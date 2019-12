Gómez Urrutia presidirá el Parlamento Abierto sobre outsourcing, en enero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Las grandes centrales empresariales del país lograron su cometido: posponer la aprobación de la reforma para regular el outsourcing o trabajo a eventuales, pero no pudieron bajar del proceso al principal promotor de la misma, al líder nacional minero y presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia.

Al informar lo anterior luego de un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano Ricardo Monreal dijo que el mandatario estuvo de acuerdo en abrir un debate sobre el tema, en que se escuche a todos quienes están involucrados.

“Dice el Presidente que es un tema que se debe analizar detenidamente… Para construir una legislación con el mayor consenso que regule la subcontratación o outsourcing. No se trata de prohibir o de cancelar o de congelar este dictamen, sino se trata de mejorarlo vía la discusión y el debate en Parlamento Abierto, que será en enero.

Yo creo que en general es una buena ley (la aprobada ya en comisiones)… lo que reclaman los empresarios y distintos sectores es la precipitación, porque apenas hace ocho días se presentó la iniciativa y ya tenemos dictamen”, indicó Monreal.

Explicó que lo acordado con Gómez Urrutia y los otros coordinadores parlamentarios en el Senado, fue: realizar consultas y Parlamento Abierto en enero, y va a conducir el parlamento la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para ser debatido y aprobado en el período que se inicia en febrero.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría senatorial de Morena reveló que durante el proceso de Parlamento Abierto se sumarán al dictamen ya aprobado dos iniciativas que fueron presentadas con anterioridad en la Cámara de Diputados sobre regulación de outsourcing.

“Es buen avance que escuchemos a los empresarios, a las instituciones, al IMSS, a los especialistas y obviamente a los legisladores”, insistió el zacatecano.

Y subrayó que eso permitirá tramitar esta reforma sin precipitación, además de escuchar a todos.

“Es lo más conveniente”.

¿Por qué la premura de las comisiones para sacar adelante este dictamen?, se le preguntó

“A lo mejor su identificación obrera, social (de Gómez Urrutia). Estoy seguro de que es una actitud de buena fe. Es una demanda importante de los trabajadores, porque el outsourcing ha sido motivo quizá de muchas injusticias.

“No se niega regular, pero hay que escuchar a todos para que salga una ley lo más cercana posible al consenso. Hay que escuchar a la IP… no se puede despreciar al sector económico ni excluirlos del debate, de la discusión, al sector económico, que es el que mayoritariamente genera empleos”, indicó.

¿Habló con el senador Gómez Urrutia?

“Sí, también hablé con él, llegamos a ese acuerdo. El Parlamento Abierto lo va a presidir él, va a ser la propia Comisión de Trabajo la que lleve a cabo estas reuniones, dos o tres días de Parlamento Abierto, en enero, estamos fijando las fechas. Y, creo que va a ser para bien de todos, estoy seguro de eso”, concluyó.

Ley de Amnistía, un grave riesgo social: PAN

La diputación federal de Acción Nacional, advirtió ayer a los mexicanos sobre los supuestos riesgos que representa para el país y para la ciudadanía, la aprobación de la Ley de Amnistía que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta ley, afirmaron los legisladores, busca perdonar a 300 mil delincuentes.

“Queremos alertar a la ciudadanía para que se involucre, para que actúe y alce la voz de lo que es un atentado enorme para su tranquilidad y para su seguridad. Hagamos equipo para no permitir este atropello a la seguridad. No al perdón de delincuentes que pretende Morena”, dijo el diputado Felipe Fernando Macías Olvera.

El subcoordinador de seguridad pública de la bancada del PAN indicó que de acuerdo lo que plantea la iniciativa que será probablemente debatida y aprobada en la Plenaria de hoy en San Lázaro, podrían ser puestos de inmediato en libertad entre 3 mil y hasta 300 mil delincuentes.

Se prevé sean beneficiados reos sentenciados que cometieron robo, que cometieron narcomenudeo.

Al respecto, la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que la Ley de Amnistía no fortalece al Sistema Jurídico sino al contrario, parece que lo cuestiona, más cuando nuestro propio marco jurídico constitucional ya prevé las garantías a los que están sujetos los mexicanos, agregó.

Lo que necesitamos, precisó Pilar Ortega, es que el Sistema Penal Acusatorio funcione bien, brindando las herramientas de capacitación, las instalaciones necesarias, los mecanismos técnicos suficientes para que el sistema funcione, y sobre todo, recursos.

Mujica con senadores

Quien ayer convocó a un gran encuentro senatorial, fue el expresidente de Uruguay el emblemático José Mujica.

Senadores y senadoras de todos los partidos se aglomeraron la tarde de ayer en los salones de trabajo donde se realizó el encuentro, para escuchar la muy amena charla del exmandatario y exguerrillero.

Flanqueado por Mónica Fernández y Ricardo Monreal, presidenta del Senado y presidente de la Jucopo respectivamente, Mujica conversó y externó su filosofía de poder y vida para luego abrir un diálogo inclusivo.

Consideró que las naciones latinoamericanas tienen un enorme desafío pues “nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que negociar en un mundo con un Estado multinacional, como China, que tiene cinco mil años, o la India, o la Unión Europea, o Estados Unidos con su tierra prometida o Canadá, mientras que las repúblicas latinoamericanas en ese mundo, no existimos. Son sólo cuatro los países latinoamericanos existentes, obviamente Brasil, México, Argentina y Colombia”.

Con voz pausada, Mujica, les dijo:

“Pertenezco a una generación que se está yendo; de gente que quiso cambiar al mundo, que soñó que, cambiando las relaciones de producción y de distribución, podíamos tener un mundo un poco mejor. Nietos o bisnietos del nacionalismo, no podíamos saber todavía que lo sistemas generan una cultura, una cultura subliminal; y que si no hay cambio cultural no cambia nada y que lo más difícil que hay en las sociedades es, precisamente, los cambios culturales”.

“Por eso, tengo 71 años de militancia y 85 de vida. Soy una especie de león herbívoro, envejecido y lleno de reumatismo; y estoy cumpliendo mi papel tirando semilla, como los usos del campo, no como las plantas de cultivo; porque la naturaleza hace las cosas para la vida, no para el negocio”.

“Ustedes, por mexicanos, por donde viven, por su historia, por latinoamericanos, por la lengua que tienen; permítanme decirles que tengo una profunda preocupación, no por el tiempo que yo voy a vivir. Un sueño esta América integrada, bolivariana, todo lo que sé de los viejos libertadores; no, ahora no es de sueños ni de poesía, ahora es de susto”.

“Tendría que haber un cambio de raíz en la conducta humana, de creernos que el mundo va a ser noble, que va a respetar el derecho de los chicos y de los débiles, que va a ser ecuánime; más bien todos los síntomas nos dicen el peligro de lo contrario y hay que ser fuerte”.

“Recuerden que las de izquierda se dividen por ideas; la derecha, se juntan por intereses. No pueden tener acuerdo hasta el juicio final, es imposible, traten de tener acuerdos con una etapa de cuatro, cinco años y después discuten y otra vuelta, y luego de mantener la unidad, tienen una responsabilidad tremenda”, finalizó.

