaló además que se impondrán de 25 a 50 años de prisión a quien cometa feminicidio; si el agresor mantenía una relación sentimental, afectiva, de confianza, parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad con la víctima, será impondrán de 30 a 60 años de prisión.

Para finalizar comentó que “las mujeres y las niñas de esta Ciudad exigimos ser tratadas como personas, que todos nuestros derechos sean garantizados y, que en todos los casos en los que esto no se cumpla, el Estado se responsabilice por darnos acceso a la justicia”.

